Bon plan Animal Crossing : le pack avec Nintendo Switch Lite à 210 euros

BON PLAN ANIMAL CROSSING. Habituellement proposée à 249 euros, la Nintendo Switch Lite Turquoise est actuellement en promotion à 210 euros en pack avec le jeu Animal Crossing : New Horizons et 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online.

Régulièrement recherchée par les fans de la console, la Nintendo Switch Lite est une version "allégée" de la célèbre console du géant japonais Nintendo. Cette dernière, moins chère que sa grande sœur, est parfois recherchée en pack avec le jeu Animal Crossing : New Horizons. Bonne nouvelle pour les gamers : le pack Nintendo Switch Lite Turquoise est actuellement en promotion sur Amazon ! Il comprend également le jeu Animal Crossing : New Horizons et 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online.

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch Lite rencontre un succès fou. Cette version plus pratique et simplifiée de la console permet de profiter de nombreux jeux où que vous vous trouviez. Elle est notamment disponible dans un pack qui regroupe la console avec le jeu Animal Crossing. Ce titre, qui figure parmi les jeux les plus appréciés de la machine, fait un véritable carton depuis sa sortie en mars 2020. Habituellement proposé à 249,99 euros, le pack Nintendo Switch Online + Animal Crossing est en ce moment en promotion sur Amazon au prix de 210,90 euros ! Il comporte en bonus 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online pour vous permettre de profiter du multijoueur en ligne du jeu !

Console Switch Lite Nintendo Switch Lite Turquoise+AC+contenu Amazon 249,99 € 210,90 € Voir

Cdiscount 249,99 € Voir

Fnac 249,39 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Darty 294,03 € Voir

Disponibles en quatre séries différentes (en plus d'une série spéciale Sanrio), les cartes Amiibo Animal Crossing sont très régulièrement victimes de leur succès. Plusieurs packs des séries 1 et 2 sont disponibles ce vendredi chez plusieurs revendeurs. Pour rappel, ces cartes permettent notamment d'inviter le personnage de votre choix directement dans votre jeu, mais peuvent éventuellement s'utiliser sur d'autres jeux Nintendo Switch. Notez que leur prix varie très régulièrement en fonction des stocks disponibles.

Paquet de 3 Cartes Animal Crossing Série 2 Cdiscount 4,99 € Voir

Fnac 4,99 € Voir

Boulanger 4,99 € Voir

Amazon 14,99 € 9,96 € Voir

Darty 14,67 € Voir

Paquet de 3 Cartes Amiibo Animal Crossing Serie 3 Fnac 4,99 € 3,66 € Voir

Cdiscount 12,00 € Voir

Amazon 14,99 € 13,99 € Voir

Darty 20,95 € Voir

Paquet de 6 Cartes Animal Crossing Sanrio Welcome Amiibo Amazon 99,99 € 32,28 € Voir

Cdiscount 34,90 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

En plus de la Nintendo Switch classique et de la Nintendo Switch Lite, Nintendo a lancé en 2020 une version spéciale de sa célèbre console. La Nintendo Switch Animal Crossing est une version collector du produit phare de la firme. Ce pack spécial se compose d'un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons, mais surtout d'une console aux couleurs de la série.

Console Nintendo Switch Animal Crossing Amazon 519,90 € Voir

Fnac 565,00 € Voir

A noter que les différentes versions de la Nintendo Switch sont rarement trouvables en promotion. Leurs prix est parfois amené à évoluer en fonction de l'actualité ou des stocks disponibles. Tâchez donc de rester à l'affût si vous désirez acquérir la console au meilleur prix !

