Animal Crossing : la mise à jour 2.0 et le DLC sont disponibles, on fait le point

Le phénomène Animal Crossing : New Horizons continue sur sa belle lancée. Le plus sympathique des succès Nintendo se voit offrir la plus grosse addition de contenu de sa jeune histoire, avec l'arrivée de la mise à jour 2.0 et du DLC Happy Home Paradise. Toutes les infos en détail.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 11h40] Encore une bonne nouvelle pour les fans d'Animal Crossing. L'adorable simulation de vie de Nintendo au 34 millions de copies vendues continue de séduire les foules et se voit offrir une seconde jeunesse plus d'un an et demi après sa sortie. Les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà découvrir toutes les nouveautés entièrement gratuites de la mise à jour 2.0, ainsi que toutes les activités du DLC payant : Happy Home Paradise. Il est vrai que l'on avait jamais vu une addition de contenu aussi conséquente dans le petit jeu Nintendo depuis sa sortie, de quoi occuper nos longues et froides nuits d'hiver avec un peu de jardinage, de cuisine et de décoration d'intérieur. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour 2.0 et sur le DLC Happy Home Paradise un peu plus bas dans cet article.

On vous le disait dans l'introduction, on attendait originalement la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing le vendredi 5 novembre, en même temps que le DLC payant Happy Home Paradise. Seulement, Nintendo nous a coupé l'herbe sous le pied en proposant dès ce jeudi 4 novembre son addition de contenu gratuit. Une mise à jour conséquente et 24 heures en avance qui implémente de nombreuses fonctionnalités dans la petite simulation de vie. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger via le menu "+" de la Nintendo Switch, en cliquant sur recherche de mise à jour. Notre petit tutoriel pour télécharger la mise à jour 2.0 facilement :

Mettez votre curseur sur Animal Crossing : New Horizons

Cliquez sur le bouton "+" de votre joycon droit

Cliquez sur "Mettre à jour"

Téléchargez la mise à jour

Dans le contenu de la mise à jour 2.0, on retrouve plusieurs personnages que l'on avait déjà croisés dans la série, comme Robusto, le barista qui revient derrière le comptoir d'un café qui ouvrira à l'étage du Musée. Le vieux loup de mer Amiral débarque aussi sur l'île et permettra d'emmener en croisière les habitants d'une île à l'autre, et en chanson s'il vous plaît. On peut aussi visiter de nouvelles boutiques, dont le salon de la voyante Astrid qui offrira aux habitants un chemin vers la divination. On retrouve aussi d'autres nouveautés comme la possibilité de cuisiner, de jardiner ou encore de personnaliser encore plus en détail vos compagnons.

On retrouve donc beaucoup de nouvelles personnalités sur l'Île, 8 personnages pour être exacts, dont quatre de sexe féminin et quatre de sexe masculin. De quoi élargir la collection des joueurs qui peuvent rencontrer Alyx, un lapin obsédé par son image et amateur de selfies, Astair, un aigle violet adepte de fashion, Octoborg la pieuvre robotique, Marlou au caractère bien trempé, Terra l'écureuil bleu, Shino la bavarde, Shimi la petite souris de laboratoire et Tiansheng qui est persuadé que ses bien aimées chaussures le font courir très vite. Ajoutez à ce petit monde Astrid la voyante, Robusto le barista et Amiral le loup de mer et vous avez toute une petite famille à rencontrer sur votre petit coin de paradis.

Mais ce n'est pas tout, il y a une nouvelle fonctionnalité qui était un petit peu passée sous les radars qui a fait son arrivée dans la mimse à jour 2.0. Il s'agit en effet de la caméra à la première personne. Une vue subjective qui permet de découvrir le monde d'Animal Crossing comme si vous y étiez, et qui semble séduire de nombreux joueurs et joueuses. Nintendo avait déjà communiqué sur cette addition sans susciter de grande réaction de la part du public, qui se délecte désormais de cette fonctionnalité bien plus amusante et utile que prévu. Elle permet d'être au plus près des habitants de l'île, de découvrir de nombreux petits détails qui nous échappaient jusqu'alors. A tester absolument !

you can now play animal crossing in first person pic.twitter.com/s9j9lJ5JbX — Alex (@Cuttle_Bay) November 4, 2021

