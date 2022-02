Apex Legends : à quelle heure découvrir la saison 12 ?

Apex Legends entre la douzième ère de son existence. La saison 12, Dissidence, arrive ce mardi sur le populaire Battle Royale, apportant avec elle de nombreuses nouveautés. Heure de sortie, contenu, on vous explique tout.

[Mis à jour le 08 février 2022 à 13h18] Une petite étincelle et c'est la révolution. Pour Respawn Entertainment, la révolution c'est ce mardi, avec l'arrivée de la saison Dissidence dans l'univers d'Apex Legends. Le Battle Royale aux 100 millions de joueurs entre encore une fois dans une nouvelle ère avec cette douzième saison, qui sera l'occasion de découvrir une nouvelle légende, un nouveau mode de jeu et de nombreuses autres nouveautés. A l'occasion de la sortie de Dissidence, nous vous avons rassemblé toutes les informations nécessaires pour vous faciliter l'atterrissage dans vos premières parties. Et attendez-vous à de nombreux changements dès ce mardi.

Dissidence débute le 8 février prochain entre 18h et 19h. Une douzième saison que les joueurs et les professionnels attendent au tournant dans ce jeu service qui atteint régulièrement les 13 millions de joueurs par semaine, des joueurs attirés par son style si unique et son gunplay particulièrement exigeant. Cette douzième saison sera marquée par l'explosivité de ses nouveautés, qu'il s'agisse des compétences de sa nouvelle légende Mad Maggie, ou de celle de son nouveau mode de jeu : Contrôle. C'est en ce dernier mode de jeu que beaucoup d'espoirs sont placés, il permet en effet de revisiter le gameplay essentiel d'Apex Legends et pourrait attirer de nombreux autres joueurs.

Nouvelle légende

Une nouvelle arrivante va faire son entrée dans les jeux sanglants d'Apex Legends, une arrivante qui n'est autre que Mad Maggie. Mad Maggie est une légendes mêlant mobilité et combat pur et dur. Ses compétences se décomposent comme d'habitude en un tactique, un ultime et un passif qui lui permet de courir un peu plus vite avec un fusil à pompe en main et surtout de mettre brièvement en surbrillance les ennemis qu'elle touche. Sa compétence tactique lui permet de lancer une grenade qui se colle à l'extérieur d'une surface avant d'en bruler l'intérieur et son ultime consiste à lancer des boules explosives qui se ruent sur les ennemis en laissant au sol des marques augmentant la vitesse de déplacement de Mad Maggie et de ses alliés. Un kit aussi complexe que diablement fort, si vous voulez notre avis.

Nouveau mode de jeu : Contrôle

Les joueurs le réclamaient depuis un moment maintenant, Respawn a entendu leur appel. Dissidence apporte avec elle un nouveau mode de jeu, Contrôle, qui modifie profondément l'expérience de gameplay d'Apex Legends. Il s'agit de match à mort par équipe de type "Conquête", où des équipes de neuf joueurs s'affrontent afin de capturer trois points stratégiques, le but étant d'atteindre un nombre de points spécifique, croissant avec le nombre de points possédés par votre équipe. Si vous vous faites tuer, vous pourrez revivre de manière illimitée. Une excellente occasion de travailler son mouvement et son "aim" dans des conditions moins punitives que celles du Battle Royale et de l'Arène.

Nouvelle carte

Si la saison 11 nous avait fait découvrir Zone d'Orage, la toute dernière carte du Battle Royale, Dissidence voit les choses un peu moins en grand en se focalisant sur Olympus. La populaire troisième carte jamais sortie sur le jeu se voit totalement bouleversée par les évènements ayant suivi l'arrivée de Mad Maggie dans les jeux d'Apex, avec des structures téléportées au hasard un peu partout sur la carte. Un vent de fraîcheur après une deuxième partie de saison 11 cantonnée à Bord du Monde et Zone d'Orage.

