Apex Legends : découvrez toutes les nouveautés de la saison 12

Respawn Entertainment a dévoilé le contenu de la saison 12 d'Apex Legends. Dissidence, c'est son nom, arrive très prochainement et apporte avec elle une nouvelle légende et un tout nouveau mode de jeu. Les détails dans cet article

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 15h07] Après un bref et intense séjour sous les tropiques de la saison Evasion, Apex Legends aborde des horizons plus... explosifs pour sa douzième saison. Dissidence débute d'ici quelques jours et sera l'occasion pour les nombreux joueurs du Battle Royale de découvrir à la fois une nouvelle légende et un nouveau mode de jeu. La saison 12 apporte donc du neuf dans les combats endiablés de l'un des plus populaires FPS de ces dernières années. Par ailleurs, la carte qui sera au coeur de cette nouvelle saison sera Olympus, la troisième carte du Battle Royale, qui sera profondément changée si l'on en croit l'annonce officielle de Respawn. Il est vrai que la cité-volante nous avait diablement manqué.

On vous le disait dans l'introduction, Respawn prévoit pas mal de nouveautés pour cette douzième saison d'Apex Legends. Dissidence sera donc l'occasion de découvrir une nouvelle légende, Mad Maggie, de son vrai nom Margaret Kohêre. Cette rebelle sans foi ni loi nous est présentée dans la vidéo ci-dessus, où l'on découvre sa nature explosive et contestataire, depuis sa jeune enfance dans la contrée de Salvo. Condamnée de nombreuses reprises pour ses crimes et ses actions dissidentes, elle se retrouve forcée à participer aux jeux d'Apex Legends pour purger sa peine. Elle y retrouvera son vieil ami Fuse. Pour l'instant, aucune information n'a été dévoilée quant à ses compétences actives et passives.

L'autre changement majeur de la saison 12, c'est l'arrivée d'un nouveau mode de jeu dans la Playlist d'Apex Legends. Il s'agit du mode "Contrôle" qui oppose des équipes de neufs joueurs dans un match à mort de type conquête ou l'objectif est de capturer des points clefs. Grande nouveauté, les réapparitions des légendes sont illimitées, pour une expérience plus proche d'un FPS multijoueur classique que d'un Battle Royale. Une addition bienvenue permettant de se familiariser avec les armes, le mouvement et le gunplay de ce Battle Royale assez exigeant. Un mode que l'on pouvait déjà retrouver sous une autre forme sur la version mobile d'Apex Legends.

Par ailleurs, la carte qui sera au centre de cette nouvelle saison de partie classées n'est autre qu'Olympus. Absente des rotations de la saison dernière, la troisième carte jamais sortie sur Apex Légende retrouve le centre de la scène dans une version modifiée si l'on en croit les termes de Respawn : "Quelque chose a changé dans la cité flottante... Mais quoi ?". Encore une fois, pas de présentation visuelle de ces changements pour l'instant, mais on attend plus d'informations de la part de Respawn dans les prochains jours. Outre la carte Olympus, le patch de la saison 12 devrait apporter des modifications d'équilibrage sur certains champions, les regards se tournant vers Crypto, la légende de reconnaissance qui aurait besoin d'un petit coup de polish pour devenir viable aussi bien en Arène qu'en Battle Royale.

Dissidence débute le 8 février prochain. Une douzième saison que les joueurs et les professionnels attendent au tournant dans ce jeu service qui atteint régulièrement les 13 millions de joueurs par semaine, des joueurs attirés par son style si unique et son gunplay particulièrement exigeant. En ce qui concerne les informations détaillées de la saison 12, Respawn nous donne rendez-vous le 27 janvier prochain pour la révélation du trailer de la saison 12, présentant à la fois les compétences de la nouvelle Mad Maggie, mais aussi la nouvelle version d'Olympus et le mode Contrôle.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.