Apex Legends : nouvelle carte, nouvelle légende... La saison 11 en détail

Respawn Entertainment ne pouvait pas mieux choisir le nom de la saison 11 d'Apex Legends. Evasion arrive dans le populaire Battle Royale et apporte avec elle une nouvelle carte, une nouvelle légende et une nouvelle arme, le tout dévoilé en vidéo dans un trailer appétissant.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 10h59] La saison 11 d'Apex Legends débute bientôt et risque de profondément bouleverser le paysage du populaire Battle Royale d'EA. L'ère est aux tropiques dans le genre il semblerait, puisqu'Apex aussi a prévu de nous envoyer sous les cocotiers. La nouvelle carte Zone d'orage arrive début novembre en même temps que la saison Evasion qui nous présente aussi Ash, une nouvelle légende assez... agressive. La bonne nouvelle c'est que Respawn Entertainment nous a présenté la saison 11 d'Apex en détail dans un trailer rock'n'roll ou l'on a pu découvrir moult nouveautés. On vous résume l'essentiel.

Non contents de nous livrer une nouvelle carte tropicale sur laquelle se castagner joyeusement, Respawn Entertainment a aussi prévu de nous présenter une nouvelle légende, Ash, qui n'est autre que le Docteur Reid en une version plus... déterminée. Cette légende qui n'est pas sans rappeler notre ami Revenant arrive elle aussi au lancement de la saison 11. Sur Zone d'Orage, on pourra aussi découvrir une nouvelle arme, la mitraillette CAR. Une nouvelle addition qui procurera une alternative aux traditionnelles Volt, R-99, Prowler et Alternator. Le trailer de présentation d'Ash :

Les compétences d'Ash

Ash est un champion extrêmement agressif en témoigne sa compétence passive, Condamnation, qui lui permet de marquer les caisses de frag sur sa carte ainsi que les champions survivants de la même escouade. Sa capacité tactique, Piège à Arc est une sorte de grenade qui ralentit et blesse les champions s'en approchant de trop près. Son Ultimate nommé Rupture phasique est un portail vers une zone donnée que l'on ne peut emprunter que dans un sens, sorte d'Ultimate de Wraith avec plus de portée mais un seul sens de circulation.

Zone d'orage

Zone d'orage sera donc la quatrième carte à rejoindre l'univers prolifique d'Apex Legends. Un paradis tropical qui est loin d'être de tout repos puisqu'en plus du PvP habituel, cette carte comprend de gros éléments PvE, avec différents types de monstres dont il faudra venir à bout dans le mid et late-game. Respawn nous en a présenté certains, dont les araignées qui vous attaquent si vous détruisez leurs œufs, les rôdeurs qui chassent en meute et les volants que l'on peut déjà apercevoir dans le Canyon des Rois. Il y aura aussi un système de chasse aux nids sauvages. Ces nids sont indiqués sur la carte et peuvent être détruits pour obtenir des récompenses.

Chaque nid apparaît toujours au même endroit et abritera des animaux agressifs qu'il faudra vaincre. Combattre des animaux vous rapportera du loot intelligent, quelques points de bouclier EVO et des matières premières. Zone d'orage comprendra aussi d'autres nouveautés notamment au niveau du déplacement, avec des canons gravitationnels qui projettent les joueurs d'un point à un autre. En l'air, il est tout à fait possible de tirer, d'utiliser ses compétences ou d'utiliser ses gadgets, et bien que l'on ne puisse pas vraiment changer la direction vers laquelle le canon gravitationnel nous projette, il est tout à fait possible d'influer quelque peu sur la zone exacte d'atterrissage pour éviter des pièges ou autre.

La saison 11 d'Apex Legends a des airs de vacances sous les tropiques. Mais ne vous laissez pas tromper par les plages de sable fin ou par l'agréable Bob Marley qui berce ce doux paysage, Evasion ne risque pas d'être de tout repos. Une nouvelle saison qui s'annonce assez musclée pour Mirage comme pour tous les amateurs d'Apex Legends qui pourront découvrir la carte Zone d'Orage, quatrième carte du populaire Battle Royale après Canyon des Rois, Bord du Monde et Olympus. Une addition attendue depuis un moment et qui aura le don de relancer le jeu au 13 millions de joueurs hebdomadaires.

Evasion débute le 2 novembre prochain. Une onzième saison que les joueurs et les professionnels attendent au tournant. Une nouvelle carte est toujours un bol d'air frais dans le monde assez répétitif des Battle Royale, bien qu'Apex nous en ai déjà fourni 3 depuis sa sortie. Un grand facteur de sa popularité, le jeu atteint régulièrement les 13 millions de joueurs par semaine, des joueurs attirés par son style si unique et son gunplay particulièrement exigeant. En tout cas, c'est avec impatience que l'on attend cette saison 11 qui nous offrira l'occasion d'aller faire un petit tour sous les tropiques.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.