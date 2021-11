Animal Crossing : date de sortie, contenu du DLC... Le point sur la mise à jour

Le petit monde d'Animal Crossing : New Horizons a encore de beaux jours devant lui. Le phénomène de la Nintendo Switch se voit offrir une grande mise à jour et un DLC payant en ce début de mois de novembre. Toutes les informations en détail.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 15h59] Sorti en mars 2020, Animal Crossing : New Horizons est apparu comme une petite vague qui est vite devenue un raz-de-marée dans l'univers Nintendo. Un an et demi et 34 millions de copies vendues plus tard, nombreux sont les fans de la joyeuse simulation de vie. Des fans qui seront heureux d'apprendre que leur petite île va recevoir de nombreux ajouts de contenu en ce début de mois de novembre, divisé en une grande mise à jour gratuite et en un DLC payant : Happy Home Paradise. Date de sortie, contenu, vidéo... Toutes les informations sur la mise à jour de novembre.

Nintendo nous en a mis plein les yeux avec la présentation New Horizons Direct le vendredi 15 octobre dernier. Au menu, de nombreux ajouts de contenu qui risque de rendre encore plus agréable la vie de vos insulaires. On retrouvera de nombreuses nouveautés dans une mise à jour gratuite qui aura lieu le 5 novembre prochain, mais aussi dans l'extension payante Happy Home Paradise, qui sortira elle aussi le 5 novembre, au prix conséquent de 24,99 euros. Il s'agira du premier et dernier DLC pour Animal Crossing : New Horizons si l'on en croit les propos de Nintendo qui ne souhaite pas poursuivre le support du jeu outre les rotations de contenu saisonnières. Ce qui est peut-être synonyme d'un nouvel Animal Crossing en 2022 ?

Dans le contenu gratuit, on retrouve plusieurs personnages que l'on avait déjà croisés dans la série, comme Robusto, le barista qui revient derrière le comptoir d'un café qui ouvrira à l'étage du Musée. Le vieux loup de mer Amiral débarque aussi sur l'île et permettra d'emmener en croisière les habitants d'une île à l'autre, et en chanson s'il vous plaît. On retrouvera aussi de nouvelles boutiques, dont le salon de la voyante Astrid qui offrira aux habitants un chemin vers la divination. Quelques autres fonctionnalités débarquent aussi le 5 novembre, comme la possibilité de cuisiner, de jardiner ou encore de personnaliser encore plus en détail vos compagnons. De nombreuses additions qu'on est impatients de tester le 5 novembre prochain.

Happy Home Paradise sera le prochain DLC d'Animal Crossing : New Horizons. On y retrouvera de nombreuses fonctionnalités rassemblées autour des équipes des Villas de Lou. Vous pourrez, une fois membre de ces équipes, vous rendre sur un nouvel archipel afin de concevoir et rénover des villas de vacances et des infrastructures (école, restaurant). Les joueurs pourront aussi y découvrir de nouvelles méthodes de personnalisation de maisons qu'il adapteront aux goûts de leur clients. Happy Home Paradise apporte avec lui la promesse d'un beau voyage, et de nombreuses surprises pas encore révélées. Ce DLC sortira le 5 novembre prochain et sera disponible en précommande à partir du 29 octobre, au prix de 24,99 euros. Par ailleurs, ce DLC est compris gratuitement dans votre abonnement Nintendo Switch Online si vous en possédez un.

Disponibles en quatre séries différentes (en plus d'une série spéciale Sanrio), les cartes Amiibo Animal Crossing sont très régulièrement victimes de leur succès. Plusieurs packs des séries 1 et 2 sont disponibles ce vendredi chez plusieurs revendeurs. Pour rappel, ces cartes permettent notamment d'inviter le personnage de votre choix directement dans votre jeu, mais peuvent éventuellement s'utiliser sur d'autres jeux Nintendo Switch. Notez que leur prix varie très régulièrement en fonction des stocks disponibles.

Cartes Amiibo Animal Crossing 2 Amazon 14,99 € 4,99 € Voir

Cdiscount 4,99 € Voir

Fnac 4,99 € Voir

Micromania 4,99 € Voir

Boulanger 4,99 € Voir

Rakuten 8,60 € Voir

Darty 12,95 € Voir

Cartes Amiibo Animal Crossing 3 Fnac 4,99 € 3,66 € Voir

Amazon 14,99 € 4,99 € Voir

Cdiscount 4,35 € Voir

Micromania 4,99 € Voir

Boulanger 4,99 € Voir

Rakuten 9,57 € Voir

Darty 13,90 € Voir

amiibo-Karten 6 Stck. Animal Crossing New Leaf + Sanrio Rakuten 5,99 € Voir

Cdiscount 6,52 € Voir

Micromania 6,99 € Voir

Amazon 9,99 € Voir

Boulanger 5,99 € Voir

Fnac 9,99 € Voir

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch Lite rencontre un succès fou. Cette version plus pratique et simplifiée de la console permet de profiter de nombreux jeux où que vous vous trouviez. Elle est notamment disponible dans un pack qui regroupe la console avec le jeu Animal Crossing. Ce titre, qui figure parmi les jeux les plus appréciés de la machine, fait un véritable carton depuis sa sortie en mars 2020. Le pack regroupant la Nintendo Switch Online + Animal Crossing est généralement proposé à 249,99 euros sur les sites spécialisés.

Nintendo Switch Lite - Console de jeu portable - turquoise Amazon 249,99 € 234,89 € Voir

Fnac 234,39 € Voir

Rakuten 249,99 € Voir

Micromania 249,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Cdiscount 273,10 € Voir

Darty 2,00 € 298,11 € Voir

En plus de la Nintendo Switch classique et de la Nintendo Switch Lite, Nintendo a lancé en 2020 une version spéciale de sa célèbre console. La Nintendo Switch Animal Crossing est une version collector du produit phare de la firme. Ce pack spécial se compose d'un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons, mais surtout d'une console aux couleurs de la série.

Console Nintendo Switch Animal Crossing Rue du Commerce 349,00 € Voir

Amazon 519,00 € Voir

Rakuten 529,90 € Voir

Fnac 548,99 € Voir

Darty 691,94 € Voir

A noter que les différentes versions de la Nintendo Switch sont rarement trouvables en promotion. Leurs prix est parfois amené à évoluer en fonction de l'actualité ou des stocks disponibles. Tâchez donc de rester à l'affût si vous désirez acquérir la console au meilleur prix !