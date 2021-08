Halo Infinite : 343 s'explique sur l'absence de gameplay à la Gamescom

La Gamescom est maintenant terminée, et, malgré l'annonce d'une date de sortie exacte pour Halo Infinite, les fans se sont retrouvés privés d'une présentation de gameplay. 343 Industries s'explique.

[Mise à jour le 31 août 2021 à 11h10] Annoncé pour la première fois en 2018, Halo Infinite n'avait donné que très peu de nouvelles ces trois dernières années, mis à part un petit trailer de gameplay l'année dernière. Bonne nouvelle pour les fans de la franchise légendaire, on en a appris un peu plus sur le sixième tome de la saga lors de la conférence Xbox de l'E3 2021 avec non pas un mais deux trailers. Halo Infinite sortira donc cet hiver et s'annonce comme le titre le plus ambitieux de la série de FPS futuristes. Une campagne de haute voltige et un multijoueur explosif, la combinaison si essentielle aux meilleurs Halo semble bien en place, le tout en exclusivité sur consoles Xbox et PC.

Alors que Microsoft avait promis des nouvelles de ses titres les plus attendus à la Gamescom, beaucoup de joueurs ont été déçus de ne pas retrouver de présentation de gameplay d'Halo Infinite dans la conférence Xbox. Récemment, 343 Industries s'est expliqué dans une note de blog, rédigée par Joseph Staten, son directeur créatif. Il y explique que le développement d'Halo Infinite se trouve au moment critique, proche de la sortie annoncée, et qu'il n'était pas possible d'allouer plus de ressources de travail à une démonstration technique : "les démos de gameplay et les trailers demandent non seulement un incroyable travail pour être bien faites, mais aussi des ressources pour ce qui est de la correction de bugs et les autres tâches finales." Il faudra encore patienter afin de voir ce que cette campagne d'Halo Infinite nous réserve.

Halo Infinite a enfin une date de sortie exacte. C'est durant la Gamescom Opening Night que la date fatidique du 8 décembre 2021 a été révélée, confirmant la volonté de 343 Industries de sortir son jeu au moment des fêtes de fin d'année. Cette sortie qui se fera entre autres directement sur le Xbox Game Pass, comprendra la campagne solo et le multijoueur (entièrement free-to-play). Pour la campagne en coop il faudra attendre trois mois supplémentaires, et pour le mode Forge six mois. On le sait depuis maintenant vingt ans, Halo et Xbox c'est une grande histoire d'amour, c'est pourquoi le jeu restera une exclusivité Xbox et PC. Le jeu, bien qu'optimisé pour un gameplay en 4K 60fps sur Xbox Series X|S, sortira aussi sur Xbox One, une nouvelle qui fera le bonheur des détenteurs de la console "last-gen". On vous donne rendez-vous pour les fêtes 2021, l'occasion de fêter les vingt ans de Master Chief.

Côté technique, 343 Industries a fait le choix d'organiser son mode multijoueur en saisons, à la manière d'un Warzone ou d'un Apex Legends. D'ailleurs, à la Gamescom 2021, nous avons aussi eu le droit à un trailer en CGI pour la première saison du multijoueur d'Halo Infinite. Une cinématique époustouflante nous présentant les Spartans en action. Cette annonce, aux côtés d'une date de sortie officielle, a eu de quoi exciter les fans, qui s'impatientent de pouvoir mettre les mains sur ce mode multijoueur qui sera entièrement free-to-play.

Pour ne pas dévoiler trop de points essentiels de la campagne d'Halo Infinite, 343 Indutries a décidé de communiquer plus en détails sur son mode multijoueur. Et il faut rappeler que le mode multijoueur d'Halo est une référence en termes de jeu de tir à la première personne. Première bonne nouvelle, il sera entièrement gratuit et ce dès la sortie du jeu principal. L'occasion pour beaucoup de nouveaux joueurs de découvrir un mode de jeu qui est souvent défini comme l'une des références des jeux de tir. Par ailleurs, 343 Industries a aussi fait le choix de rendre Halo Infinite cross-plateform, permettant aux joueurs PC et consoles de jouer ensemble. De plus, afin de faciliter l'accès au jeu, le studio américain a créé l'Académie, une sorte de camp virtuel accessible dans le multijoueur où les joueurs pourront tester un nouvel équipement et s'entraîner avant de se lancer dans de vraies parties. Un gros accent a été mis sur la personnalisation. Que ce soit au niveau des skins de véhicules, où encore de l'apparence de votre Spartan, un passe de combat permettra de débloquer du contenu exclusivement cosmétique, le tout essentiellement en jouant (le shop aura quant à lui son propre contenu). Le multijoueur d'Halo Infinite sera pour beaucoup l'occasion de découvrir l'univers d'Halo, ses véhicules, ses armes et son ambiance si particulière.

