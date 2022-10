Apex Legends : date de sortie, contenu... Découvrez la saison 15

Apex Legends entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de sa saison 15 Eclipse. Une nouvelle saison de contenu, de nombreux changements et surtout une nouvelle carte à découvrir juste ci-dessous.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h56] Apex Legends reste l'un des Battle Royale les plus populaires du monde plus de 4 années après sa sortie. Là où beaucoup de ses concurrents souffrent d'une perte de joueurs au bout d'une certaine période d'existence, le FPS de Respawn Entertainment ne perd pas en vitesse. Avec sa bonne dizaine de million de joueurs réguliers, il reste l'un des premiers choix dans son genre, et son succès se poursuit avec l'arrivée d'une quinzième saison de contenu : Eclipse. Au menu, une nouvelle carte, une nouvelle légende et pas mal de gros changements que l'on vous détaille dans cet article.

Nouvelle légende

Une nouvelle saison d'Apex Legends rime également avec l'arrivée d'une nouvelle légende. Découvrez Terra Smith, alias Catalyst, une spécialiste défensive et anti-scan qui rejoint l'éventail de personnages de Battle Royale. Conjuratrice de sorts, elle peut vous permettre de défendre une position en renforçant les portes d'un abri ou en déployant un mur défensif grâce à sa compétence ultime. Une nouvelle opportunité qui plaira sans aucun doute aux joueurs de Wattson.

Nouvelle carte

Broken Moon est l'autre grande nouveauté de la saison 15 d'Apex Legends. Cette nouvelle carte située sur une Lune brisée par un astéroïde offre énormément de nouvelles mécaniques. Vous l'aurez peut être vu dans le trailer plus haut, mais Broken Moon présente un terrain escarpé, avec différents points d'intérêt reliés par des lignes de tyroliennes agissant un peu comme des métros à ciel ouvert. Une carte de taille moyenne sur laquelle les joueurs seront parfaitement heureux d'aller se castagner en terre inconnue.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.