Apex Legends : La saison 11 c'est quand et c'est quoi ?

Apex Legends se refait une beauté. Le Battle Royale d'EA nous présente sa saison 11 accompagnée d'une toute nouvelle carte tropicale que l'on pourra découvrir ce mardi en fin d'après-midi. Heure de sortie, contenu... Toutes les infos sur la saison Evasion.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 11h11] Si le changement d'heure hivernal vous fait regretter quelques heures de soleil quotidiennes, ne vous en faites pas, il est temps de partir sous les tropiques. La saison 11 d'Apex Legends débute ce mardi 2 novembre et elle a des airs de vacances, puisqu'elle nous présente la carte Zone d'Orage, la nouvelle île sauvage sur laquelle les légendes pourront partir se castagner joyeusement. Une carte plutôt orientée PVE, que l'on pourra découvrir dès 18h au moment du lancement de la onzième saison du Battle Royale. Mais ce n'est pas tout, Evasion (c'est le nom de la saison) apporte avec elle une nouvelle légende, Ash, une nouvelle arme et un gros patch d'équilibrage que l'on vous présente en détail.

Cette onzième saison d'Apex Legends s'annonce particulière. En plus de nous apporter une nouvelle carte, Zone d'Orage, aux airs de paradis tropical, Evasion nous présente aussi une nouvelle légende, Ash. Le docteur Reid, introduit pour la première fois dans Titanfall, rejoint le combat sous une forme robotique meurtrière qui risque de profondément changer la méta du Battle Royale. Ajoutez à cela une toute nouvelle mitraillette, la CAR, et Apex Legends se métamorphose en profondeur. Un changement de style du goût de ses nombreux joueurs, 13 millions par semaine tout de même, qui pourrait presque nous faire oublier l'état de ses serveurs.

Les compétences d'Ash

Ash est un champion extrêmement agressif en témoigne sa compétence passive, Condamnation, qui lui permet de marquer les caisses de frag sur sa carte ainsi que les champions survivants de la même escouade. Sa capacité tactique, Piège à Arc est une sorte de grenade qui ralentit et blesse les champions s'en approchant de trop près. Son Ultimate nommé Rupture phasique est un portail vers une zone donnée que l'on ne peut emprunter que dans un sens, sorte d'Ultimate de Wraith avec plus de portée et un très faible temps d'incantation mais un seul sens de circulation.

Zone d'orage

Zone d'orage sera donc la quatrième carte à rejoindre l'univers prolifique d'Apex Legends. Un paradis tropical qui est loin d'être de tout repos puisqu'en plus du PvP habituel, cette carte comprend de gros éléments PvE, avec différents types de monstres dont il faudra venir à bout dans le mid et late-game. Respawn nous en a présenté certains, dont les araignées qui vous attaquent si vous détruisez leurs œufs, les rôdeurs qui chassent en meute et les volants que l'on peut déjà apercevoir dans le Canyon des Rois. Il y aura aussi un système de chasse aux nids sauvages. Ces nids sont indiqués sur la carte et peuvent être détruits pour obtenir des récompenses.

Chaque nid apparaît toujours au même endroit et abritera des animaux agressifs qu'il faudra vaincre. Combattre des animaux vous rapportera du loot intelligent, quelques points de bouclier EVO et des matières premières. Zone d'orage comprendra aussi d'autres nouveautés notamment au niveau du déplacement, avec des canons gravitationnels qui projettent les joueurs d'un point à un autre. En l'air, il est tout à fait possible de tirer, d'utiliser ses compétences ou ses gadgets, et bien que l'on ne puisse pas vraiment changer la direction vers laquelle le canon gravitationnel nous projette, il est tout à fait possible d'influer quelque peu sur la zone exacte d'atterrissage pour éviter des pièges ou autre.

La saison 11 ne nous apporte pas qu'une nouvelle carte, une nouvelle légende et une nouvelle arme, mais aussi de gros changements d'équilibrages sur les armes et sur Wattson. Notre légende à l'accent français un peu laissée sur le carreau suite à de trop nombreux nerfs se voit réajustée pour redevenir un peu plus compétitive en saison 11. Ce n'est pas tout, les armes aussi se voient profondément modifiée, tant au niveau de la rotation des armes au sol que dans leurs statistiques détaillée. On retiendra un nerf de l'EVA-8 et de la L-Star, une augmentation de la quantité d'armes épiques dans les colis et du nombre d'objets d'or dans les zones chaudes.

Changements sur Wattson

Wattson se voit boostée sur de nombreux points, et plus globalement sur la facilité d'utilisation et le placement de ses capacités tactiques et de son ultime. Sa hitbox, qui était jusqu'alors la plus petite du jeu, se voit réajuster notamment au niveau de la tête et du torse pour la rendre un peu moins difficile à toucher. Aussi, Wattson peut désormais placer ses barrières et son ultime au dessus du niveau de ses yeux. Concrètement, elle peut placer son périmètre de sécurité sur des surfaces qui la surplombent, et ce à une distance deux fois plus élevée qu'auparavant. Ses barrières perdent aussi du temps de rechargement, gagnent en efficacité et Wattson gagne en vitesse de déplacement pendant qu'elle les installe.

