Apex Legends : Titanfall pourrait faire son retour dans le Battle Royale

Alors qu'Apex Legends entame doucement la deuxième partie de sa quatorzième saison, des dataminers ont repéré des fichiers en lien avec différentes cartes de Titanfall 2 dans son dernier patch. Un retour qui serait lié au futur mode de jeu Capture Point.

[Mis à jour le 3 octobre 2022 à 12h14] Apex Legends poursuit sa success-story en restant l'un des plus populaires Battle-Royale du moment. Le jeu de Respawn Entertainment continue d'accueillir plusieurs dizaines de millions de joueurs par mois, un succès en grande partie dû à son héritage de la série de jeux Titanfall. Là où Titanfall 2 a été un échec commercial, Apex Legends a vite su prendre d'assaut le marché alors très concurrentiel des BR, arrivant progressivement à la barre des 100 millions de joueurs mensuels. Sauf que depuis un moment, les joueurs attendent un peu de nouveauté sur le titre de Respawn, un peu moins d'un an après la sortie de sa toute dernière carte, Zone d'Orage. Et ces nouveautés pourraient bien arriver sous la forme d'un nouveau mode de jeu, qui pourrait également reprendre des cartes de Titanfall 2.

Avant de se lancer dans cet article, il faut savoir que ces informations sont à prendre avec un grain de sel. Le site Insider-Gaming, publiant notamment des articles de Tom Henderson, insider respecté de l'industrie, a récemment révélé que des assets de Titanfall 2 avaient été dataminées dans le récent patch d'Apex Legends. L'utilisateur Kralrindo a en effet retrouvé neufs cartes multijoueur de Titanfall 2 dans les fichiers du Battle Royale, une addition qui pourrait être liée à l'arrivée prochaine du mode de jeu PvP Capture Point LTM. Les neufs cartes retrouvées sont les suivantes :

Exoplanet

Homestead

Angel City

Black Water Canal

Boneyard

Crash Site

Rise

Eden

Colony

L'arrivée d'un mode FPS plus classique dans le Battle Royale est prévue depuis un moment, après le succès du Match par Equipe sur Apex Legends Mobile. Les fans de Titanfall vont donc probablement pouvoir retrouver certains environnements familiers en plus des armes de leur univers. Cette intégration ne devrait normalement pas contenir des éléments essentiels de Titanfall 2, à savoir le wall-run et les Titans.

Nouvelle légende

Pour l'instant, on ne connaît pas toute l'étendue des changements que la saison Prédation apportera dans Apex Legends. Mais on sait déjà qu'elle sera accompagnée d'une nouvelle légende. Vantage, c'est son nom, est une jeune femme d'origine latino-américaine, spécialisée dans le tir à distance et combattant pour les droits de sa mère Xenia Contreras, emprisonnée injustement. Vantage possède aussi un petit compagnon, une chauve-souris, possède différentes compétences dont une compétence de marquage des ennemis, un dash sur son animal de compagnie et un ulti augmentant ses dégâts au sniper. Pour ce qui est du reste du contenu de la saison 14, il faudra encore attendre un peu avec la révélation du trailer de gameplay du 1er août prochain.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.