Grandes nouveautés aussi sur l'Île de Joe, le petit caillou accueillera une place permanente pour pouvoir accueillir les vendeurs ambulants. On y retrouvera Blaise, Sarah, Rounard et Racine, en plus de Ginette qui proposera tout un tas de nouvelles coiffures. On pourra aussi y apercevoir Astrid la nouvelle diseuse de bonne aventure qui pourra vous éclairer sur votre futur ou encore Serge et Risette qui vous permettront de personnaliser certains objets qu'il vous était jusqu'alors impossible de personnaliser par vous même. Encore une bonne raison de plus d'aller faire un tout sur l'île de Joe si vous souhaitez y faire tout plein de nouvelles emplettes.

Pour pousser un peu plus loin dans le crafting d'Animal Crossing : New Horizons, Nintendo a aussi introduit une toute nouvelle cuisine. Il vous est possible de cultiver des légumes et des céréales (blé, canne à sucre, tomates...) en plus de vos ingrédients habituels et de les combiner en de toutes nouvelles recettes pour le plus grand plaisir des habitants de l'île. Vous pourrez cuisiner de délicieux sandwichs, des tartes savoureuses et des gâteaux incroyables qu'il vous sera alors possible de partager avec vos voisins. De quoi occuper nos froides nuits d'hiver dans la chaleur des fourneaux !

On note aussi l'arrivée d'un grand rituel sportif sur votre petit île. Les habitants peuvent participer à des cours d'aérobic et de fitness le matin. Il vous suffit d'utiliser la radio présente sur la place principale devant la mairie et tous les habitants se rassembleront pour participer gaiement à cet exercice matinal. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez vous aussi vous joindre à la fête en répétant les mouvements indiqués avec vos joy-cons. On se faisait déjà un plaisir de jouer à Animal Crossing : New Horizons et pouvoir désormais travailler notre ligne en même temps, quoi de mieux ?

Il vous est aussi désormais possible d'influer directement sur le mode de vie des habitants. Les arrêtés insulaires gagnent en potentiel puisqu'ils vous permettent de changer certaines habitudes de vos voisins. Vous pouvez passer des décrets pour que les insulaires se lèvent plus tôt, ou plus tard, ou tout simplement pour qu'ils soient réveillés au moment où vous comptez jouer. Vous pouvez aussi ralentir la pousse des mauvaises herbes grâce à un décret ainsi qu'ordonner une mystérieuse "Explosion de clochettes". Espérons seulement que tout ce pouvoir ne va pas trop vous monter à la tête !

On retrouve aussi de nouveaux trésors à aller déterrer sous l'île. On pourra y trouver des fragments de gyroïdes, ces petits objets sonores. Pour obtenir un gyroïde, il vous faut planter un fragment dans le sol et l'arroser copieusement. Le lendemain vous obtiendrez un gyroïde complet, avec sa propre apparence et son propre son. Vous pourrez ensuite les collectionner pour tenter d'en faire de vraies mélodies, et les personnaliser pour qu'il correspondent mieux à la décoration de votre maison. Cette dernière voit aussi son stockage augmenté de manière conséquente, pouvant aller désormais jusqu'à 5000 places.

Si vous pensiez que cette mise à jour était déjà suffisamment conséquente, que nenni, elle garde encore de nombreuses surprises dans sa manche. Un grand nombre de nouveaux objets et de nouveaux meubles font leur apparition sur l'île, offrant de nouvelles possibilités de décoration à votre univers. Retenons aussi qu'il n'est plus nécessaire de laisser un espace entre deux meubles pour laisser un passage à votre personnage, qui pourra désormais se glisser entre les différents objets. Par ailleurs, sachez aussi que de nombreuses interactions avec vos voisins seront désormais disponibles, ces derniers peuvent d'ailleurs déjà venir vous visiter à l'improviste.

Le DLC Happy Home Paradise est déjà disponible ! Il a débarqué sur nos consoles ce vendredi 5 novembre en plus de la mise à jour 2.0 qui l'a précédé d'un jour. Un DLC que l'on retrouve au prix relativement élevé de 24,99 euros, tout de même, mais qui apporte avec énormément de nouvelles fonctionnalités et options de personnalisation pour poursuivre vos aventures sur l'Île et ses alentours pendant encore de nombreuses heures. Il est aussi disponible dans le pack additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Online, nous vous invitons à consulter la section ci-dessous pour plus d'informations.

