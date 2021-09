Nintendo Direct : où voir le live en direct dédié à la Switch ?

Nintendo a prévu de nous en mettre plein la vue avec sa conférence Nintendo Direct. Quarante minutes d'annonces et de projets en tous genres, que vous pouvez visionnez en live sur cette page.

[Mis à jour le 23 septembre 2021 à 17h09] On peut se demander ce que Nintendo nous prépare. Le plus connu des éditeurs de jeux vidéo japonais a prévu de diffuser un show d'une quarantaine de minutes dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre, à minuit heure française précisément. Près de trois-quarts d'heure d'annonces au sujet des futurs sorties sur Nintendo Switch. Et il était temps, avec la sortie imminente de la Nintendo Switch OLED, il était essentiel que l'éditeur nippon nous informe plus en détail sur l'avenir des jeux sur la console hybride.

Visionnez la conférence en direct sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo :

On peut s'attendre à beaucoup d'informations sur les prochains projets de Nintendo, y compris ceux dont on attend l'annonce avec espoir (coucou Bayonetta 3). On pourrait espérer des nouvelles de Metroid Prime 4, ou de Donkey Kong, mais ça aussi reste peu probable. Par contre on peut espérer le portage de certains titres Gameboy et Gameboy Color sur la Nintendo Switch. Mais il y a un éléphant dans la pièce, il ne faut pas oublier que le 8 octobre prochain la nouvelle Switch OLED va envahir les étalages de nos revendeurs... ou pas si les stocks sont capricieux. Peut être que Nintendo clarifiera certains points à ce sujet demain soir.

Mais comme vous le savez probablement, un pachyderme peut en cacher un autre, et c'est bien Pokémon qui attirera toutes les attentions ce soir. Il est vrai que l'on attend des nouvelles de nos compagnons favoris, avec la sortie imminente des remakes Pokémon Diaman Etincelant et Perle Scintillante. Ces deux exclusivités Switch sortiront le 19 novembre prochain, et il serait peut être bien pour Nintendo de le rappeler. On peut tout aussi bien espérer des nouvelles de Pokémon Arceus, le très attendu open-world dans l'univers Pokémon, lui-même prévu pour le 28 janvier prochain. Après tout, janvier, c'est en hiver non?

En tous cas, cette Nintendo Direct sera l'occasion pour la firme nipponne de se placer un peu sur le marché du jeu vidéo cet hiver. Il est vrai qu'avec les très grosses sorties prévues par Microsoft et Sony, il est essentiel que Nintendo avance un peu ses pions. D'autant plus que ses fans attendent des nouvelles de certaines de ses grosses franchises depuis maintenant un moment. De notre côté, nous vous tiendrons informés des grandes annonces de ce soir, si vous n'avez pas décidé de veiller jusqu'à minuit.