Obtenir la pelle

Dans la franchise Animal Crossing, la pelle est l'un des outils les plus précieux. Creuser pour récolter des fossiles, planter des arbres des fleurs, son utilité est vitale pour la bonne tenue de votre ville. Cependant, petite innovation dans l'opus New Horizons, puisqu'elle n'est pas disponible dès le début. Il faudra réaliser plusieurs modestes tâches pour l'obtenir. Voici quelques étapes essentielles :

Premièrement, donnez cinq insectes ou poissons à Tom Nook. Pour cela, il faudra dormir une première fois, et avoir suivi avec succès le tutoriel dans l'atelier de bricolage. Vous pourrez par exemple fabriquer votre propre filet et votre canne à pêche. Ensuite, le célèbre marchand vous fera part de sa curiosité concernant la faune locale. C'est à ce moment-là que vous devez lui fournir quelques spécimens. Une fois cette étape passée, il voudra ouvrir un nouveau musée sur votre île.

La deuxième étape consiste à réserver un espace pour la tente de Thibou (le hibou). C'était un débat assez simple dans la mesure où vous pourrez sélectionner un espace de votre île, pour lui et pour le musée. En troisième lieu, vous n'avez qu'à dormir, afin que Thibou arrive. Pour finir, rendez-lui visite et parlez-lui. Il sera à l'intérieur de cette tente, et aura besoin de votre aide pour rassembler des expositions afin d'ouvrir le musée. Bingo, le résident réalisera que vous n'avez pas encore de pelle, et que vous ne pouvez pas déterrer de fossiles. Vous obtenez alors la recette pour construire votre propre pelle !

Comment obtenir les outils en or ?

Plus résistants et surtout plus fringants, les outils en or sont relativement accessibles dans ce nouvel opus d’Animal Crossing. Pour chacun d’entre eux, il est nécessaire de remplir une condition spécifique. Pour obtenir la canne à pêche en or, vous devez avoir capturé l’ensemble des poissons du jeu, au moins une fois. Pour l’arrosoir en or, votre île doit obtenir un score de cinq étoiles de réputation. En ce qui concerne la hache, vous devez briser 100 haches (la qualité n’importe pas). Le filet en or, comme pour la canne à pêche, nécessite d’avoir capturé l’ensemble des insectes du jeu, au moins une fois. Pour la pelle en or, il faut aider Gulliver 30 fois. Enfin, le lance-pierre s’obtient en récupérant 300 cadeaux volants.

Pour rappel, il y a 80 poissons et 80 insectes disponibles dans le jeu. Certains sont saisonniers, vous devrez donc attendre afin d’obtenir votre objet tant désiré. Après avoir complété ces conditions, vous recevrez un plan de travail correspondant à l’objet en question. Pour façonner un outil en or, vous devez disposer de pépites d’or, et de l’outil que vous allez améliorer. Comme nous vous le disions en introduction de cet article, les outils en or ne sont pas incassables, et devront être reconstruits, mais vous pourrez réutiliser ce plan de travail.

Comment avoir l'échelle ?

Que ce soit chez soi ou bien sur l’île d’un de vos amis, il y a forcément des plates-formes en hauteur qui sont inatteignables, en début d'Animal Crossing New Horizons. Bien souvent, elles abritent des arbres fruitiers intéressants. Il est indispensable d’obtenir l’échelle, pour y parvenir. À noter qu’elle n’est pas accessible avant d’avoir progressé un minimum dans la partie. Comme à chaque fois, c’est Tom Nook qui vous donnera le plan, pour la réalisation de cet outil. D’abord, vous devez passer le voir une fois que sa boutique est ouverte sur votre île. Il vous transmettra une mission où vous devrez construire un pont, puis trois emplacements pour trois futures maisons de résidents. Une fois cette tâche effectuée, il vous fournira le plan de l’échelle (par Nook Phone).

Sa réalisation nécessite 4 unités de bois, 4 unités de bois tendre et 4 unités de bois dur. Vous pouvez alors la conserver dans votre inventaire, et l’utiliser quand vous partez visiter des îles mystères. De quoi récupérer le maximum de ressources, et faire le plein avant de revenir chez vous. Également, cet objet est essentiel dans la routine quotidienne que vous devrez progressivement adopter.