Happy Home Paradise sera le prochain DLC d'Animal Crossing : New Horizons. On y retrouvera de nombreuses fonctionnalités rassemblées autour des équipes des Villas de Lou. Vous pourrez, une fois membre de ces équipes, vous rendre sur un nouvel archipel afin de concevoir et rénover des villas de vacances et des infrastructures (école, restaurant). Les joueurs pourront aussi y découvrir de nouvelles méthodes de personnalisation de maisons qu'il adapteront aux goûts de leur clients. Happy Home Paradise apporte avec lui la promesse d'un beau voyage, et de nombreuses surprises pas encore révélées. Ce DLC sortira le 5 novembre prochain et sera disponible en précommande à partir du 29 octobre, au prix de 24,99 euros. Par ailleurs, ce DLC est compris gratuitement dans votre abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel si vous en possédez un.

Pour aller un peu plus en détail dans le contenu du DLC Happy Home Paradise, ce contenu additionnel est essentiellement tourné autour des villas de Lou. Cette joyeuse petite loutre rose dirige une équipe de deux personnes qui se nomme "Paradis sur mesure". Elle est composée de Gratien, le petit singe et de Mantin, le grand lamantin. Vous pourrez rejoindre cette joyeuse équipe afin de les aider à créer des maisons de vacances idéales. C'est d'ailleurs selon les rêves de vos clients que vous devrez procéder, faisant au mieux en termes de décoration intérieure et extérieure afin de les satisfaire.

D'ailleurs, si vous souhaitez vous lance dans l'aventure de "Paradis sur mesure", sachez que pour construire une villa de rêve, il vous faudra d'abord choisir l'île sur laquelle démarrer les travaux. Qu'il s'agisse d'une banquise, d'une île déserte ou d'une petite montagne, tous les paysages et les reliefs seront disponibles pour que vos clients se sentent au mieux dans leur nouveau petit coin de paradis. Une fois la maison placée et quelques meubles installés, votre client vous donnera carte blanche pour décorer sa nouvelle demeure. Vous pourrez choisir ce que vous souhaiterez parmi un panel de meubles directement disponibles.

Ce n'est pas tout ! Il existe une réelle notion de progression dans Happy Home Paradise, c'est à dire que plus vous décorez de maisons, plus vos compétences de décorateur d'intérieur ou d'extérieur augmentent. Si au début les outils de décoration mis à votre disposition sont limités, il vous sera au fur et à mesure possible d'accomplir de plus en plus de choses. Vous pourrez donc augmenter la taille des intérieurs, changer les lumières, débloquer de nouveaux meubles et ce toujours plus en profondeur. Au terme de votre aventure, vos compétences de décoratrice / décorateur vous permettront de réaliser de véritables chef d'œuvre !

Vous aurez aussi l'option de polir, oui oui, polir les meubles de vos invités afin de les rendre plus brillants que jamais. Si vous frottez suffisamment, vous pourrez même débloquer de nouvelles teintes exclusives pour certains objets. Après une dure journée de travail, retournez voir Lou afin qu'elle vous donne un salaire bien mérité. Ce salaire sera composé de Pokis, une nouvelle monnaie vous permettant d'acheter des objets exclusifs sur l'île des Villas de Lou. Vous pourrez aussi gagner des Pokis en redesignant les maisons de vos clients précédents. Ils pourraient bien avoir envie de profiter des nouveaux meubles que vous avez débloqués !

Vous en avez probablement entendu parler si vous suivez les actualités Nintendo Switch, la petite console hybride propose elle aussi son service d'abonnement vidéoludique, que l'on retrouve sous la forme de l'abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel. Une souscription qui permet d'accéder au multijoueur et à un catalogue grandissant de 9 jeux Nintendo 64 et 14 jeux Megadrive, en plus du DLC Happy Home Paradise d'Animal Crossing : New Horizons. C'est bien là ce qui nous intéresse, outre l'offre relativement décevante du pack additionnel, le DLC Happy Home Paradise pourrait bien être l'une des seules offre justifiant un tel abonnement. Apprenez-en plus sur le pack additionnel :

