Apex Legends : des leaks annoncent des skins et cosmétiques pour Loba

D'après les investigations de plusieurs mineurs de données, plusieurs skins qui débarqueront prochainement dans Apex Legends ont été repérés. Sans surprise, Loba obtient sa propre apparence.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 14H24] Alors que la Saison 5 vient de faire son apparition dans le Battle royale Apex Legends, voilà que les mineurs de données (Biast12 en l'occurrence) s'en donnent à cœur joie. La plus grande découverte est certainement le skin "Fortune's Favor Pack", avec 600 pièces, qui concernerait la toute nouvelle légende jouable, Loba. On peut observer sur ce skin plusieurs zones brillantes, y compris sur les yeux de Loba. Le terme "Pack Hunter" est également lié aux chasses hebdomadaires ajoutés pour la nouvelle saison.

Outre ce skin de Loba, un autre mineur de données, iLootGames, nous a présenté quelques modèles de vêtements originaux dans sa vidéo YouTube du 16 mai. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le jeu aura la possibilité de pousser la personnalisation de la légende. Il sera même possible d'imiter le motif d'un tigre. Pour les amateurs de ce nouveau personnage jouable, l'attente est palpable. Cependant, aucune date de sortie n'a été trouvée dans les fichiers du jeu, et rien n'a été officiellement annoncé.

Cela dit, vous pouvez associer votre compte Twitch Prime avec votre compte Apex Legends, avant de recevoir des récompenses exclusives, y compris pour Loba ! Un skin "Game Master" est disponible. Pour ce faire, vous devez visiter la page Apex Legends de Twitch Prime, vous connectez à l'aide de vos identifiants Twitch, cliquez sur le bouton pour obtenir votre récompense, et relier votre compte EA à votre compte Twitch. Par la suite, vos récompenses rejoindront directement l'inventaire en jeu.

Les nouveautés de la Saison 5

Très attendu, ce nouveau chapitre du jeu apporte une série d'ajouts enthousiasmants. Il comprend la nouvelle légende, Loba, des modifications importantes de la carte de King's Canyon, un tout nouveau Battle Pass et de nouvelles quêtes de saison. Par ailleurs, la mise à jour propose aussi de nombreux ajouts, dont une refonte de Mirage, des ajustements, des corrections de bugs et bien d'autres choses encore.

Tout d'abord, le nouveau personnage, Loba, se veut être l'adversaire direct de Revenant. Elle est capable de se téléporter en lançant son bracelet, et dispose d'un passif qui lui permet de voir les butins légendaires épiques à travers les murs. Son Ultimate lui permet de partager d'incroyables récompenses et arsenal avec ses coéquipiers, ce qui nécessitera d'être maîtrisé par la communauté. Cependant, attention, les ennemis peuvent également se saisir de ce trésor…

Comme d'habitude, la nouvelle saison permet aux maps de se renouveler. Certaines disparaissent, et d'autres sont largement retouchées, comme c'est le cas de King's Canyon. Les joueurs peuvent désormais découvrir un tout nouvel environnement, basé sur une plate-forme offshore. Enfin, c'est peut-être l'ajout le plus déterminant de cette nouvelle saison, les quêtes. La toute première saison des quêtes est appelée The Broken Ghost. Les joueurs doivent collecter des packs de trésors pour participer aux chasses hebdomadaires de PvE afin de récupérer 9 pièces d'une relique. Des récompenses, une histoire et un "gameplay inédit" sont générés au fil du jeu.

Le battle royale bientôt sur next gen ?

Apex Legends sur Xbox Series X et PS5, ce sera probablement pour bientôt. À l'instar de certains jeux prévus comme Cyberpunk 2077, le titre sera disponible sur plusieurs générations de consoles. En ce qui concerne le battle royale, il s'agira d'un portage, qui bénéficiera sans doute d'améliorations graphiques et techniques. L'offre d'emploi de Respawn Entertainment, le studio, ne se limite toutefois pas seulement à Apex, et concerne également Titanfall et Star Wars Jedi : Fallen Order.