Comment augmenter la taille de son inventaire ?

20 places, cela représente une évolution par rapport à New Leaf, dont les emplacements étaient limités à 16 places. Animal Crossing New Horizons apporte de nouvelles ressources comme la pierre, le bois et les pépites qui servent à construire du mobilier et des outils. Ces nouveautés prennent chaque jour une bonne partie de votre espace de stockage. Afin de ne pas passer votre temps à faire des allers-retours pour vous en débarrasser, vous pouvez tout simplement doubler la taille de votre espace de stockage. Vous pouvez obtenir très rapidement votre première amélioration d'inventaire en sachant où chercher. Rendez-vous au bureau des résidents et accédez au distributeur automatique de clochettes. Pour 5 000 Nook Miles, vous pouvez acquérir votre première amélioration. Il s'agit du produit "Savoir s'organiser". Vous obtenez alors une troisième ligne dans votre inventaire !

Pour avoir une quatrième ligne, il faudra patienter un peu. Vous devez au préalable améliorer le bureau des résidents, accueillir de nouveaux voisins afin d'accéder à des nouveaux produits à cette même borne. Cette fois-ci, il vous en coutera 8000 clochettes. C'est le "Guide du fourre-poches". Une fois que vous aurez fait cela, vous serez en mesure de transporter deux fois plus d'objets et ressources que lorsque vous avez commencé le jeu !

Comment obtenir beaucoup d'argent ?

La première des solutions, qui est d’ailleurs la même que dans les précédents opus, est de pêcher et d'attraper le plus de poissons et d’insectes différents. Ensuite, selon leur rareté relative à chacune des espèces, vous pouvez les revendre pour un montant considérable de clochettes. En passant quelques heures (ou moins, si vous êtes chanceux), vous pourrez amasser un bon paquet d'argent. Afin d'optimiser vos sessions, nous vous recommandons de relâcher toutes les espèces qui ne valent finalement que peu d'argent. Cela permet de mieux gérer son stockage, et donc d'optimiser l'ensemble de vos trajets où vous allez vendre vos captures. À titre d'exemple, les papillons ordinaires ne valent quasiment rien, et vous pouvez tout à fait les ignorer. À noter que certains de vos voisins se montrent très intéressés par vos activités, et sont prêts à débourser un montant plus important (50 % plus cher pour certaines espèces de poisson) pour se procurer quelques espèces.

Nous vous conseillons également de taper des rochers de votre île avec votre pelle, quotidiennement. L'un d'entre eux vous donnera de l'argent, à huit reprises. De quoi ramasser facilement 16 000 clochettes chaque jour. Attention à surveiller l'état de votre pelle, puisque le pire des scénarios serait qu'elle se brise en pleine action. Une troisième astuce consiste à visiter d’autres îles. Pour environ 2000 clochettes, il sera possible d'aller temporairement dans une localisation spécifique, qui regorge de ressources à forte valeur. Poissons, insectes, plantes : vous avez de quoi faire, en plus d'améliorer vos connaissances. À noter qu'il est également possible de tomber, si vous avez de la chance, sur des îles remplies de cailloux donnant de l'argent, comme nous avons vu ci-dessus.

En visitant les îles de vos amis, vous pouvez également recueillir des fruits que vous ne possédez pas sur la vôtre. Vous avez alors le choix de les replanter, ou bien de les vendre, à 500 clochettes l'unité. En vous bâtissant une petite plantation, vous pourrez avoir des revenus réguliers en vendant des dizaines de fruits étrangers chaque jour. Dans le même style, chaque jour, vous pouvez trouver un coin sur votre île où il est possible de planter un sac d’argent, pour y faire pousser un "arbre d'argent". À noter que vous pouvez également y enterrer une pelle, afin d'avoir une pelle en or, comme sur la version GameCube.

Comment avoir des pépites de fer et d'or ?

