Apex Legends : Respawn déploie un patch qui nerf grandement Seer

La saison 10 d'Apex Legends est bien lancée et les joueurs ont commencé à assimiler et exploiter ses nombreuses nouveautés. Et parmi elles, il y a la surpuissante nouvelle légende Seer qui reçoit un nerf conséquent et logique au cours d'un patch discret.

[Mis à jour le 24 août 2021 à 14h20] Apex Legends, c'est le Battle Royale référence d'EA. Avec près de 100 millions de joueurs uniques répertoriés en avril dernier, il se place aisément au côté de Call of Duty : Warzone sur le podium des Battle Royales les plus joués en 2021. Des chiffres pharamineux, un marketing et un développement ambitieux qui n'est pas près de s'arrêter, voici le cocktail à l'origine d'un succès qui risque encore de durer quelques années. La saison 10 est bien en marche et déjà une méta s'est dessinée, dominée par la nouvelle légende : Seer. Respawn Entertainment a d'ailleurs déployé un patch pour pallier à cette domination incontestable.

Beaucoup de joueurs réclamaient un nerf de Seer, la nouvelle légende introduite en saison 10, et c'est maintenant chose faite. Respawn a déployé un patch relativement discret qui impacte grandement les performances de cette nouvelle légende. Une décision logique, pour diminuer l'efficacité d'un personnage qui était devenu presque indispensable à chaque escouade. Au menu de ce patch, réduction de la portée et de l'efficacité de son passif, suppression des dégâts et de l'étourdissement de sa compétence tactique, diminution des effets sonores de ses compétences et augmentation du délai de récupération de sa compétence ultime. Les détails ci-dessous :

Passif

Augmentation du temps entre les pics sur le capteur cardiaque (1.25s à 1.75s)

Les ellipses au centre du cercle ont été retirées

Portée réduite au-delà de 75m

Champ de vision réduit

Compétence tactique

Augmentation du délai de détonation (1.4s à 1.6s)

Disparition des dégâts et du flash pour les joueurs touchés, les secousses d'écran ont été réduites

Seer est ralenti lorsqu'il tient sa compétence tactique dans les mains

Effets sonores réduits

Compétence ultime

Temps de rechargement augmenté de 90s à 120s

Effets sonores réduits

Correction de bugs

La saison 10 d'Apex Legends sera placée sous le signe du chaos. La carte Bord du Monde souffre de bouleversements sans précédents, défigurée par des torrents de laves et des glissements de terrain qui risquent d'épicer un peu plus le gameplay vertical et de foncièrement changer les rotations cette saison. On a pu aussi apercevoir une nouvelle arme en action, la mitrailleuse Rampage, ainsi que quelques images de Seer, la nouvelle légende de la saison 10 donc on vous explique le kit un peu plus en détail ci-dessous. Préparez-vous à une saison brûlante, qui arrive dès le 3 août prochain.

Cette saison apporte avec elle de nombreux changements, dont un qui plaira aux amateurs du mode arène. En effet, des parties classées seront prochainement disponibles pour ce mode 3v3 qui a rencontré un franc succès depuis sa sortie. La carte Bord du Monde change partiellement de visage, la Raffinerie devient le Climatiseur, une zone d'intérêt beaucoup plus grande, pouvant accueillir plus d'équipes et contenant plus de loot. Elle sera reliée au Fragment Est par une crevasse de lave étendue, qui ne fournit plus de courants ascendants, mais qui peut être traversée à pied, en nacelles ou en tyrolienne. En lieu et place de l'Usine de tri se tient maintenant un Siphon de Lave, un bâtiment adossé à la montagne et entouré d'un gouffre qui vous fera réfléchir à deux fois avant de prendre des décisions de rotation. La Gare de Triage a aussi été détruite par un glissement de terrain qui bouleverse la zone.

Le nouveau visage de la Raffinerie

La saison 10 sera aussi le moment de découvrir la dernière invention de Rampart, la mitrailleuse Rampage, qui semble se distinguer par un chargeur de haute capacité et des dégâts assez colossaux. Un ajout bienvenu qui vient étoffer un arsenal relativement varié. Nous avons aussi droit aux habituels contenus payants dont l'usuel passe de combat de saison et le pack de saison incluant la nouvelle légende Seer, dont nous détaillons le kit ci-dessous et un skin.

C'est la nouvelle star de la saison. A travers un trailer inspiré et franchement stylisé, EA nous a révélé récemment l'arrivée de Seer dans la saison 10 d'Apex Legends. Depuis le Live de l'EA Play du 22 juillet dernier, on en sait un peu plus sur son kit de sorts. Seer sera une légende orientée autour du pistage et de la prise d'information sur les positions des légendes ennemies. Son passif est un détecteur cardiaque quand il regarde dans son viseur, son sort principal lui permet de déployer des drones qui pourchassent et dévoilent les ennemis proches. Enfin, sa compétence ultime lui permet de piéger les ennemis dans une zone, où les traces de pas des ennemis qui courent sont révélés sur le sol. Une compétence extrêmement puissante qui offre de nombreuses variations au gameplay déjà très musclé d'Apex Legends.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.