La mission du poste est on ne peut plus explicite : l'idée est de "pousser les plates-formes de nouvelle génération et le PC à leurs limites sur Apex Legends." Bien qu'aucune console ne soit spécifiée, cette mention apparaît comme une référence nette à la fois à la PS5 et à la Xbox Series X. Rappelons qu'elles doivent toutes les deux sortir en fin d'année, pendant les fêtes. Elles embarqueront de meilleurs composants hardware ainsi que plusieurs technologies inédites sur consoles de salon, comme le Ray Tracing. Ce dernier point pourrait être mis à profit sur Apex Legends, ce qui améliorerait considérablement le rendu. Mais pour l'heure, on peut s'attendre à un portage bénéficiant d'un meilleur framerate et de meilleurs graphismes que sur les consoles actuelles.

Rappelons que la Saison 5 débutera officiellement le 12 mai prochain. Baptisée "Faveur de la fortune", elle mettra en scène de nouveaux personnages jouables. C'est par exemple le cas de la voleuse Loba, qui a à cœur de mener sa vengeance à bien. Pour les personnes qui ne souhaitent pas se canaliser uniquement sur les top 1, un nouveau mode de jeu fera son apparition : "Les Quêtes". Il s'agit d'une partie de chasse au trésor, qui récompensera les joueurs les plus patients et réguliers. Enfin, comme à chaque nouvelle saison désormais, les nouvelles parties classées seront enfin là. Les joueurs commenceront sur la carte Canyon des Rois.

Un nouveau personnage robotique teasé ?

Au sein de l'univers de Titanfall, les simulacres sont des soldats robotisés munis d'un esprit humain, créés par Hammond Robotics et Vinson Dynamics. Ceux-ci ont été téléchargés dans les corps des robots, une forme de transhumanisme. Ils ne manquent pas de fasciner la communauté. Dans le tweet, le GIF semble indiquer un casque et parle d'un "Trail 7578". Il semble que trois sujets aient déjà tenté de se télécharger dans cette unité auparavant, le dernier sujet devenant "hystérique" en voyant une copie exacte de lui-même. Le mystère est encore complet, mais quelque chose se trame dans Apex Legends !

Au début de la saison 4, Revenant, un assassin transformé en machine à tuer par Hammond Industries, a été dévoilé. Beaucoup de similarités peuvent être dressées entre ces deux personnages, ou plutôt légendes. On retrouve notamment les thèmes du robot meurtrier, qui est également angoissé et soumis à de vives émotions. Actuellement, tout le monde croit que Loba sera la prochaine légende de la saison 5. Prudence est mère de sûreté, surtout avec Respawn Entertainment. Cette saison, un nouveau personnage, Forge, avait également été annoncé, avant d'être tout simplement "tué"...

PROJECT 617

> DOCUMENTS

> DATA

>> TRIAL_7578pic.twitter.com/ryogF8U5dR — Apex Legends (@PlayApex) April 29, 2020

La Saison 5 est repoussée, mais un événement est lancé

Respawn Entertainment vient de décider de prolonger la saison 4 d'Apex Legends. Le lancement de la cinquième a été reporté au 12 mai prochain, soit une petite semaine supplémentaire. Cependant, les joueurs sont cordialement invités à rester sur le jeu, puisqu'un événement temporaire sera lancé. Il consiste en un nouveau mode, qui vous permettra de gagner plusieurs récompenses. Celui-ci s'intitule "Battle Armor", et va progressivement évoluer au fil des jours.

Sur la carte "Bord du Monde", un seul type d'armure sera disponible. Les joueurs s'affronteront donc avec le même kit de base, à partir de mardi 28 avril. Le fonctionnement est le suivant : à chaque rotation, un seul type de blindage sera disponible, et les joueurs en seront déjà équipés lorsqu'ils rentreront dans la partie. Ils commenceront également cette dernière avec un pistolet P2020. Cependant, toutes les protections sont retirées du butin. Le reste, y compris les boucliers, les batteries et tous les autres types de butin, est toujours disponible, à l'exception des armures.