Tom Nook vous réclame des pépites en fer pour construire un bâtiment, une fois que vous avez acquis la pelle. Plus globalement, vous en aurez besoin pour construire des dizaines d’outils avec votre établi. Il en va de même avec les pépites d'or, qui vous serviront notamment à crafter des outils dans cette matière. Pour en récolter, vous devrez d’abord compter sur de la chance. Effectivement, il faut taper sur les gros rochers de votre île pour avoir la possibilité d’en amasser. Rappelons qu’il peut y avoir 8 minerais aux maximum qui peuvent sortir d’un rocher. Également, la même logique que pour les rocs à argent s’applique ici. À l’instant où vous tapez sur un rocher, un chronomètre s’enclenche, et vous n’avez que très peu de temps pour espérer obtenir les 8 éléments. Assurez-vous d’avoir une pelle en bon état, afin qu’elle ne se brise pas en cours de tâche. Dans la même logique, il faut impérativement qu’il n’y ait pas d’objets obstruant le loot, c’est-à-dire sur l’un des 8 emplacements où les pépites atterriront, une fois que vous aurez tapé le rocher. Cela est également valable pour les mauvaises herbes, qu’il faut impérativement retirer.

Si vous êtes pressés, et que vous avez besoin d’obtenir des pépites de fer, d'argent ou d'or le plus rapidement possible, il existe néanmoins une astuce logique. Une fois après avoir fait le tour de votre propriété, vous pouvez tout à fait aller sur d’autres îles, afin d’avoir d’autres rochers à taper. Une astuce qui marche, et qui est tout à fait valable, avec une meilleure efficacité en prime. Pour aller plus vite et surtout obliger votre personnage de ne pas bouger, vous pouvez creuser deux trous derrière vous, qui vous aideront à rester en place. Même si la pelle est recommandée, vous pouvez également frapper les rochers avec une hache. Cependant, puisque vous utilisez déjà cet outil pour les arbres, et que l’ensemble des outils sont cassables, nous vous recommandons d’utiliser la pelle.

Que faire chaque jour ?

Ce n’est pas une obligation, et le joueur peut tout à fait continuer à développer son île au rythme des précédents épisodes. Cependant, si l’on souhaite l’améliorer rapidement et efficacement, nous vous conseillons de suivre ces tâches quotidiennes. Beaucoup de récompenses peuvent être obtenues chaque jour, ce qui induit un rythme de progression soutenu. À noter que chaque nouvelle journée commence à 5 heures du matin, sur Animal Crossing : New Horizons. Rappelez-vous, il s'agit d'un jeu communautaire, qui vous propose de vivre en compagnie de plusieurs voisins villageois, à l’instar des précédents épisodes. Assurez-vous de parler à chacun d’entre eux, chaque jour. Ils pourront vous demander des services, très lucratifs, mais c’est également l’occasion d’améliorer continuellement votre amitié. Une fois celle-ci développée, ils ne songeront pas à quitter votre île pour une autre. Après six jours de discussion, vous avez la possibilité de leur offrir des cadeaux… et eux aussi !

Secouez les branches de vos arbres. Une astuce qui peut se révéler fastidieuse, mais elle est très pratique. Clochettes, meubles, nids de guêpes, vous pouvez obtenir sans grands efforts beaucoup d’éléments qui rapportent des milliers de clochettes. Dans le même temps, promenez-vous régulièrement sur votre plage, dans le but de découvrir une bouteille contenant un message. Généralement, elle peut vous apprendre une recette assez rare. Certains coquillages peuvent valoir plusieurs milliers de clochettes. La topographie de votre île recèle de bonus quotidien. Au-delà des arbres, l’un de vos rochers vous permet d’obtenir huit sacs d’argent. Également, le sol accueille quatre nouveaux fossiles chaque jour.

