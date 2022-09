ZEvent 2022 : programme, associations, donation goals... On vous dit tout

Le ZEvent 2022 va bientôt commencer, l'occasion pour nous de vous détailler tout ce qu'il faut savoir sur cet évènement caritatif hors du commun.

[Mis à jour le 9 septembre 2022 à 18h21] Le plus grand rendez-vous du streaming français débute ce soir avec le ZEvent 2022. Une fois de plus les streameuses et streamers francophones se réunissent pour la bonne cause lors d'un week-end de diffusion en live. On pourra y retrouver des activités, des jeux vidéo, des invités de marque et les éternels Adrien "ZeratoR" Nougaret et son compère Dach toujours maîtres d'orchestre de ce marathon caritatif hors du commun. Un week-end qui profitera à pas moins de cinq associations écologistes, une bien belle nouvelle par les temps qui courent. Dates, programme, horaires, donation goals... On vous dit absolument tout sur le ZEvent 2022.

Le ZEvent 2022 a commencé ! Une cinquantaine de streamers francophone s'est donné rendez-vous dans la région de Montpellier pour un marathon de streaming caritatif endiablé. Au programme, des invités de marque, des émissions loufoques, du gaming... Le tout au profit de WWF France, la LPO, Sea Shepherd France, The Sea Cleaners et Time for the Planet. Un week-end bien chargé dont on vous décortique le programme en détail juste ci-dessous :

Jeudi :

19h30 : Concert d'ouverture au Zénith de Montpellier

Concert d'ouverture au Zénith de Montpellier 19h30 : Ouverture de la boutique

Vendredi :

18h00 : Début du live du ZEvent

Début du live du ZEvent 18h10 : Lancement Twitch Plays Pokémon

Lancement Twitch Plays Pokémon 19h30 : Interview Time for the Planet

Interview Time for the Planet 21h00 : Tournoi de Fall Guys

Tournoi de Fall Guys 23h00 : Croc-Lanta en compagnie de Lapi

Samedi :

10h00 : JDZ avec Fibre Tigre (jeu de rôle en compagnie de la LPO)

JDZ avec Fibre Tigre (jeu de rôle en compagnie de la LPO) 14h00 : JDZ avec Lynkus (jeu de rôle en compagnie de Sea Sepherd)

JDZ avec Lynkus (jeu de rôle en compagnie de Sea Sepherd) 15h00 : Interview de Sea Cleaners

Interview de Sea Cleaners 17h00 : Interview de la Ligue de Protection des Oiseaux

Interview de la Ligue de Protection des Oiseaux 20h00 : Question pour un Streamer Burger Edition avec Alain Chabat et Etoiles

Dimanche :

12h00 : Tournoi les Sims 4 avec Ultia

Tournoi les Sims 4 avec Ultia 15h00 : Interview de WWF France

Interview de WWF France 16h00 : Qui sera le meilleur dresseur avec Jeel (Quizz Pokémon avec DFG, Lege, LRB et Ultia)

Qui sera le meilleur dresseur avec Jeel (Quizz Pokémon avec DFG, Lege, LRB et Ultia) 17h00 : Interview de SeaShepherd France

Interview de SeaShepherd France 00h00 : Fin du live

Imminemment sous peu ! Après le concert du ZEvent qui a été un franc succès, c'est au ZEvent 2022 de commencer le vendredi 9 septembre à 18h00. Une date qui marque le début de toutes les diffusions qui s'étendront jusqu'au dimanche 11 à minuit précise. Mais il est rare que le ZEvent ne dépasse pas les horaires prévus. Alors préparez-vous pour un week-end à ne pas fermer l'œil, surtout si vous comptez suivre la totalité des festivités.

Pour le ZEvent, les hostilités ont débutés un peu avant le lancement du marathon de streaming, ce jeudi en début de soirée. C'est avec un grand concert au Zénith de Montpellier que ZeratoR et ses compères ont marqué le coup d'envoi de cette fin de semaine caritative. Un concert à guichets fermés qui aura réuni au meilleur de la soirée plus de 120 000 viewers sur la plateforme de streaming Twitch. Mais ce n'est pas tout, ce concert a aussi permis d'ouvrir la cagnotte de l'évènement et de récolter un peu moins de 7 000 euros en quelques heures. Parmi les nombreuses personnalités présentes ce soir, on a pu retrouver Biglo et Oli, Soprano, PV Nova en duo avec LittleBigWhale, le duo French Fuse et le crew Berywam.

