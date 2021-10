Apex Legends : nouvelle carte et nouvelle légende, les nouveautés de la saison 11

APEX LEGENDS. Alors que la saison 10 touche à sa fin, Respawn Entertainment a annoncé la saison 11 d'Apex Legends, Evasion. Une nouvelle saison qui apporte avec elle une légende supplémentaire et surtout, une nouvelle carte tropicale.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 12h31] Respawn Entertainment et EA prévoient de gros changements pour la saison 11 d'Apex Legends. Le célèbre Battle Royale voit arriver une nouvelle légende et une nouvelle carte pour un nouveau chapitre de son histoire qui s'annonce assez spécial. Un nouveau terrain de jeu aux accents tropicaux qui sera le théâtre d'affrontements toujours aussi arcades et populaires et dont on pourra découvrir tous les mystères dès le 25 octobre prochain. On vous explique toutes les nouveautés de la saison Evasion en détail.

La saison 11 d'Apex Legends a des airs de vacances sous les tropiques. Mais ne vous laissez pas tromper par les plages de sable fin ou par l'agréable Bob Marley qui berce ce doux paysage, Evasion ne risque pas d'être de tout repos. Une nouvelle saison qui s'annonce assez musclée pour Mirage comme pour tous les amateurs d'Apex Legends qui pourront découvrir la carte Terres Sauvages, quatrième carte du populaire Battle Royale après Canyon des Rois, Bord du Monde et Olympus. Une addition attendue depuis un moment et qui aura le don de relancer le jeu au 13 millions de joueurs hebdomadaires.

On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera la carte Terres Sauvages, mais EA a déjà teasé certains de ses mystères avec cette phrase : "Peu importe sa beauté, chaque coin des Terres Sauvages comporte son lot de dangers. Ne l'oubliez surtout pas...". De quoi attiser notre curiosité, surtout que dans le trailer ci-dessus, on peut déjà voir que cette île paradisiaque abrite certaines espèces sauvages assez agressives. Entre les félins à écailles et les araignées géantes, il est fort probable que Terres Sauvages comprenne quelques aspects JcE en plus de son traditionnel PvP.

Non contents de nous livrer une nouvelle carte tropicale sur laquelle se castagner joyeusement, Respawn Entertainment a aussi prévu de nous présenter une nouvelle légende, Ash, qui n'est autre que le Docteur Reid en une version plus... déterminée. Cette légende qui n'est pas sans rappeler notre ami Revenant arrive elle aussi au lancement de la saison 11. Sur Terres Sauvages, on pourra aussi découvrir une nouvelle arme, la mitraillette CAR. Une nouvelle addition qui procurera une alternative aux traditionnelles Volt, R-99, Prowler et Alternator. Le trailer de présentation d'Ash :

Evasion débute le 25 octobre prochain. Une onzième saison que les joueurs et les professionnels attendent au tournant. Une nouvelle carte est toujours un bol d'air frais dans le monde assez répétitif des Battle Royale, bien qu'Apex nous en ai déjà fourni 3 depuis sa sortie. Un grand facteur de sa popularité, le jeu atteint régulièrement les 13 millions de joueurs par semaine, des joueurs attirés par son style si unique et son gunplay particulièrement exigeant. En tout cas, c'est avec impatience que l'on attend cette saison 11 qui nous offrira l'occasion d'aller faire un petit tour sous les tropiques.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.