Halo Infinite : Master Chief est de retour. Les tests de la presse

Halo c'est une histoire, un univers et un incontournable pour les joueurs Xbox. Après près de trois années d'attente, le Spartan 117 revient dans un sixième volet déjà salué par la critique. Toutes les infos en détail.

[Mise à jour le 8 décembre 2021 à 11h40] C'est en 2018 que l'on a pu pour la première fois voir les images d'Halo Infinite. La suite des aventures de Master Chief s'annonçait comme toujours épique, mais 343 Industries nous a laissé sur notre faim pendant trois ans, le temps de surmonter les grosses difficultés qui ont plombé son développement . Aujourd'hui, l'attente est finie, la campagne narrant les aventures du Spartan 117 est sortie, en exclusivité sur Xbox et PC ainsi que dans le Xbox Game Pass. Non contents d'organiser cette réunion riche en émotions avec notre supersoldat préféré, 343 Industries nous dévoile un jeu entièrement en monde ouvert. Un virage serré dans l'histoire de la licence, mais bien maîtrisé si l'on en croit les critiques de la presse. On vous explique tout.

Trois années d'attente pour arriver à la date fatidique du 8 décembre. C'est à 19h que le jeu sera rendu disponible sur Steam et dans le Xbox Game Pass. Il s'agit bien entendu de la campagne solo puisque le mode multijoueur est disponible gratuitement depuis le 15 novembre dernier. Le mode solo est en revanche payant, vous pouvez l'acheter sur le Xbox Store, Steam et en copie physique, ou profiter de son inclusion dans le Xbox Game Pass de Microsoft. Ce dernier voit un ajout de taille rejoindre ses rangs, et se profile comme une offre d'abonnement vidéoludique plus rentable que jamais.

On vous en parlait dans l'introduction, le mode solo d'Halo Infinite semble séduire autant que son populaire multijoueur. Avec un score de près de 87/100 sur Metacritic (69 critiques) cette nouvelle exclusivité Xbox et PC semble se hisser au niveau des attentes de la presse. Une note qui surpasse celle du précédent chapitre, Halo 5 : Guardians (84/100) et égale celle du populaire Halo 4. L'adoption d'un style de jeu "open-world" semble grandement plaire, un modèle qui bénéficie grandement de l'esprit "bac à sable" caractérisant depuis longtemps la franchise. Le joueur est plus libre, les problèmes diffèrent et leurs solutions aussi, créant un univers propice pour la saga épique du Spartan 117. C'est du moins l'avis de Gamespot, qui lui attribue un très beau 90/100 : "Il se trouve que la franchise a pris un risque qui valait le coup car Halo Infinite est un jeu incroyable. Certes, quelques facettes du scénario ont des faiblesses mais c'est peu dérangeant dans un jeu qui semble avoir la meilleure campagne solo depuis des années, et nous montre une excellente évolution de ce qu'Halo peut devenir." Même avis du côté de JVC qui lui offre 16/20 : "Certes, dans l'inconscient collectif, Halo a toujours été un FPS se déroulant dans de vastes environnements. Mais Infinite livre enfin une vision aboutie de ce que peut donner Master Chief à l'intérieur d'un univers à la hauteur de sa réputation. En plus de ne comporter que peu de stigmates de son développement tumultueux, le jeu parvient à rendre John-117 si fun à incarner qu'il est difficile de lâcher le pad une fois la campagne débutée."

Dans les côté négatifs, on retient beaucoup une certaine légèreté du côté de l'écriture. Les séquences de gameplay sont un peu moins épiques, un peu moins spectaculaire. C'est l'avis de IGN France qui le note 80/100 : "Master Chief est de retour pour ses fans, avec un excellent gameplay et un multijoueur solide. Les fans apprécieront le côté "bon vieux temps" de l'histoire, probablement plus que les néophytes. Ils pourront aussi être frustrés par le fait que la narration ambitieuse s'arrête au moment ou elle aurait dû commencer." On note aussi beaucoup l'absence de la campagne coop (qui sera intégrée au jeu d'ici 3 à 6 mois), c'est le cas de Gameblog qui lui donne 80/100 : "Les sensations sont là, la musique est là et l'univers aussi. Et 343 parvient à rendre le jeu familier tout en ajoutant de nouvelles et bienvenues fonctionnalités. Halo Infinite semble aussi être l'histoire la plus intime de Master Chief à ce jour. C'est juste dommage que les joueurs doivent désormais attendre plusieurs mois avant de pouvoir jouer à la campagne en coopération, un essentiel à la série."

