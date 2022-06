Playstation State of Play : visionnez la conférence en direct

Sony démarre les hostilités ce jeudi avec un nouveau State of Play. La conférence s'inscrit dans le cadre de la Summer Game Fest et pourrait bien nous apporter de grosses informations sur les prochaines sorties jeu vidéo.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 22h00] Le grand jour est arrivé ! La Summer Game Fest démarre ce jeudi avec une première conférence. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un nouveau State of Play de Sony, mettant à l'honneur le futur de la réalité virtuelle dans le monde de la Playstation 5. Bien que les annonces semblent réservées aux partenaires et studios tiers de Sony, on pourrait bien retrouver ce soir de belles annonces sur des titres très attendus, et des exclusivités de la PS5. Si vous souhaitez visionner le show, on vous propose de le faire ici et en direct :

Vous pouvez visionner le State of Play juste ci-dessous :

Quels jeux peut-on attendre de ce State of Play ?

Ce State of Play de Sony sera entièrement dédié aux partenaires tiers de l'éditeur et à son nouveau casque de réalité virtuelle, le PS VR 2. Annoncé il y a un peu moins de six mois, le PS VR 2 marque l'entrée de la réalité virtuelle dans la next-gen, ou plutôt la current-gen comme on l'appelle désormais. Sensé épauler la PS5 et proposer des jeux en VR de haute qualité, le PS VR 2 pourra aussi accueillir de nouveaux titres et le retour de grosses franchises sur le support de la réalité-virtuelle. On peut penser notamment à Horizon : Call of the Mountain qui fera une apparition sûre ce soir.

Hogwarts Legacy et God of War à l'honneur ?

Pour ce qui est des autres jeux rien n'est moins sûr. Sony a définit la soirée comme "mettant à l'honneur des partenaires et le futur de la réalité virtuelle. Difficile alors d'espérer voir des images de God of War Ragnarök ou d'Hogwarts Legacy. Les deux titres phares de la Playstation 5 risquent bien d'attendre encore un peu avant de nous révéler quelques images, lors de la Summer Game Fest ou lors d'un State of Play prochain. Mais il est toujours possible d'espérer, puisqu'on sait qu'on retrouvera une autre grande licence exclusive à Sony ce soir, Horizon, avec son épisode Call of the Mountain, encore une fois prévu sur VR.