Un évènement au succès indéniable qui augure du bon pour cette édition 2022 du ZEvent. De quoi rassurer ZeratoR et ses comparses après la vague de critique qui s'était abattue sur l'évènement en raison de l'absence de certains streamers phares de Twitch. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi l'ambiance de la salle qui a surpris beaucoup d'artistes à l'image de Bigflo et Oli qui ont avoué ne pas s'être attendus à tant de ferveur de la part du public.

Cette année, on retrouvera des habitués et des petits nouveaux au ZEvent 2022, avec quelques absences remarquées et critiquées par une certaine partie de la communauté de viewers de l'évènement. Parmi les grands habitués on retrouve Mister MV, Maghla, LittleBigWhale, MoMan ou encore la TV LOL Solary. Mais c'est aussi une grande première pour AvaMind, Skyrroz ou encore la star de Warzone Chowh1. Les absences qui ont le plus intrigué le public sont celles de Kameto, Squeezie ou encore Billy alias Rebeudeter.

La liste des participants au ZEvent 2022 :

Alexclick

Alphacast

Altair

Angle Droit

Antoine Daniel

Arkunir

Avamind

Baghera Jones

Berlu

BlitzStream

Bob Lennon

Bren

CaMaK

CarlJr

Ceb

Chap

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

DrFeelgood

Etoiles

Gius

Gom4rt

Horty

ImSoFresh

Jbzz

Jean Massiet

Jeel

Jiraya

Kenny

Lapi

LeBouseuh

Lege

LittleBigWhale

Master Snakou

Mister MV

MoMaN

Mynthos

NBK

Ponce

Rivenzi

Sardoche

Shaunz

Shisheyu

SkyRRoZ

Skyyart

Solary

Tonton

TPK

Trinity

Ultia

Un33D

Xari

ZeratoR

Alors pour commencer le chapitre le plus particulier de cet article, il est nécessaire d'expliquer en premier lieu le terme "donation goals". Issu de l'anglais, il désigne les défis que s'imposent certains streamers présents au ZEvent dans le cas où leur cagnotte personnelle de dons atteint un certain montant. En effet, au ZEvent, chaque streamer possède une cagnotte personnelle, et le cumul de toutes lesdites cagnottes représente le montant total de dons effectué au ZEvent. Or, pour encourager leurs spectateurs à donner, les streamers fixent des défis pour certains montants donnés atteints par leur cagnotte. Un streamer peut par exemple décider d'arrêter de fumer si les dons sur son stream dépassent 50 000 €.

On commence avec du sport puisque Shisheyu propose d'organiser un tournoi de décathlon si ses donations dépassent 150 000 euros. Une idée qui a peut-être inspiré Un33d qui a décidé de partir une semaine en Amazonie si son stream dépasse les 100 000 euros de dons. Pour rester dans le thème sportif, on retrouve Ponce qui a proposé d'organiser un live parapente avec Ultia si il récolte plus de 500 000 € ce week-end, et AlphaCast qui souhaite réaliser un live lors de la SpartanRun 2023 pour 100 000 €. Pour Jean Massiet, il s'agit plutôt de rester dans des thèmes politique, puisque le streamer a décidé à la fois de lire le rapport du GIEC, de streamer depuis l'Assemblée Nationale ou le Sénat, et d'écrire un note McKinsey pour Emmanuel Macron. Dans le genre un peu moins sérieux, on retrouve Etoiles qui a promis de déféquer dans l'ordinateur de Jbzz. Un passage aux toilettes qui coûterait 1 million d'euros à ses viewers, et qui ne semble pas très légal.

En parlant de pas très légal, on peut aussi retenir le donation goal loufoque de DFG, qui promet de faire Paris-Marseille en voiture électrique sans permis, si son stream dépasse les 5 millions d'euros de donations, rien que ça. Le jeune homme a aussi décidé de passer son Baccalauréat pour 150 000 euros. Son collègue Alphacast est lui aussi bien placé dans les donation goals loufoque puisqu'il a décidé de se raser la tête, de manger le plus possible pendant un an et de devenir joueur professionnel d'Overwatch 2 si son stream atteint les 3 millions d'euros de cagnotte. On espère que la générosité de ses viewers n'attendra pas de tels sommets.

