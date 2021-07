Apex Legends : la saison 10 arrive, légende, armes... toutes les infos

EA a annoncé la nouvelle saison de son Battle Royale à succès lors de sa conférence EA Play Live du 22 juillet dernier. Apex Legends : Emergence débutera le 3 août prochain et avec elle arriveront des changements de carte, une nouvelle arme et une nouvelle légende, Seer.

[Mis à jour le 23 juillet 2021 à 13h53] Apex Legends, c'est le Battle Royale référence d'EA. Avec près de 100 millions de joueurs uniques répertoriés en avril dernier, il se place aisément au côté de Call of Duty : Warzone sur le podium des Battle Royales les plus joués en 2021. Des chiffres pharamineux, un marketing et un développement ambitieux qui n'est pas près de s'arrêter, voici le cocktail à l'origine d'un succès qui risque encore de durer quelques années. D'ailleurs, Apex Legends a annoncé sa saison 10, Emergence, où beaucoup de changements sont prévus, y compris une nouvelle arme et une nouvelle légende pour pimenter vos parties. On fait le tour des premières infos sur cette mise à jour.

Cette saison apporte avec elle plusieurs choses. Au menu, des changements conséquents sur la carte Bord du Monde, une nouvelle légende que nous détaillerons plus en détails plus loin dans cet article et une nouvelle arme, la mitrailleuse Rampage. Autre ajout qui plaira aux amateurs du mode arène, des parties classées seront prochainement disponibles pour ce mode 3v3 qui a rencontré un franc succès depuis sa sortie. Nous avons aussi droit aux habituels contenus payants dont l'usuel passe de combat de saison et le pack de saison incluant la nouvelle légende Seer et un skin.

C'est la nouvelle star de la saison. A travers un trailer inspiré et franchement stylisé, EA nous a révélé récemment l'arrivée de Seer dans la saison 10 d'Apex Legends. Depuis le Live de l'EA Play du 22 juillet dernier, on en sait un peu plus sur son kit de sorts. Seer sera une légende orientée autour du pistage et de la prise d'information sur les positions des légendes ennemies. Son passif est un détecteur cardiaque quand il regarde dans son viseur, son sort principal lui permet de déployer des drones qui pourchassent et dévoilent les ennemis proches. Enfin, sa compétence ultime lui permet de piéger les ennemis dans une zone, où les traces de pas des ennemis qui courent sont révélés sur le sol. Une compétence extrêmement puissante qui offre de nombreuses variations au gameplay déjà très musclé d'Apex Legends.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.