En résumé Halo Infinite semble nous proposer une campagne à la hauteur des attentes des fans. Le passage à un mode de jeu en monde ouvert offre de grandes possibilités de liberté au joueur, des possibilités renforcées par de nouveaux gadgets et fonctionnalités bienvenues. Le monde n'en est pour autant pas moins familier, et nous projette dans l'ambiance si particulière des jeux Halo. Si le joueur gagne en liberté, il perd cependant en spectacle, le scénario manquant en effet parfois de puissance. On notera aussi l'absence au lancement du mode Forge et du mode coop, ce-dernier semblant si souvent essentiel aux campagnes de la franchise.

Et bien la réponse est assez simple, complètement gratuitement. N'oubliez pas cependant qu'Halo est une exclusivité Xbox et PC et qu'il vous faudra posséder l'une ou l'autre de ces plateformes pour pouvoir y participer. Si vous êtes sur PC, vous pouvez accéder à la bêta du jeu sur Steam et sur le client Xbox. Si vous êtes sur Xbox, rendez vous dans le Store pour télécharger ce gros jeu. Il vous faudra tout de mêle compter plus de 27 Go de stockage si vous voulez l'installer, mais croyez-nous, ça vaut le coup. En effet, on retrouve dans cette bêta tout le contenu de la saison 1 du multijoueur, qu'il s'agisse des cartes, des modes de jeu ou encore des récompenses à débloquer, et toute votre progression sera conservée lors du lancement officiel du jeu (gratuit on le rappelle). Voyez l'infographie ci-dessous :

© 343 Industries

On s'attendait à un jeu assez gourmand en ce qui concerne les spécifications PC recommandées et on a pas été déçus. Il faudra s'armer d'une configuration assez haut de gamme pour profiter du jeu dans les meilleures conditions. Une RTX 2070 ou une 5700 XT dans les cartes graphiques recommandées, ça surprend un peu tant ces cartes ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il faut dire qu'Halo Infinite risque d'être l'opus le plus ambitieux de la franchise, avec son mode campagne en monde ouvert qui implique forcément une exigence plus grande envers les PC. Le mode multijoueur en revanche devrait être accessible avec des configurations légèrement inférieures à celles montrées ci-dessous :

Les configurations recommandées sur PC © 343 Industries

Nous sommes en 2021 et ça se sent. Suivant les traces de nombreux FPS sortis récemment, 343 Industries a décidé d'organiser ce mode multijoueur en saisons et en battle pass. La première, la Saison des héros de Reach, a d'ores et déjà commencé et il vous est tout à fait possible de déjà en gravir les cent échelons. Bien entendu, chaque échelon vous attribuera certaines récompense, qu'il s'agisse de boost d'xp, de cosmétique ou d'armures. Il existe aussi un battle passe premium qui vous offre moyennant 8 euros la possibilité de débloquer encore plus de cosmétiques (vachement plus cools). Pour gagner facilement de l'expérience, n'hésitez pas a compléter vos défis journaliers tout en les changeant si ils ne vous conviennent pas.

C'est la grande nouvelle de cette fin d'octobre. 343 Industries nous a présenté en détail la campagne solo d'Halo Infinite au cours d'un live ce lundi 25 octobre à 15h. Une présentation évènement que les joueurs attendaient avec impatience, tant ce nouveau volet semblait être le plus ambitieux de la franchise. En effet, le mode solo d'Halo Infinite passe un cap, puisqu'il se situera dans un monde ouvert, l'Installation 17 ou Halo Zeta. Un revirement côté gameplay et un gros risque côté éditeur, que l'on attend de découvrir avec impatience. Visionnez le trailer de gameplay :

Seulement, 343 Industries a effectué un virage assez grand en transformant Halo Infinite en open-world. Bien que certains niveaux des précédents opus aient été relativement vastes, jamais la franchise n'a proposé d'expérience en monde ouvert aussi complète que celle d'Halo Infinite. Dans cette nouvelle campagne solo, Master Chief devra arracher l'installation 17, ou Halo Zeta, des griffes des Bannis, la faction Covenant qui a vaincu les forces de l'UNSC. En aidant les troupes de l'USNC et en capturant des bases, Spartan 117 progressera dans une campagne qui semble moins linéaire que dans les épisodes précédents. On croise néanmoins les doigts pour que 343 Industries ait évité les écueils d'un jeu Far Cry-like.