Et il ne faut pas oublier que le ZEvent 2022 est placé sous le signe de l'écologie. Quelques streamers comme Ponce, ou Shaunz ont décidé de proposer des clean walk (marche de nettoyage) dans différents endroits de la région parisienne. Shaunz propose par exemple une clean walk en compagnie de ses viewers dans le bois de Vincennes pour 80 000 € récoltés, tandis que Ponce offre de "nettoyer un espace naturel public pollué" à 180 000 € de dons. Des gestes qui s'inscrivent dans le thème du ZEvent de cette année, et des initiatives à saluer.

Mention spéciale aussi pour Moman, qui se propose pour organiser un stream depuis son bain, en compagnie de Berlu. Les deux streamers ont aussi décidé d'offrir gracieusement l'eau de leur bain, et on leur en remercie. Simple condition pour observer ce grand moment de contenu, que le stream de Moman atteigne les 100 000 € de dons. Bien entendu, tous les streamers n'ont pas encore dévoilé leurs intentions pour ce week-end, et il est probable que ce passage de notre article s'étoffe avec le temps. N'hésitez pas à revenir sur cette page pour en apprendre plus sur les donation goals du ZEvent 2022.

Si l'édition 2021 avait été dédiée à Action contre la Faim, le ZEvent 2022 changeait légèrement de bord en s'associant avec GoodPlanet. Fondée en 2005 par le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, cette fondation française reconnue d'utilité publique a pour objectif de "placer l'écologie et l'humanisme au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la Terre et ses habitants." Elle propose l'accès à l'énergie verte aux populations les plus défavorisées et s'associe à différentes entreprises pour leur proposer de s'engager à réduire leurs émissions carbone. Elle a été notamment derrière le projet du film Human de Yann Arthus-Bertrand, diffusé en 2015.

Le choix de cet association a fait débat pendant quelques jours sur Twitter, de nombreux internautes critiquant sa proximité avec Total et le soutien de Yann Arthus-Bertrand à la Coupe du Monde de Football au Qatar. Même si ce dernier a depuis affirmé s'être trompé dans ce partenariat malvenu, les liens entre GoodPlanet et certains milieux de l'énergie dérangent. C'est d'ailleurs le choix de cette association qui avait poussé certains streamers à refuser l'invitation de ZeratoR au ZEvent, comme Maghla ou encore Arkunir. Par ailleurs, Goodplanet est depuis longtemps associée au "Greenwashing", jugée trop attentiste par certains mais aussi à la biodynamie, un courant obscur de l'agriculture pointé du doigt pour sa sectarisation par les Miviludes. Les critiques envers le choix de cette fondation comme bénéficiaire du ZEvent 2022 ont été très nombreuses. Si nombreuses que l'organisation du week-end de streaming a décidé de l'écarter de l'évènement. Une décision prise ce week-end par ZeratoR et ses équipes, et expliquée dans un post sur les réseaux sociaux :

La rupture du partenariat entre Goodplanet et le ZEvent a depuis été confirmée par Albane Godard, directrice générale de la fondation. Elle y déplore les nombreuses critiques "infondées" portées par les internautes sur les réseaux sociaux, tout en affirmant que la cause écologiste devrait être soutenue sans défaillir par les temps qui courent. Du côté du staff du ZEvent, ce retrait inédit est justifié dans une lettre ouverte aux spectateurs : "Il est clair que le choix de l'association de cette année ne vous a pas convaincus" "La vérité c'est que l'association parfaite n'existe pas, certaines effectuent des actions illégales, d'autres sont trop petites pour accueillir une telle somme d'argent et d'autres sont financées par des acteurs dont les activités détruisent notre planète au quotidien." peut-on lire dans l'explication de ZeratoR.

Les nouveaux bénéficiaires du ZEvent 2022

La mise à l'écart de Goodplanet laisse donc de l'espace à d'autres associations pour le ZEvent 2022, et la décision a été prise de sélectionner cinq associations qui se partageront équitablement les dons de l'évènement. Ce sont les internautes ont été appelés à voter pour faire ce choix parmi une longue liste de candidats. On y retrouvait : La fresque du climat, 350.org, France Nature Environnement (FNE), Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), The SeaCleaners, Zero Waste France, Les Amis de la Terre, WWF France, Greenpeace France, Bloom, Agir pour l'environnement, ASPAS, Surfrider, Sea Sheperd France, Time for the planet, The Shift Project, Wings of the Ocean, Noé, 1% for the planet, WeForest, Fondation pour la Nature et l'Homme et enfin TERAGIR. Les internautes se sont exprimés est les cinq associations choisies ont été :

