Playstation State of Play : une grande soirée annoncée pour le PS VR 2

Sony occupe une nouvelle fois le devant de la scène avec l'annonce du prochain State of Play, une présentation dédiée au futur de Sony dans le monde de la VR, grâce au nouveau casque PSVR 2.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 11h08] Le mois de juin commencera avec un grand State of Play. L'évènement de Sony sera le premier à ouvrir le bal des conférences de fin de printemps cette semaine, et le premier à nous offrir un petit plongeon dans le futur du gaming. En effet, le prochain State of Play sera centré autour du tout nouveau casque PSVR 2, l'ambitieux outil de réalité virtuel de la marque japonaise. On y retrouvera de grandes annonces de la part de partenaires de Sony mais aussi un premier regard sur le futur du jeu en VR, les prochaines sorties sur le PSVR 2 et de nombreuses exclusivités et annonces en tous genres. Il faudra en revanche veiller tard puisque ce State of Play est prévu pour 23h59 jeudi 2 mai prochain. Vous pouvez visionner le State of Play en direct ci-dessous :

En ce qui concerne les annonces prévue pour la soirée de jeudi prochain, difficile encore de prédire les grands invités du jour. On sait que le jeu en réalité-virtuelle sera au cœur des débats, tandis que le casque PS VR 2 pourrait faire l'objet d'une présentation détaillée, et même de l'annonce d'une date de sortie. Il est vrai que le tout nouveau casque de Sony reste bien mystérieux depuis son annonce il y a quelques mois. Pour les studios, ce sera aussi l'occasion de présenter de nouveaux projets et peut être même le retour de quelques licences clefs par l'intermédiaire du jeu en réalité virtuelle. On vous donne rendez-vous jeudi soir à 23h59 pour de plus amples informations.