Apex Legends : quand sortent la nouvelle carte et la saison 15 ?

La prochaine saison d'Apex Legends se profile de plus en plus ! Nommée habilement Eclipse, la saison 15 du Battle Royale apporte avec elle une tonne de changements, y compris une nouvelle carte sur laquelle aller se castagner gaiement.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 15h28] L'un des FPS les plus populaires du moment se prépare à entrer dans une nouvelle ère. Apex Legends va prochainement entamer sa 15e saison, Eclipse, et changer profondément de visage par la même occasion. Alors pas de panique, oui le Battle Royale conserve la formule qui l'a rendu si populaire, mais compte bien proposer une tonne de nouveau contenu à ses joueurs. Il faut dire que les statistiques du jeu font la grimace ce dernier mois, avec une chute de près de 19% de ses joueurs sur PC. Mais une nouvelle carte et une nouvelle saison pourraient bien inverser la donne. On vous décrypte la saison 15 d'Apex Legends en détail.

Nouvelle légende

Une nouvelle saison d'Apex Legends rime également avec l'arrivée d'une nouvelle légende. Découvrez Terra Smith, alias Catalyst, une spécialiste défensive et anti-scan qui rejoint l'éventail de personnages de Battle Royale. Conjuratrice de sorts, elle peut vous permettre de défendre une position en renforçant les portes d'un abri ou en déployant un mur défensif grâce à sa compétence ultime. Une nouvelle opportunité qui plaira sans aucun doute aux joueurs de Wattson.

Nom réel : Tressa Crystal Smith

Âge : 29

Monde d'origine : Boréas

Capacité tactique : Bande perçante

Capacité passive : Renforcement

Capacité ultime : Ferrobarrière

Nouvelle carte

Broken Moon est l'autre grande nouveauté de la saison 15 d'Apex Legends. Cette nouvelle carte située sur une Lune brisée par un astéroïde offre énormément de nouvelles mécaniques. Vous l'aurez peut être vu dans le trailer plus haut, mais Broken Moon présente un terrain escarpé, avec différents points d'intérêt reliés par des lignes de tyroliennes agissant un peu comme des métros à ciel ouvert. Une carte de taille moyenne sur laquelle les joueurs seront parfaitement heureux d'aller se castagner en terre inconnue. Découvrez la dans le trailer juste ci-dessous.

Anticheat sur Apex Legends ?

Bien qu'Apex Legends dispose déjà de son propre système d'anticheat sous la forme d'Easy AntiCheat, certaines discussions du côté d'Electronic Arts sont arrivées à nos oreilles quant à un approfondissement prochain des mesures de protection des joueurs. Ce changement, que l'on a longtemps cru arriver sous la forme d'Hyperion, un logiciel protégeant les applications contre toute influence logicielle extérieure (y compris les Strikepacks et les Cronus), se fera finalement sous la forme d'un tout nouvel anticheat dit "kernel", c'est à dire agissant à la base de Windows. Employé avec succès par Valorant, cette solution pourrait bien permettre de réduire la diabolique croissance du nombre de cheaters sur Apex Legends récemment, et même empêcher les utilisateurs de Strikepacks et de Cronus d'utiliser leurs outils de contrôle de recul ou de tir rapide, à la manière de Fortnite. Ces changements pourraient arriver dans les prochains mois.

La saison 15 d'Apex Legends est prévue pour le 1er novembre prochain. Une sortie que beaucoup de joueurs attendent avec impatience, et qui redonnera le sourire aux statistiques en berne du Battle Royale. En effet, sur le mois d'octobre, le jeu a perdu plus de 20 % de ses joueurs, des chiffres que l'on peut notamment observer sur le site steamcharts. Difficile de savoir ce qui a causé ce phénomène, mais on peut sans aucun doute avancer l'hypothèse de la lassitude, face à du contenu un peu trop répétitif et face à des parties classées à la fois déséquilibrées et trop punitives. Quoi qu'il en soit, la carte Lune Brisée devrait permettre un fort regain de joueurs ces prochaines semaines.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.