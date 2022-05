Apex Legends : à quelle heure découvrir la saison 13 ?

L'un des Battle Royale les plus populaires au monde fête l'arrivée de sa treizième saison ce mardi. Au menu, une nouvelle légende, Zone d'Orage revisitée et une refonte du système de parties classées. On vous explique tout.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 11h28] Avec ses 100 millions de joueurs et une recette unique, Apex Legends pourrait bien être le Battle Royale qui survivra le plus longtemps. Le hero-shooter de Respawn Entertainment est salué de tous pour son équilibrage et son gameplay dynamique, et entre aujourd'hui dans la treizième saison de son existence. L'occasion pour les joueurs de découvrir Newcastle, la nouvelle légende dont on vous explique tout un peu plus bas, et un tout nouveau système de parties classées. Mais ce n'est pas tout, un nouveau type de PVE arrive sur la carte Zone d'Orage, star de cette saison 13 : Sauvetage.

La saison 13 d'Apex Legends, admirablement bien nommée Sauvetage, débutera le 10 mai prochain à 19h00 et sera précédée de plusieurs trailers d'histoire et de gameplay pour qu'on puisse apprécier l'étendue de ses nouveautés. Pour l'instant, on a pu découvrir les changements qui frappent la carte Zone d'Orage et une partie des compétences de Newcastle en vidéo dans un trailer de gameplay de la saison 13.

Nouvelle légende

On vous le disait dans l'introduction, une nouvelle légende va faire son entrée dans les jeux d'Apex, il s'agit de Newcastle qui n'est autre que Jackson, le frère perdu puis retrouvé de Bangalore. Newcastle est une légende spécialisée dans le soutien de son équipe, possédant des compétences défensives dont on a pu apercevoir quelques éléments dans le trailer ci-dessus. Il possède comme compétence tactique un bouclier lui permettant de protéger son escouade , qu'il peut déplacer à sa guise. Son passif, médecine de combat lui offre l'opportunité de déplacer ses alliés blessés tout en les protégeant et il peut déployer un immense mur défensif, sa compétence ultime.

Nouvelle carte

Zone d'Orage sera profondément modifiée par l'arrivée de la saison Sauvetage dans Apex Legends. La carte tropicale revient sur le devant de la scène avec de nouvelles installations et quelques bunkers de l'IMC truffés de loot et protégés par des ennemis. Mais elle a aussi été défigurée par une créature gigantesque, depuis terrassées par les légendes. On imagine que les plages de la carte seront donc rendues plus attractives par la présence de cette carcasse gigantesque, qu'il faudra sans aucun doute explorer en profondeur. Notons aussi que Respawn a affirmé vouloir revoir le système des parties classées pour "récompenser le travail d'équipe". Un système qui avait déjà été modifié en saison 11 et qui se verra probablement encore changé en profondeur.

Changements du mode classé

La grande nouveauté de la saison 13 d'Apex Legends, c'est aussi la refonte totale du système de parties classées. Respawn compte faciliter d'obtention de points pour les joueurs en adaptant différents aspects, notamment la valeur du jeu en équipe. On compte différents changements, dont un majeur, quand un membre de votre équipe tue un ennemi, toute l'équipe récupère des points. Une nouveauté qui appuie un peu plus sur le jeu en équipe, et qui permet à tous les équipiers de profiter des bonus d'élimination. Concernant ces derniers, Respawn a décidé de retirer la limite de bonus d'élimination tout en le rendant dégressif au fur et à mesure des frags. Les joueurs auront donc l'opportunité de gagner plus de points par partie. D'autre changements de taille arrivent aussi en saison 13 comme :

Le timer d'assist passe de 10 secondes à 15 secondes et peut fonctionner après la résurrection de l'ennemi.

Toutes les divisions auront un coût d'entrée dans une partie (oui même en Bronze).

Vous pouvez retrouver les détails et le reste du patch de la saison 13 pour les parties classées ici (en anglais).

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.