Ne pas oublier de se connecter au Nook Stop. Il s’agit d’un moyen facile pour obtenir de nouveaux objets, et surtout des Nook Miles. À ce sujet, il est grandement recommandé de s’acheter une extension de vos poches, sur le Nook Stop. Cela vous coûtera 5000 Miles. Bien évidemment, les missions NookMiles+ sont à accomplir dès que possible. En permanence, cinq petites quêtes seront à réaliser pour obtenir entre 100 et 400 miles. Vous pouvez tout à fait en faire plusieurs à la fois.

Comment attraper un requin ?

Vous le savez probablement si vous jouez à Animal Crossing New Horizon, mais les poissons permettent de remplir la Bébêtopédie. Certaines espèces valent plusieurs milliers de clochettes, et c'est le cas pour l'ensemble des requins (le plus faible en vous en donnera 8000). Chacun vaut son pesant d'or. Cependant, leur capture n'est pas évidente, et dépend de plusieurs conditions. Tout d'abord, les quatre espèces ne sont capturables qu'entre les mois de juin et de septembre pour l'hémisphère Nord, et entre décembre et mars pour l'hémisphère sud. Leur zone de capture est restreinte à l'océan.

Enfin, à l'exception du requin baleine qui se capture durant toute la journée, les requins ne se montrent qu'entre 16h00 et 9h00 selon votre région et la période de l'année. Pour avoir plus de chance d'en capturer, pensez à utiliser des appâts. Vous ne pourrez pas passer à côté d'un requin quand vous en verrez un, puisqu'ils se distinguent facilement de par leur taille plus imposante et surtout leur aileron. La première fois que vous capturerez une espèce de requin, nous vous conseillons d'en faire don au musée. Voici la liste des requins que vous pouvez attraper.

Grand Requin Blanc : 15 000 Clochettes

Requin marteau : 8 000 Clochettes

Requin Scie : 12 000 Clochettes

Requin Baleine : 13 000 Clochettes

Comment attraper un coelacanthe ?

Le cœlacanthe est présent depuis de nombreux opus dans la franchise Animal Crossing. Il s’agit d’un poisson préhistorique, qu’on croyait autrefois éteint, mais qui est encore en vie. Il apparaît à certaines occasions dans le jeu, et l'attraper ne sera pas une partie de plaisir. Le plus important, c’est de toujours veiller sur la météo, et de se montrer patient. Premièrement, le cœlacanthe ne fait pas partie des poissons saisonniers. Il est présent toute l’année et quelle que soit l'heure de la journée. Mais alors, comment expliquer sa rareté ? Tout d’abord, il n’apparaît que lorsqu’il pleut. Heureusement, la météo de Animal Crossing New Horizons n’a pas de lien direct avec celle du monde réel, ainsi, aucun joueur n’est avantagé. Dans les précédents opus de la franchise, il était possible d’attraper des cœlacanthes quand il neigeait. Cependant, ce n’est plus le cas dans New Horizons, d'après les premiers retours des joueurs. Ce poisson rare est uniquement présent dans l’océan, et prend la forme d’un "gros poisson".

À l’instar de n’importe quel autre poisson ou insecte dans le jeu, deux options s’offrent à vous lors de la capture. Vous pouvez en faire don au musée de votre ville, ou bien le vendre à un prix conséquent. Lors de votre première prise, il est largement recommandé d’en faire don, ce qui vous permettra, à terme, d’obtenir une canne à pêche en or. Par la suite, vous pouvez le vendre à Tom Nook pour 15 000 clochettes. Mais certains personnages vous l’achèteront pour 22 500 clochettes !

Comment déplacer ses constructions ?

Votre domicile, les maisons de vos voisins, et diverses infrastructures… l'île où vous vivez est en perpétuelle évolution, et vous aurez sans doute besoin ou envie d’y apporter quelques modifications. Les développeurs ont implanté cette fonctionnalité dans le jeu. Pour cela, il faut remplir plusieurs conditions au préalable. La première est que la mairie de l'île soit construite. Pour y arriver, vous devez avoir agrandi votre maison, visiter plusieurs îles mystères, avoir débloqué la boutique Nook et accueilli de nouveaux voisins.

