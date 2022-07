ZEvent 2022 : l'évènement est de retour ! Les dates, le concert et les participants annoncés

ZEVENT 2022. 2021 a été l'année de tous les records pour le ZEvent. L'évènement caritatif est de retour pour une édition 2022 qui aura lieu en septembre prochain. On vous explique tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 18h07] Avec ses dix millions d'euros récoltés en 2021, des félicitations reçues du Président de la République, et plus de 750 000 spectateurs en live sur Twitch, le ZEvent est devenu l'un des évènements les plus attendus de l'année. Le marathon de streaming caritatif est de retour en 2022 avec plus d'une cinquantaine de participants annoncés. Les stars du streaming français se réunissent donc une nouvelle fois sous l'égide d'Adrien Nougaret, qui compte une nouvelle fois faire les choses en grand en organisant un concert pré-ZEvent de plus de trois heures. On y retrouvera de nombreuses personnalités de la musique française, dont Soprano et BigFlo et Oli. En attendant septembre et le début de ce week-end de folle générosité, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur l'évènement, et les petites polémiques qu'il crée déjà.

Vous ne vous attendiez pas à nous revoir si tôt, avouez-le.



Le #ZEvent2022 se déroulera du 9 au 11 septembre !



Plus de cinquante streameurs se mobilisent pour un marathon de 50h au profit de la Fondation @GoodPlanet_ .



Plus d'infos sur : https://t.co/vlyZyq8yMB pic.twitter.com/7XcalH9q4I — Z Event (@ZEventfr) July 4, 2022

Adrien Nougaret et ses équipes ont présenté l'édition 2022 du ZEvent en ce début de mois de juillet. Le week-end se déroulera du 9 au 11 septembre prochain, et réunira plus de 50 streamers et streameuses pour plus de 50 heures de stream consacrées à l'association GoodPlanet. Comme d'habitude, le ZEvent a pour objectif d'associer les communautés de plusieurs diffuseurs de contenu ludique sur la plateforme de streaming Twitch, afin de cumuler les donations au profit d'une association caritative. L'année dernière, l'évènement avait réussi à débloquer plus de 10 millions d'euros pour Action contre la Faim.

L'évènement de ZeratoR compte une nouvelle fois accueillir plus d'une cinquantaine de streamers francophones. On y retrouve des stars incontournables du streaming sur Twitch comme Mister MV, Skyyart, Skyrroz et Chowh1, mais aussi des habitué(e)s de l'évènement comme LittleBigWhale, Domingo, Solary ou encore Xari. Vous pouvez consulter la liste complète des invités de l'évènement ci-dessous. A noter aussi que différents artistes participeront au concert caritatif en marge de l'évènement, dont BigFlo et Oli, PV Nova, French Fuse et Berywam. On vous explique tout du concert un peu plus bas dans cet article.

En ce qui concerne les débats engendrés par l'annonce de cette liste de participants, ils ont été limités à l'indignation d'une certaine partie des communautés de certains streamers absents (Michou, Inoxtag, Amine, Squeezie ou autres) sur les réseaux sociaux. Certains posts malintentionnés et malhonnêtes ont forcés les principaux intéressés à réagir et à calmer les foules devant les cris au racisme et à la discrimination. Pour rappel, l'évènement de 2021 avait été entaché par des faits de cyberharcèlement et de comportement déplacés en cours d'émission. Le jeune streamer Inoxtag, 19 ans en 2021, avait invité une actrice sud-américaine lors de sa diffusion live avant de se livrer sur le ton de l'humour à des remarques sexistes devant un chat hilare. Ces actions avaient alors été ouvertement critiquées par Ultia, une streameuse présente elle aussi lors du ZEvent. Seulement la critique ne semblait pas acceptable pour une partie de la communauté du jeune homme qui a par la suite couvert les différents profils de la jeune femme d'insultes et de menaces en tout genre. Des comportements condamnés tardivement par ZeratoR. Vous pouvez en apprendre plus sur l'édition 2021 un peu plus bas dans cet article.