SeaSepherd France

La Ligue pour la Protection des Oiseaux

WWF France

The Sea Cleaners

Time For The Planet

En ce qui concerne les débats engendrés par l'annonce de cette liste de participants, ils ont été limités à l'indignation d'une certaine partie des communautés de certains streamers absents (Michou, Inoxtag, Amine, Squeezie ou autres) sur les réseaux sociaux. Certains posts malintentionnés et malhonnêtes ont forcés les principaux intéressés à réagir et à calmer les foules devant les cris au racisme et à la discrimination.

Devant la vague de tweet aggressifs de la part de certains fans déçus de ne pas voir leur streamer préféré à l'évènement, ZeratoR s'est fendu d'une série de réponses expliquant son point de vue sur la situation. Ces tweets expliquent :

"Pour les streamers ne pouvant pas venir au ZEVENT, ne leur tombez pas dessus, on a envoyé la plupart des invitations le 4 mai pour être exact. Quand c'est un problème de planning c'est pas de chance mais on ne peut pas tout décaler et on pensait que prévenir 5 mois à l'avance serait suffisant.

Je suis évidemment déçu de ne pas voir certains streamers très importants de la plateforme, sachez qu'ils ont tous été invités mais que personne n'est obligé de venir. Chacun fait comme il peut/veut mais je suis le premier attristé, le ZEVENT est pour moi un moyen de rassembler une grande partie de notre milieu une fois dans l'année pour 3 jours pour essayer de se réunir pour quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse.

On essaye de faire de notre mieux pour que tout le monde soit au maximum et on continuera toujours de faire ça pour tous les évènements qu'on organise. Concernant les déçus maintenant, je comprends votre frustration et que vous puissiez être agacés. Mais revenir toujours sur cette course aux chiffres est pour moi un élément très nocif. LE ZEVENT n'a JAMAIS été une course à la cagnotte. OUI c'est bien de battre le record chaque année, OUI ça nous rend très fiers de voir que de plus en plus de gens nous font confiance, mais en réalité, au delà de 1€ c'est déjà un évènement réussi pour nous.

Si l'ambiance sur place ne correspond pas à ce que vous attendez d'un ZEVENT, je vous invite à faire un don pour l'association de votre choix à cette même période et de défendre la cause associative pour laquelle vous voulez vous battre. Tout le monde peut agir ! [...]

C'est la fin de ce thread. J'ai beaucoup hésité à prendre la parole mais j'ai vu beaucoup de réactions qui je pense, légitimaient quelques précisions et je vous remercie de la confiance que vous apportez à l'évènement. Merci à tous"

Alors pour répondre tout de suite à cette question, non, le ZEvent 2022 ne sera pas la dernière édition de l'évènement. Bien que cette information puisse tourner sur les réseaux, elle semble extrapoler un tweet posté par Adrien Nougaret au moment de l'annonce de l'édition 2022 :

Le jeune streamer annonce en effet que l'évènement changera totalement de formule l'année prochaine, mais restera bien évidemment un rendez-vous sur votre calendrier. Etant donné son succès, on peut imaginer que le ZEvent s'éloigne progressivement de la grande lan amicale à Montpellier pour se rapprocher d'un show à grande échelle en 2023.

Le ZEvent est un évènement organisé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary depuis 2016. Chaque année, ces deux grands noms de la scène du streaming français rassemblent tout un panel de streamers le temps d'un week-end. Plus de 50h de streaming en continu sur Twitch, l'incontournable plateforme de streaming en direct d'Amazon. Concrètement, les invités se rassemblent au cours d'une gigantesque LAN où chacun diffuse son stream et participe à des activités communes. Le montant des dons offerts par l'ensemble des spectateurs, ou viewers, est cumulé en une cagnotte reversée à la fin du week-end à une association caritative. Chaque streamer encourage ses viewers en s'imposant des "donation goals", des challenges à réaliser si les dons de leurs spectateurs atteignent certains montants. Il faut aussi ajouter à ce montant l'ensemble des ventes de produits dérivés (des t-shirts essentiellement) qui représente chaque année un montant non-négligeable. En 2021, le ZEvent s'est associé à Action contre la Faim, l'ONG française qui lutte contre la malnutrition dans le monde.