L'autre nouvelle importante de cette fin août, c'est l'explication par Jon Junyszek, Community Manager chez 343 Industries, du fonctionnement de la progression dans le mode multijoueur. Une progression qui sera assez particulière, puisqu'elle reposera sur un système de challenges, journaliers et hebdomadaires, que les joueurs devront compléter afin de progresser dans le Battle Pass. Si l'on cite Junyszek : "Jouer et gagner des matchs fera partie des challenges, qui aideront les joueurs à progresser dans le Battle Pass. Même si cela implique qu'il n'y aura pas de d'XP par match au lancement, vous pourrez toujours progresser dans les challenges, et donc dans le Battle Pass." Ces challenges seront nombreux et parfois durs à compléter, nous explique-t-il ensuite. Un système original qui pourra être modifié selon les retours des joueurs.

La sortie d'Halo Infinite sera aussi l'occasion pour Xbox de fêter les 20 ans d'Halo. Cette franchise a marqué les esprits depuis près de deux décennies, abreuvant les fans de ses scénarios épiques et de son gameplay époustouflant. Pour cette occasion, Xbox a officialisé la sortie d'une Xbox Series X en édition limitée, et d'une manette assortie. Il faudra tout de même s'acquitter de la somme de 549,99 euros pour précommander cette petite pépite, pourvu que vous puissiez mettre la main dessus, puisqu'elle est déjà en rupture de stock et revendue à prix d'or sur des sites de reventes.

Xbox Series X édition Halo Infinite © Microsoft

Concernant ce sujet épineux, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que 343 Industries a confirmé qu'Halo Infinite comprendrait bien une campagne en coopération. La mauvaise, c'est que cette campagne sera absente du jeu au moment de son lancement. En effet, afin de respecter son calendrier de sortie, la firme américaine a dû reporter l'ajout de la campagne coop et du mode Forge à une date ultérieure. Pour la campagne coop, on parle de trois mois après le 8 décembre et de six mois pour le mode Forge. Des sorties retardées de quelques mois, qui n'empêcheront pas la campagne solo et le multijoueur (entièrement free-to-play on le rappelle) d'être tous deux présents à la sortie du jeu, fin 2O21.

Les phases de test d'Halo Infinite s'organisent en différentes périodes appelées "flight-test". Ces week-end / semaines sont des phases de test ouvertes à certains membre d'Halo Insider selectionnés au hasard, et peuvent varier dans leur durée ou leur contenu. Le dernier "flight-test" a eu lieu fin juillet début août et on peut anticipé que le prochain se déroulera début septembre. Bien entendu, nous vous tiendrons informés des dates exactes des prochains tests.

Comment y accéder

Techniquement ces phases de test sont ouvertes à tous les joueurs, pourvus qu'ils soient membres d'Halo Insider. Vous pouvez facilement et gratuitement rejoindre ce programme de partenariat entre les joueurs et les développeurs en passant par cette page. Une fois inscrit(e) et votre email validé, inscrivez vous aux "flights" et vous aurez une chance d'être sélectionné pour l'une des prochaines phases de test. Surveillez attentivement votre boîte mail. 343 Industries a affirmé vouloir ouvrir ces tests au plus grand nombre de joueurs possible, tout en maintenant une diversité des plateformes concernées (Xbox Series X|S et différents types de PC) et en favorisant les membres les plus anciens du programme Insider.

Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, le dit lui-même dans la présentation. Halo Infinite se déroulera sur le plus grand monde ouvert jamais créé par le studio : l'anneau Halo. Cette mégastructure sera le théâtre des aventures du Spartan 177, Master Chief qui une fois de plus sera amené à repousser ses limites afin de protéger l'Humanité d'un ennemi plus puissant que jamais. Halo Infinite sera une sorte de RPG en monde ouvert, mêlant histoire, exploration et phases de combat, une nouveauté dans la franchise de 343 Industries. En ce qui concerne l'histoire d'Halo Infinite, elle prend place après les évènements d'Halo 5, sur l'Installation 07, l'un des cercles Halo. Master Chief devra y affronter un groupe de mercenaires commandé par des Brutes. On ne sait pas encore grand chose de la campagne, si ce n'est qu'elle sera la plus ambitieuse de tous les jeux Halo.