ÉQUILIBRAGE DES LÉGENDES

Crypto

ATH de la vue de drone et autres mises à jour de qualité de vie :

Ajout d'infos sur l'anneau, le chronomètre de la manche, la minicarte, les éliminations, l'état de l'équipe et de signal sur l'ATH du drone.

L'ancienne présentation des infos de santé/bouclier de Crypto dans l'ATH du drone a été remplacée par la santé du drone lui-même.

Les marqueurs de la balise topographique s'affichent désormais dans l'environnement lorsque vous pilotez le drone (comme lorsque vous contrôlez Crypto).

Changements du neurolien :

Augmentation du champ de détection du neurolien de 160 à 240 degrés.

La détection par neurolien est désormais désactivée pendant le rappel du drone.

Changements du drone de surveillance :

Le déploiement du drone a été revu :

Appuyer sur la touche de la capacité tactique lance le drone de Crypto en ligne droite dans la direction du regard de Crypto pendant quelques secondes.

S'il percute un mur (ou une autre surface), le drone se réoriente lui-même de manière à s'éloigner de celui-ci.

Crypto n'accède plus immédiatement à la vue du drone après avoir déployé son drone de cette façon.

Appuyer et maintenir la touche de la capacité tactique lance le drone tout droit de la même façon, mais Crypto accède alors immédiatement à la vue du drone.

Réduction de la santé du drone de 60 à 50.

Le marqueur ATH du drone a été modifié pour améliorer la visibilité.

Le marqueur ATH du drone s'affiche désormais tant que le drone est déployé (et non plus seulement lorsque le drone quitte l'écran).

Caustic

Les pièges à gaz Nox sont maintenant destructibles après détonation.

150 PV

Après détonation, les pièges expirent au bout de 11 s (au lieu de 12,5 s).

Les effets du gaz persistent deux secondes après la destruction ou l'expiration de la bonbonne (les particules de gaz restent un peu plus longtemps, le temps qu'elles se dissipent).

ÉQUILIBRAGE DES ARMES ET DE L'ÉQUIPEMENT

Rotation des ravitaillements

Cette saison, la mitraillette Alternator réintègre le butin au sol, et la puissante mitraillette énergétique à moyenne portée Volt prend sa place.

Alternator

Retrait du hop-up munitions désintégratrices.

Mitraillette Volt

Dégâts accrus de 15 à 17.

Taille du chargeur violet portée de 28 à 30.

Accessoires hop-up

Flux cinétique - Fusil triple et Peacekeeper

Effectuez une glissade avec le fusil triple ou le Peacekeeper pour optimiser le choke et recharger automatiquement.

Munitions Hammerpoint - P2020, Mozambique et RE-45

P2020

+50 % de dégâts sans bouclier

Mozambique

+35 % de dégâts sans bouclier

RE-45

+35 % de dégâts sans bouclier

Pointes à dispersion - Répéteur 30-30 et arc Bocek

Affecte de façon passive le tir au jugé des deux armes.

Tirs de précision toujours au viseur.

Plus possible d'activer/désactiver.

Réduction des dégâts par plomb du 30-30 de 8 à 7.

Réduction des dégâts par plomb de l'arc de 12 à 11.

Fusil triple

Suppression de la croissance de projectile des balles.

Réduction des dégâts par balle de 23 à 21.

VK-47 Flatline

Réduction des dégâts par balle de 19 à 18.

Mitrailleuse Rampage (correctif)

Réduction des dégâts de 28 à 26.

Réduction du nombre de tirs pendant l'état "chargé à bloc" de ~40 à ~34.

Rotation des armes entièrement équipées

Ajouts : RE-45, fusil triple, Peacekeeper, Prowler, Havoc

Retraits : Mastiff, Répéteur 30-30, R-301, CAR, Longbow

Armes en création

Le VK-47 Flatline et le Longbow-DMR peuvent désormais être créés pour 30 matières premières à n'importe quel point de création.

Les armes en création ne sont pas trouvables au sol.

Les armes créées incluent deux boîtes de munitions mais aucun accessoire.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.