(Et un dernier point: le ZEvent fonctionnait déjà très bien sans nous et fonctionnera toujours très bien après nous. Vous laissez pas abattre juste parce qu'il y aura pas d'entrée WWE en scooter ou de plongeon à la mer, les Geoguessr d'AntoineDaniel resteront toujours aussi incr) — Billy (@RebeuDeter) July 4, 2022

Devant la vague de tweet haineux de la part de certains fans déçus de ne pas pouvoir voir leur streamer préféré à l'évènement, ZeratoR s'est fendu d'une série de tweet expliquant son point de vue sur la situation. Ces tweets expliquent :

"Pour les streamers ne pouvant pas venir au ZEVENT, ne leur tombez pas dessus, on a envoyé la plupart des invitations le 4 mai pour être exact. Quand c'est un problème de planning c'est pas de chance mais on ne peut pas tout décaler et on pensait que prévenir 5 mois à l'avance serait suffisant.

Je suis évidemment déçu de ne pas voir certains streamers très importants de la plateforme, sachez qu'ils ont tous été invités mais que personne n'est obligé de venir. Chacun fait comme il peut/veut mais je suis le premier attristé, le ZEVENT est pour moi un moyen de rassembler une grande partie de notre milieu une fois dans l'année pour 3 jours pour essayer de se réunir pour quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse.

On essaye de faire de notre mieux pour que tout le monde soit au maximum et on continuera toujours de faire ça pour tous les évènements qu'on organise. Concernant les déçus maintenant, je comprends votre frustration et que vous puissiez être agacés. Mais revenir toujours sur cette course aux chiffres est pour moi un élément très nocif. LE ZEVENT n'a JAMAIS été une course à la cagnotte. OUI c'est bien de battre le record chaque année, OUI ça nous rend très fiers de voir que de plus en plus de gens nous font confiance, mais en réalité, au delà de 1€ c'est déjà un évènement réussi pour nous.

Si l'ambiance sur place ne correspond pas à ce que vous attendez d'un ZEVENT, je vous invite à faire un don pour l'association de votre choix à cette même période et de défendre la cause associative pour laquelle vous voulez vous battre. Tout le monde peut agir !

Concernant le choix de l'association maintenant : j'ai évidemment vu BEAUCOUP de questions passer. Et c'est normal, vous avez tout à fait le droit de vous en poser et de chercher des informations (c'est même beaucoup plus sain que l'inverse !).

@GoodPlanet_ a déjà répondu à énormément de gens depuis hier et ils font un travail formidable de pédagogie et d'apport d'éléments pour qui voudrait en recevoir. N'hésitez pas à aller voir leurs "Tweets et réponses" pour consulter un peu ce qu'ils ont déjà répondus. C'est vraiment une mine d'informations. Il y aura aussi comme d'habitude une interview sur place de quelqu'un de très impliqué dans cette fondation pour que je lui pose les questions que vous vous posez (positives comme négatives, comme chaque année évidemment). Rien n'est parfait, on essaye justement de faire bouger les choses dans un bon sens, en restant positif.

C'est la fin de ce thread. J'ai beaucoup hésité à prendre la parole mais j'ai vu beaucoup de réactions qui je pense, légitimaient quelques précisions et je vous remercie de la confiance que vous apportez à l'évènement. Merci à tous ????"

La liste des participants au ZEvent 2022 :

Alexclick

Alphacast

Altair

Angle Droit

Antoine Daniel

Arkunir

Avamind

Baghera Jones

Berlu

BlitzStream

Bob Lennon

Bren

CaMaK

CarlJr

Ceb

Chap

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

DrFeelgood

Etoiles

Gius

Gom4rt

Horty

ImSoFresh

Jbzz

Jean Massiet

Jeel

Jiraya

Kenny

Lapi

LeBouseuh

Lege

LittleBigWhale

Master Snakou

Mister MV

MoMaN

Mynthos

NBK

Ponce

Rivenzi

Sardoche

Shaunz

Shisheyu

SkyRRoZ

Skyyart

Solary

Tonton

TPK

Trinity

Ultia

Un33D

Xari

ZeratoR

Si l'édition 2021 avait été dédiée à Action contre la Faim, le ZEvent 2022 change légèrement de bord en s'associant avec GoodPlanet. Fondée en 2005 par le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, cette fondation française reconnue d'utilité publique a pour objectif de "placer l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la Terre et ses habitants." Elle propose l'accès à l'énergie verte aux populations les plus défavorisées et s'associe à différentes entreprises pour leur proposer de s'engager à réduire leurs émissions carbone. Elle a été notamment derrière le projet du film Human de Yann Arthus-Bertrand, diffusé en 2015.