Capacité tactique - Périmètre de sécurité

Dégâts de franchissement des barrières accrus de 33 %. (15 > 20)

Durée d'affaiblissement au franchissement d'une barrière accrue de 100 %. (1,5 > 3 secondes)

Temps alloué à l'impact d'un nouvel effet de barrière accru de 100 %. (0,5 > 1 seconde)

Temps de rechargement réduit de 50 %. (30 > 15 secondes)

Portée de placement accrue de 50 %.

Délai entre la fermeture et la réactivation des barrières franchies par un allié réduit de 60 %. (1,0 > 0,4 seconde)

Wattson se déplace maintenant à vitesse désarmée lorsqu'elle prépare/place ses nœuds de barrière.

Vous pouvez désormais placer les nœuds d'une barrière dès que l'arme est prête au lieu d'attendre la fin de l'animation.

Capacité ultime - Pylône d'interception

Réduction du nombre de pylônes actifs que Wattson peut placer de 3 à 1.

La durée d'activité du pylône est désormais illimitée (au lieu de durer 90 secondes).

Le pylône dispose maintenant de 250 boucliers qui peuvent être distribués aux joueurs à proximité, et non plus d'un nombre de boucliers illimité.

Taux de rechargement de bouclier du pylône accru de 150 %, et lissage de la régénération. (de 2 par seconde à 5 seconde ou, plus précisément : 1/0,5 seconde > 1/0,2 seconde)

Lorsqu'un pylône n'a plus de boucliers, il ne recharge plus les boucliers des joueurs mais peut toujours détruire les explosifs.

Subir des dégâts pendant la régénération des boucliers via le pylône interrompt la régénération pendant 1 seconde.

L'IU au sol et l'ATH affichent désormais la quantité de boucliers restants dans le pylône.

Signaler un pylône allié affiche maintenant le pourcentage de boucliers restants pour le pylône.

La destruction d'explosifs des pylônes a été modérément revue.

Les explosifs sont maintenant détruits quand le pylône détecte qu'ils vont toucher une surface à portée et dans sa ligne de mire et non plus dès qu'ils sont à portée de tir.

En outre, les cas où le pylône manquait de détruire des explosifs (notamment ceux qui provenaient de capacités aériennes et ceux qui rebondissaient près du pylône) devraient désormais être corrigés.*

Rééquilibrage des armes

Quelques armes ont grandement dominé le champ de bataille au cours de la saison Emergence. Que l'on soit en arène ou en Battle Royale, la mitrailleuse L-Star a beaucoup trop bénéficié de la réduction de son temps de surchauffe et de l'augmentation de ses dégâts, la transformant en véritable tronçonneuse capable de mettre à terre deux voire trois joueurs sans jamais recharger. Idem pour l'EVA-8, dont la cadence de tir et la portée le placent trop au dessus des autres fusil à pompe. Le Longbow aussi voit ses dégâts réduits, dominant trop les engagements à mi-distance et longue distance. De l'autre côté du miroir, on retrouve un gros up sur le Peacekeeper et le G7-Scout.

EVA-8

Réduction de la cadence de tir de 2.1 à 2.0

L-STAR

Réduction de la taille des projectiles

Efficacité du canon réduite à tous les niveaux

Dégâts réduit de 18 à 17

LONGBOW

Dégâts réduits de 60 à 55

PEACEKEEPER

Légère augmentation de la taille des projectiles.

Délai de fixation du choke réduit de 1,5 s à 1,25 s.

L'effet du choke perdure un peu plus longtemps lorsque vous quittez la vue du viseur.

G7-SCOUT

Dégâts accrus de 34 à 36.

Ajout de la détente à double action au G7 Scout de ravitaillement.

La saison 11 d'Apex Legends a des airs de vacances sous les tropiques. Mais ne vous laissez pas tromper par les plages de sable fin ou par l'agréable Bob Marley qui berce ce doux paysage, Evasion ne risque pas d'être de tout repos. Une nouvelle saison qui s'annonce assez musclée pour Mirage comme pour tous les amateurs d'Apex Legends qui pourront découvrir la carte Zone d'Orage, quatrième carte du populaire Battle Royale après Canyon des Rois, Bord du Monde et Olympus. Une addition attendue depuis un moment et qui aura le don de relancer le jeu au 13 millions de joueurs hebdomadaires.

Evasion débute le 2 novembre prochain à 18h (heure française). Une onzième saison que les joueurs et les professionnels attendent au tournant. Une nouvelle carte est toujours un bol d'air frais dans le monde assez répétitif des Battle Royale, bien qu'Apex nous en ai déjà fourni 3 depuis sa sortie. Un grand facteur de sa popularité, le jeu atteint régulièrement les 13 millions de joueurs par semaine, des joueurs attirés par son style si unique et son gunplay particulièrement exigeant. En tout cas, c'est avec impatience que l'on attend cette saison 11 qui nous offrira l'occasion d'aller faire un petit tour sous les tropiques.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.