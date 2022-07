Apex Legends : découvrez Prédation, la nouvelle saison du Battle Royale

Apex Legends entre docilement dans sa quatorzième saison de contenu multijoueur avec Prédation, la nouvelle mise à jour nous apportant de nombreux changements, et surtout une nouvelle légende. On vous explique tout.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 15h01] Plus de 100 millions de joueurs, des héros uniques et un gameplay sans pareil, Apex Legends est sans aucun doute l'un des FPS les plus populaires du moment. Le chouchou d'EA et de Respawn Entertainment continue de dominer sa catégorie, attirant une quantité astronomiques de joueurs séduits par son équilibrage quasi-irréprochable, ses personnalités, son gunplay complexe et son déplacement jouissif. La bonne nouvelle du moment, c'est que le Battle-Royale entre dans sa quatorzième saison : Prédation. Une nouvelle addition de contenu qui se traduit également par une nouvelle saison classée, une nouvelle légende et d'autres petits changements.

La saison 14 d'Apex Legends, admirablement bien nommée Prédation, débutera le 09 août prochain à 19h00 et sera précédée de plusieurs trailers d'histoire et de gameplay pour qu'on puisse apprécier l'étendue de ses nouveautés. Pour l'instant, on a pu découvrir les changements qui frappent la carte Canyon d'Orage et une partie des compétences de la nouvelle légende Vantage en vidéo dans un trailer d'histoire de la saison 14. Pour le reste des infos, il faudra attendre le 1er août prochain et la révélation du trailer de gameplay de Prédation.

Nouvelle légende

Pour l'instant, on ne connaît pas toute l'étendue des changements que la saison Prédation apportera dans Apex Legends. Mais on sait déjà qu'elle sera accompagnée d'une nouvelle légende. Vantage, c'est son nom, est une jeune femme d'origine latino-américaine, spécialisée dans le tir à distance et combattant pour les droits de sa mère Xenia Contreras, emprisonnée injustement. Vantage possède aussi un petit compagnon, une chauve-souris, possède différentes compétences dont une compétence de marquage des ennemis, un dash sur son animal de compagnie et un ulti augmentant ses dégâts au sniper. Pour ce qui est du reste du contenu de la saison 14, il faudra encore attendre un peu avec la révélation du trailer de gameplay du 1er août prochain.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.