Quand ces conditions sont réunies et que vous disposez de la mairie, allez-y et vous pouvez alors accéder à ces nouvelles modifications concernant les déménagements. C’est une première dans Animal Crossing New Horizons, puisque vous pouvez totalement revoir les plans de construction du musée, de la boutique, la maison d’un voisin ou la vôtre. Rien n’est définitif, mais réfléchissez bien avant de prendre votre décision, car cela a un prix élevé. Pour déplacer votre demeure, il vous en coûtera 30 000 clochettes, et 50 000 dans les autres cas. La facture peut vite se montrer très salée. Une fois les préparatifs et les interventions communiqués à Tom Nook, vous devrez attendre une journée, afin qu’il ait le temps de procéder aux travaux.

Comment se débarrasser des villageois ?

Il y a un moyen convenu pour se débarrasser des villageois que vous ne souhaitez plus rencontrer dans votre île. Il s’agit de la distanciation sociale. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’ignorer le villageois que vous ne désirez plus voir. Par exemple, ne lui demandez pas ce qu’il est en train de construire, faites comme s’il n’existait pas. Il va alors ressentir une bonne dose de négligence, si vous vous tenez à cette politique plusieurs jours durant. Une bonne indication de l’efficacité de cette méthode, c’est si vous le voyez errer avec une bulle de pensée au-dessus de ta tête. Également, s’il accourt vers vous à chaque fois en scandant votre nom, c’est bon signe. Au bout de quelque temps, il finira par plier bagage.

Attention cependant, contrairement à une rumeur tenace, il semble que se plaindre à la mairie n’aide pas. En effet, quand vous aurez construit ce bâtiment, vous pourrez parler à Isabelle pour signaler la « méchanceté » de certains villageois. Également, frapper vos voisins avec un filet, foncer vers eux en les heurtant jusqu’à ce qu’ils soient énervés ou déprimés, n’a aucun impact sur leur décision de partir. Concrètement, ces actes vous obligent à leur parler, ce qui retarde l’échéance d’un déménagement…

L'embargo presse est tombé le lundi 16 janvier 2020. Les rédactions du monde du jeu vidéo ont pu révéler au grand jour leur critique du titre très attendu. Nous avons rassemblé pour vous quelques impressions sur Animal Crossing : New Horizons. Le site américain Polygon note que le titre est arrivé à point nommé. En cette période troublée par l'épidémie de coronavirus, Animal Crossing : New Horizons apparaît comme une véritable évasion. Le jeu vidéo ne s'écarte pas du "gameplay de base" de la franchise, mais il ajoute certaines nouveautés intéressantes. Ce qui est largement retenu, c'est la personnalisation très avancée offerte aux joueurs. "Si vous préférez planter des arbres et créer un pays des merveilles boisé, vous pouvez le faire. Si vous préférez vous concentrer sur la collecte de créatures pour faire un don au musée local, développer un vaste arrangement d'expositions vivantes, c'est également une option". C'est le premier jeu complet Animal Crossing en HD, et l'impact se ressent : les graphismes sont magnifiques, bien léchés et collent parfaitement avec l'atmosphère harmonieuse de ce monde.

Même son de cloche chez le journaliste de Kotaku. Après y avoir joué plus de 40 heures, la principale idée qui en découle est "l'évasion". Fabrication d'objets, recherche d'îles, contribution aux expositions du musée, arrachage de mauvaises herbes ou encore craft : le titre est extrêmement complet, et occupera même le plus frileux des joueurs pendant des centaines d'heures. Ce qui a été particulièrement apprécié également, c'est l'aspect plus vivant du titre et de ses interactions : vous avez vraiment la possibilité de créer une "communauté", et surtout de l'entretenir. Ce test est particulièrement intéressant car il suit une chronologie, ce qui permet de constater toutes les possibilités d'évolution pour votre île. En bref, l'ambiance du titre et le contenu est largement agrémenté (diversité de bois par exemple) et propulsent ce titre comme le meilleur de sa franchise.