Voici le calendrier de la rotation en détail :

mardi 28 avril (19h00) au samedi 2 mai (19h00) : Armure niveau 1 (blanche)

samedi 2 mai (19h00) au mercredi 6 mai (19h00) : Armure niveau 2 (bleu)

mercredi 6 mai (19h00) au samedi 9 mai (19h00) : Armure niveau 3 (violette)

samedi 9 mai (19h00) au mardi 12 mai : Bouclier évolutif

Les futures saisons sont déjà en développement

Jason McCord, directeur artistique d'Apex Legends a posté sur Twitter des informations concernant les tests de contenu jusqu'à " la fin de la saison 8". Respawn apparaît avant-gardiste en planifiant et en préparant l'avenir de façon si lointaine. Sur la base de la durée de la saison actuelle, il y aura des saisons lancées jusqu'en avril 2021.

En ce qui concerne la prochaine saison, la cinquième, on sait déjà que les développeurs vont inclure une multitude d'éléments en provenance de Titanfall. Le plan pour les saisons à venir pourrait s'articuler autour de l'arrivée de nouveaux contenus étiquetés Titanfall. Une tendance confirmée par l'homme sur Twitter : "Je vais dire ceci : il pourrait y avoir une agréable surprise pour les fans de Titanfall dans la saison 5". Les rumeurs laissent entrevoir que la prochaine créature à débarquer serait le Prowler.

La saison 4 devrait se terminer le 5 mai prochain, soit dans un peu moins d'un mois. Le début de la saison 5 devrait donc avoir lieu à cette date. Par la suite, cela devient beaucoup moins évident. La saison 1 s'est étendue du 19 mars au 18 juin (91 jours), avant le lancement de la saison 2, le 2 juillet. En octobre, la troisième saison d'Apex a débuté. La quatrième saison a été mise en route le 4 février dernier. Dans tous les cas, le rythme restera saisonnier et les joueurs seront fixés plusieurs semaines avant la fin de chacune de ces échéances !

Les développeurs évoquent enfin le crossplay

Des joueurs PS4 et Xbox One dans la même partie ? Ce sera sans doute possible un jour. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer à partir des propos recueillis par nos confrères de Game Informer. Dans une interview réalisée en compagnie de Dusty Welch, directeur général, le grand nom d'Apex Legends a été interrogé sur la fonctionnalité de crossplay. Cette dernière existe notamment dans Fortnite, le principal concurrent d'Apex Legends. Ainsi, toutes les communautés de joueurs, par exemple Xbox, PS4 mais aussi PC ont la possibilité de se rejoindre en une seule et même partie.

Welch déclare alors au magazine qu'il a remarqué à quel point cette fonctionnalité a pris de l'importance pour les joueurs au cours des derniers mois. Il a déclaré que c'était quelque chose "d'important" et attendu "pour un jeu comme le nôtre". Étant lui-même joueur, il indique qu'il aimerait jouer avec certains de ses confrères qui utilisent une autre machine de jeu. Bref, il s'agit d'une idée largement étudiée dans le studio. Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n'est pas prévue pour les prochaines semaines. Extrêmement difficile à mettre en place, elle n'est véritablement appliquée que dans certains énormes jeux comme Fortnite ou Destiny 2. Pour l'heure, il faudra se contenter de l'ajout de rotation de cartes et des événements temporaires qui vont prochainement se déployer dans Apex Legends !

8 nouvelles armes et munitions ont fuité

KralRindo est un mineur de données bien connu de la communauté Apex Legends. Récemment, il s'est replongé dans les fichiers du jeu, et a découvert d'étranges commandes vocales, liées à plusieurs personnages. La particularité de ces dernières est qu'elles mentionnent des armes inédites que l'on ne peut pas retrouver actuellement en jeu. Par exemple, on peut y voir la " CAR SMG " et " EPG ", que l'on connaît bien puisqu'elles sont présentes dans l'arsenal de Titanfall. Pour rappel, les deux titres partagent le même univers, ce qui laisse penser qu'elles débarqueront bientôt dans le Battle royale.