On peut aussi remarquer qu'un aspect de progression de personnage fait son entrée dans le jeu à travers les améliorations d'armure. Il semblerait qu'au cours de ses missions, Master Chief puisse collecter des "spartans cores" et les utiliser comme monnaie afin d'améliorer son armure. Un petit aspect RPG qui ajoute une progression dans le jeu et divers moyens pour le joueur de personnaliser son gameplay. On attend de voir si le farming de "spartan cores" ne risque pas de prendre une trop grande place dans le jeu.

Cependant, inutile de nier que l'univers d'Halo est extrêmement riche et permettrait de meubler sans difficulté un monde ouvert de cet envergure. Par ailleurs, l'expérience de gameplay d'Halo, par la diversité de ses armes, de ses ennemis et de ses véhicules permet un gameplay extrêmement bac-à-sable qui renforce l'impression de liberté du joueur. Les possibilités d'un monde ouvert Halo sont infinies et si le scénario de la campagne se montre à la hauteur de son ambition, on pourrait bien se retrouver avec l'un des meilleurs jeux de la franchise. Si vous souhaitez en savoir plus sur Halo Infinite, rendez-vous sur le site officiel de Xbox.

Halo Infinite a enfin une date de sortie exacte. C'est durant la Gamescom Opening Night que la date fatidique du 8 décembre 2021 a été révélée, confirmant la volonté de 343 Industries de sortir son jeu au moment des fêtes de fin d'année. Cette sortie qui se fera entre autres directement sur le Xbox Game Pass, comprendra la campagne solo et le multijoueur (entièrement free-to-play). Pour la campagne en coop il faudra attendre trois mois supplémentaires, et pour le mode Forge six mois. On le sait depuis maintenant vingt ans, Halo et Xbox c'est une grande histoire d'amour, c'est pourquoi le jeu restera une exclusivité Xbox et PC. Le jeu, bien qu'optimisé pour un gameplay en 4K 60fps sur Xbox Series X|S, sortira aussi sur Xbox One, une nouvelle qui fera le bonheur des détenteurs de la console "last-gen". On vous donne rendez-vous pour les fêtes 2021, l'occasion de fêter les vingt ans de Master Chief.

Côté technique, 343 Industries a fait le choix d'organiser son mode multijoueur en saisons, à la manière d'un Warzone ou d'un Apex Legends. D'ailleurs, à la Gamescom 2021, nous avons aussi eu le droit à un trailer en CGI pour la première saison du multijoueur d'Halo Infinite. Une cinématique époustouflante nous présentant les Spartans en action. Cette annonce, aux côtés d'une date de sortie officielle, a eu de quoi exciter les fans, qui peuvent déjà mettre les mains sur ce mode multijoueur qui sera entièrement free-to-play.

Il faut rappeler que le mode multijoueur d'Halo est une référence en termes de jeu de tir à la première personne. Première bonne nouvelle, il est entièrement gratuit. L'occasion pour beaucoup de nouveaux joueurs de découvrir un mode de jeu qui est souvent défini comme l'une des références des jeux de tir. Par ailleurs, 343 Industries a aussi fait le choix de rendre Halo Infinite cross-plateform, permettant aux joueurs PC et consoles de jouer ensemble. De plus, afin de faciliter l'accès au jeu, le studio américain a créé l'Académie, une sorte de camp virtuel accessible dans le multijoueur où les joueurs pourront tester un nouvel équipement et s'entraîner avant de se lancer dans de vraies parties. Un gros accent a été mis sur la personnalisation. Que ce soit au niveau des skins de véhicules, où encore de l'apparence de votre Spartan, un passe de combat permettra de débloquer du contenu exclusivement cosmétique, le tout essentiellement en jouant (le shop aura quant à lui son propre contenu). Le multijoueur d'Halo Infinite sera pour beaucoup l'occasion de découvrir l'univers d'Halo, ses véhicules, ses armes et son ambiance si particulière.

Concernant ce sujet épineux, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que 343 Industries a confirmé qu'Halo Infinite comprendrait bien une campagne en coopération. La mauvaise, c'est que cette campagne sera absente du jeu au moment de son lancement. En effet, afin de respecter son calendrier de sortie, la firme américaine a dû reporter l'ajout de la campagne coop et du mode Forge à une date ultérieure. Pour la campagne coop, on parle de trois mois après le 8 décembre et de six mois pour le mode Forge. Des sorties retardées de quelques mois, qui n'empêcheront pas la campagne solo et le multijoueur (entièrement free-to-play on le rappelle) d'être tous deux présents à la sortie du jeu, fin 2O21.