Chez IGN, une note de 9/10 est attribuée. Après un démarrage assez lent et plusieurs aspects du gameplay à appréhender, le joueur est immergé dans une expérience éblouissante. Ce qui en ressort principalement, c'est d'abord le craft, qui prend une dimension tout autre par rapport aux précédents opus. Vous pouvez alors créer des meubles ou des vêtements à partir des ressources que vous amassez. Selon le journaliste, le jeu a autant d'impact qu'a eu un Legend of Zelda Breath of the Wild : renouveler la franchise en y apportant un lot de surprises extrêmement intéressantes. Beaucoup reste à découvrir, notamment à travers les îles personnalisées de la communauté, les changements de saison ou encore les événements spéciaux à venir.

En ce qui concerne la presse française et Jeuxvidéo.com, la journaliste lui attribue une note de 17/20. Un quasi sans-faute, qui perd des points sur l'utilité discutable des Amiibo et surtout la possibilité de tricher (à l'instar des précédents opus), ce qui pourrait venir ternir une expérience sur la durée. En revanche, le contenu conséquent, la personnalisation de l'île, le crafting, les nouveaux graphismes et surtout le système d'objectifs font de ce Animal Crossing un épisode excellent.

Tout d’abord, chacun de vos voisins possède sa propre date d’anniversaire. Nous vous conseillons de la célébrer comme il se doit, afin de vous attirer les faveurs de vos compagnons. Néanmoins, lorsque vous débutez votre partie dans Animal Crossing : New Horizons, vous devez sélectionner votre nom, la forme de votre île ainsi que votre date de naissance. Ce détail n’est pas anodin. Les habitants vont en effet organiser une fête, et vous offrir des cadeaux. Votre mère, que vous ne verrez jamais dans le jeu, va même vous envoyer un certain nombre de présents.

Dans les faits, une semaine avant la date de votre anniversaire, un message va apparaître sur le tableau d’affichage. Sur l’île, tout le monde sera au courant que le jour J approche. Cela est aussi valable pour les éventuels amis qui visiteront votre île. Le jour même, Isabelle ou Tom Nook annonceront que c’est le jour de votre anniversaire. Puis, un des habitants viendra vous saluer, à l’extérieur de votre maison et vous emmènera aussitôt dans sa maison, où d’autres habitants vous attendent. La maison a été décorée et un gâteau attend. De là, c’est toute une cérémonie qui s’enclenche : soufflage de bougies, petits gâteaux d’anniversaire, et surtout des cadeaux qui vous attendent comme des revêtements de sol. Attention toutefois, il semblerait qu’une fois que vous quittez la maison, les décorations disparaissent en même temps.

Comme nous vous l’avons dit en introduction de cet article, votre maman vous enverra également un cadeau. Il faudra pour cela accéder à votre boîte aux lettres, et vous pourrez découvrir une lettre spéciale. À l’intérieur, vous retrouverez un gâteau fait maison. La célébration ne s’arrête pas là, puisque chaque joueur bénéficiera de timbre Nook Miles, et d’une récompense de 2000 Miles ! En ce qui concerne les petits gâteaux d’anniversaire que vous recevrez, vous en aurez assez pour nourrir l’ensemble des résidents de votre île. Cependant, vous pouvez également choisir de les conserver pour vous. Notez qu’ils ne sont pas utiles pour une quelconque recette d’artisanat. Si vous choisissez d’en offrir à vos voisins, ils vous donneront un objet en échange !