Régulièrement, à chaque début de saison, les développeurs d'Apex Royal proposent une toute nouvelle arme. Nous avons vu arriver le fusil Sentinel à l'occasion de la dernière saison. Le datamineur, lui, en a débusqué pas moins de huit. Elles sont toutes présentes dans Titanfall 2. On peut remarquer la grande diversité des utilisations : on y trouve des lance-grenades anti-blindage, un arc lance-roquettes, un fusil d'assaut, une arme à " quatre coups ", bref, il y en a pour tous les goûts.

Ce n'est pas tout, puisque KralRindo a également découvert un nouveau type de munitions qui seraient apparemment prévues "pour bientôt ". Il s'agit de munitions explosives, qui compléteraient les cinq catégories existantes. Elles viendraient équiper les lance-grenades, déjà présents dans le jeu.

De nouvelles créatures repérées dans les fichiers

La quatrième saison d'Apex Legends bat son plein. Le dernier patch était massif. Il introduisait notamment de nombreux contenus inédits et fonctionnalités, mais également diverses informations cachées dans les fichiers de jeu. Plusieurs datamineurs, dont Biast12, s'y sont intéressés, et ont découvert des skins, un nouvel événement potentiel et surtout des créatures mi-alien, mi-chien. Ces monstres s'appellent des "rôdeurs", mais pour le moment, on ignore encore à quoi ils vont servir. Il est vraisemblable d'imaginer qu'ils lâcheront un butin lorsque le joueur les abattra. Également, il est possible qu'ils tirent leurs origines de Titanfall. Ce ne serait pas la première fois que EA réalise ce genre d'ajout, puisque l'univers est partagé.

Biast12 propose même une vidéo avec certaines des animations que les créatures sont supposées avoir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des animations de combat ou de mort semblent apparaître dans les fichiers du jeu. Le PVE (combat contre monstre) semble donc inclure ces bêtes féroces en plus du battle royale, et ce prochainement.

L'évènement "Piratage Système" de mars se dévoile

Durant deux semaines, du 3 au 17 mars 2020, les joueurs d'Apex Legends auront la possibilité de participer à un événement à durée limitée. Le "Piratage Système" est un mode "Butin Fixe", c'est-à-dire que l'ensemble du butin apparaîtra au même endroit de la carte, à chaque partie. L'emplacement de l'anneau changera toutes les 24 heures. Durant la première semaine, les hostilités se déroulent sur la carte à Bord du Monde. La seconde, elle, prendra place dans la première carte du jeu, le Canyon des Rois.

Cet événement permet également aux joueurs d'obtenir le nouveau bouclier évolutif dans l'arène, et une vaste palette d'éléments cosmétiques. Le premier se montre capable d'évoluer au fil du combat, en gagnant en puissance à mesure que les Légendes infligent des dégâts aux ennemis. Au total, un ensemble de 24 éléments esthétiques à thème est disponible, pour une durée limitée. Plusieurs skins, dont certains classés épiques sont à retrouver en jeu. Il est possible de les débloquer avec des packs Apex d’événement ou avec des matières premières. Les plus déterminés, qui mettront la main sur l'ensemble des éléments esthétiques obtiendront un set "Héritage" pour Octane, gratuitement.



Deux nouvelles Légendes

Qui dit nouvelle saison dit nouveau contenu. Les développeurs n'ont pas dérogé à la règle et deux nouvelles Légendes sont apparues. La première est Revenant. Il s'agit d'un personnage sombre, autrefois humain et qui se présentait comme un tueur à gage au service du Syndicat Mercenaire. Après avoir été trahi, il est ressuscité par Hammond Robotics, ce qui lui octroie cette forme singulière. La seconde légende, arrivée le 4 février, est Forge. Il s'agit du douzième personnage jouable du titre. Il se présente sous la forme d'un héros massif, confiant et humble, qui peut s'appuyer sur un bras bionique. Il s'agit d'un expert en combat rapproché.

Nouveau battle pass

Comme chaque nouvelle saison, un nouveau Battle Pass contenant une centaine de récompenses est mis à la disposition des joueurs. La version payante coûte 950 pièces Apex (9.99€) et propose sans surprise cent paliers à franchir. On y retrouve des skins légendaires, des packs de musique, des bonus d'expérience ou encore des emotes. Rappelons que le jeu est gratuit (free-to-play), et que les achats que vous pourrez réaliser (y compris le pass de combat) sont purement cosmétiques.