Le choix de cet association fait débat depuis quelques heures sur Twitter, certains internautes critiquant sa proximité avec Total et le soutien de Yann Arthus-Bertrand à la Coupe du Monde de Football au Qatar. Même si ce dernier a depuis affirmé s'être trompé dans cette association réalisée pour la quête de financements de son film Human, les liens entre GoodPlanet et certains milieux de l'énergie dérangent. Souvent associée au "Greenwashing", Goodplanet n'en reste pas moins une fondation reconnue d'utilité publique engagée dans de nombreux projets humanitaires et caritatifs à travers le monde.

Comme en 2021, le ZEvent sera précédé d'un concert de 3 heures où se réuniront plusieurs artistes de la musique française. Ce concert aura lieu au Zenith de Montpellier sera diffusé en live sur Twitch. On y retrouvera notamment le duo de rappeurs Bigflo et Oli, la streameuse LittleBigWhale qui se produira une nouvelle fois sur scène avec PV Nova, le duo électro French Fuse et le rappeur Soprano. La billetterie de l'évènement est déjà ouverte et nous confirme que l'évènement aura lieu le jeudi 08 septembre 2022 à 19h30, 24 heures avant le début du ZEvent. Les profits du concert serviront à financer le ZEvent et seront reversés à l'association Goodplanet.

Le ZEvent est un évènement organisé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary depuis 2016. Chaque année, ces deux grands noms de la scène du streaming français rassemblent tout un panel de streamers le temps d'un week-end. Plus de 50h de streaming en continu sur Twitch, l'incontournable plateforme de streaming en direct d'Amazon. Concrètement, les invités se rassemblent au cours d'une gigantesque LAN où chacun diffuse son stream et participe à des activités communes. Le montant des dons offerts par l'ensemble des spectateurs, ou viewers, est cumulé en une cagnotte reversée à la fin du week-end à une association caritative. Chaque streamer encourage ses viewers en s'imposant des "donation goals", des challenges à réaliser si les dons de leurs spectateurs atteignent certains montants. Il faut aussi ajouter à ce montant l'ensemble des ventes de produits dérivés (des t-shirts essentiellement) qui représente chaque année un montant non-négligeable. En 2021, le ZEvent s'est associé à Action contre la Faim, l'ONG française qui lutte contre la malnutrition dans le monde.

Si l'on avait pu croire que l'édition 2020 avait été l'apogée du ZEvent, en termes de dons ou d'audience, rien n'est moins vrai aujourd'hui. L'évènement caritatif du streaming français s'est clôturé avec une cagnotte monstrueuse de 10 064 480 euros. Une somme qui pulvérise le record de l'année 2020 qui était de 5,7 millions d'euros, et prouve une nouvelle fois que le streaming est un élément incontournable de la culture française. Plus d'un million de spectateurs ont visionné la cérémonie de clôture de ce week-end de folie, faisant du ZEvent une sorte de Téléthon nouvelle génération qu'il est désormais impossible d'ignorer.

Si rien ne peut entacher le succès d'un évènement ayant permis de lever plus de 10 millions d'euros pour une bonne cause, le ZEvent 2021 a tout de même été pollué par une petite polémique. En effet, au plus fort de l'émission, le jeune streamer Inoxtag nous a gratifié d'une séquence relativement malaisante en tenant des propos ouvertement sexistes devant son invitée, une actrice mexicaine non-francophone Andrea Pedrero, et devant plus de 400 000 viewers hilares. Une situation qui semble avoir échappé à l'organisation de l'évènement mais pas à Ultia, l'une des rares streameuses présente au ZEvent. La jeune femme a ouvertement critiqué le comportement déplacé du jeune homme et la complaisance générale devant cette séquence dérangeante, avant de subir elle-même des vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux. Outre la violence des interactions sur Twitch, Twitter ou Instagram, cette séquence a aussi montré les limites du jeune médium qu'est Twitch. Il fut savoir que la majorité des utilisateurs de la plateforme sont des jeunes hommes entre 15 et 25 ans, et que Twitch a été souvent pointé du doigt pour son manque de modération des chats et des spectateurs, laissant trop souvent le champ libre à une misogynie latente encouragée par l'anonymat des utilisateurs. Elle a aussi quelque peu démontré les dangers du spectacle pour le spectacle, et la nécessité pour le corps organisationnel du ZEvent d'être plus attentif aux contenus qu'il diffuse.