À l'instar des précédents épisodes, il est tout à fait possible de se lancer dans une aventure exclusivement solo. Cependant, c'est bien sur le mode multijoueur que cette déclinaison Switch semble avoir ses meilleurs arguments. Les développeurs misent par exemple sur la coopération entre joueurs (qu'elle soit locale ou en ligne), qui peuvent mener à un véritable travail de groupe pour construire une île. Cette dernière est donc évolutive. Au début de partie, quasiment aucun édifice ne sera présent sur votre île. Les développeurs encouragent ainsi un travail de longue haleine de la part du ou des joueurs, de façon à mener à la création d'un lieu totalement unique.

Chaque jour, vous aurez bien plus d'objectifs à accomplir que dans les précédents épisodes. Le jeu veut innover en vous offrant la possibilité de mieux rentabiliser plusieurs heures de jeu. Les Nook Miles sont des points que l'on gagne en accomplissant des objectifs, très variés. Il peut s'agir de saluer chacun des habitants, ramasser un certain nombre de fruits ou pêcher un nombre déterminé de poissons. À noter que l'on retrouve des objectifs à court terme, mais également à moyen et à long terme. Un ajout de poids quand on pense au rythme des anciens jeux de la licence, qui étaient relativement pauvres dans ce domaine. Ces points Nook Miles vous permettent de débloquer des sommes d'argent (ou plutôt de clochettes) ainsi que des objets exclusifs.

Grande nouveauté : le joueur a la possibilité de terraformer son territoire. Contrairement aux précédents opus qui limitaient l'expérience avec des frontières naturelles fixes, il sera désormais possible de tout casser... ou construire. Falaise, rivière, rien n'est immuable et chaque île est le reflet de l'imagination de son ou ses créateurs. Pour la première fois, il est possible de bâtir un pont afin de relier deux rives, ou de tracer formellement ses propres routes.

À ce sujet, le principe fondateur d'Animal Crossing reste le même. L'île évolue en même temps que le joueur, et la population animale - les voisins - arrive progressivement. Un large éventail de bâtiments est disponible, réalisables à partir de matériaux récoltés. En revanche, il ne sera plus question ici d'une course à l'enrichissement personnel, mais d'une expérience grandeur nature de personnalisation. Au-delà des bâtiments, il est possible de fabriquer et personnaliser des vêtements, des outils et bien d'autres éléments…

À l'instar des précédents opus, un mode multijoueur est disponible pour l'ensemble des joueurs. Il est évidemment possible de rencontrer ses amis enregistrés sur la Nintendo Switch, mais également des étrangers. De quoi nouer des relations, ou être le théâtre de vols de fruits pour les implanter ensuite sur votre île. Un abonnement au Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne de Nintendo est cependant requis.

De nouveaux éléments de personnalisation sont également disponibles. Désormais, le personnage créé par le joueur aura la possibilité d'être entièrement personnalisable. Les développeurs souhaitaient proposer une expérience complète, avec un choix sans conséquence. On demande notamment au joueur son nom et son année de naissance, en début de partie.

L'objectif est de ne pas se limiter avec des choix restreints, d'offrir de nouvelles possibilités mais aussi d'inclure les gamers qui ne se revendiquent ni homme ni femme. Teinte, coupe, couleur de cheveux, forme de nez, toutes les options s'offrent à vous afin de vous permettre de créer un personnage à votre image. Enfin, les choix ne sont pas permanents. Une fois l'étape de création passée, vous pourrez changer de look puisque chaque élément pourra être modifié grâce à un miroir. Une petite révolution par rapport aux précédents opus.

Ces choix ne sont pas tous disponibles dès le départ. Beaucoup sont déblocables par la suite au fil de votre progression, sur votre île. Dans tous les cas, il est possible de personnaliser le teint, la couleur et le style des cheveux, le type d'œil le nez et la bouche. Un passeport reprend même l'apparence de votre personnage.

Mais il ne s'agit que d'une des nombreuses activités avec l'exploration, la pêche, la cueillette, etc... Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.