Des changements sur la carte

Contrairement à la saison 3, EA n'a pas décidé de changer complètement de carte. Les joueurs profitent néanmoins ici de quelques changements, qui actualisent la map. L'éditeur explique que la raison de ce choix est que l'objectif est de pousser les joueurs à "prendre de nouvelles décisions". Capitol City est désormais divisée en deux parties, avec une énorme machine en son sein. La zone a bien changé, devenant au passage un lieu beaucoup plus sombre. Un faisceau rouge est visible depuis n'importe quel endroit de la map, et indique l'emplacement de l'extracteur planétaire que Hammond Robotics utilise pour collecter des métaux précieux, directement depuis le cœur de la planète. Un nouveau point d'intérêt a été créé au niveau des champs enneigés, non loin de Skyhook. Il s'agit d'un campement destiné à décharger la capitale. Des racks d'armes y sont notamment placés, ce qui rend la zone particulièrement intéressante.

Une nouvelle arme inédite, le Sentinel

Il s'agit d'un nouveau fusil de sniper qui propose une nouvelle approche. De par sa catégorie, son utilisation implique de prendre ses distances, de viser attentivement. Contrairement aux autres snipers, le Sentinel a des balles qui chutent beaucoup moins rapidement. Également, l'arme est particulièrement utile contre les tanks et les boucliers. Il est possible d'utiliser les batteries de bouclier afin de charger les tirs, et de doubler leurs dégâts (100 au lieu de 50 pour une balle dans un corps).

Quelques changements sur les munitions et les objets

Les munitions de sniper étaient partagées avec celles de mitrailleuses et mitraillettes, ce qui posait un certain nombre de problèmes. Désormais, cette catégorie d'arme bénéficie de sa propre gamme de munitions. L'inconvénient pour les joueurs de sniper, c'est que cela entraîne une raréfaction de ces dernières.

Cette nouveauté induit des reconsidérations dans la catégorie de certaines armes. Par exemple, le G7 Scout n'est plus un fusil de sniper mais d'assaut. Il en découle que certains éléments qui pouvaient être attachés ne peuvent plus être combinées. L'arme L-Star n'est plus trouvable dans les largages aériens, puisque la Devotion la remplace.

Contrairement aux autres saisons, la 4 n'engendre pas l'arrivée de nouveaux objets. En revanche, quelques-uns ont tout simplement disparus. Nous pouvons citer les Hop-up Turbochargers ou le extended mag.

Le mode classé est légèrement revu

L'arrivée des parties classées a fait beaucoup de bien au jeu, qui avait besoin d'une vraie dimension compétitive pour motiver les gens à rester et à jouer. Mais le contrecoup de l'instauration de ces parties est assez dur à encaisser pour les joueurs déterminés à jouer et à monter dans le classement. En effet, depuis que la mise à jour de la saison 2 est sortie, les tricheurs se sont multipliés dans le canyon des rois, avec des logiciels toujours aussi classiques, mais qui contournent aisément les anti-cheat les plus communs (par exemple, un anti-cheat classique analysera les statistiques de tir pour déterminer si un joueur a une visée automatique, et les nouveaux logiciels rateront volontairement quelques tirs pour fausser ces statistiques.) Un vrai problème qui était pourtant sur le point d'être en grande partie réglé selon les développeurs au mois de mai. Mais il semble que la possibilité d'avoir un grade plus haut que les autres, et le regain de popularité du jeu ait fait revenir en masse ces joueurs désagréables. Voici un exemple capturé sur le stream de Mendokusaii.

La saison 3 a été une source d'informations très intéressantes pour les développeurs d'Apex Legends. Selon les retours des joueurs mais également les statistiques qu'ils ont pu en tirer, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de joueurs au rang Apex Predator. Selon eux, cela provoquait une certaine congestion, et abaissait la qualité de service proposée. La saison 4 souhaite apporter une réponse en intégrant un nouveau palier "Maitre". Le rang d'Apex Predator ne concerne finalement que les 500 meilleurs joueurs de chaque serveur, et promet d'être très difficile d'accès.