Bon plan Animal Crossing : retour des cartes Amiibo (série 2 et 3)

BON PLAN CARTES AMIIBO. Particulièrement prisées par les joueurs du dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch, les cartes Amiibo font leur grand retour sur certains sites de revendeurs.

Lancées il y a plusieurs années, les cartes Amiibo permettent aux joueurs des différents jeux Animal Crossing de collectionner leurs personnages préférés. Ces petites cartes ont également une fonctionnalité semblable aux figurines Amiibo de Nintendo puisqu'elles peuvent être scannées afin de produire différents effets en jeu. Ces cartes sont très régulièrement en rupture de stock ou revendues à prix d'or sur le net. Elles sont, de ce fait, assez prisées par les fans des jeux Animal Crossing.

Où se procurer les cartes Amiibo Animal Crossing ?

Disponibles en quatre séries différentes (en plus d'une série spéciale Sanrio), les cartes Amiibo Animal Crossing sont très régulièrement victimes de leur succès. Plusieurs packs des séries 1 et 2 sont disponibles ce vendredi chez plusieurs revendeurs. Pour rappel, ces cartes permettent notamment d'inviter le personnage de votre choix directement dans votre jeu, mais peuvent éventuellement s'utiliser sur d'autres jeux Nintendo Switch. Notez que leur prix varie très régulièrement en fonction des stocks disponibles.

Profitez du pack Nintendo Switch Lite + Animal Crossing

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch Lite rencontre un succès fou. Adultes et enfants ont succombé à cette console portable que l'on retrouve ici avec Animal Crossing, l'un des jeux les plus vendus de 2020. La raison de ce succès ? Des personnages extrêmement attachants s'installant sur une île déserte où chacun peut créer sa communauté. Impossible de résister à ce monde imaginaire offrant à tous une bulle divertissante et féerique. Dans sa version Switch Lite, la console signée Nintendo permet de jouer partout. Débarrassée de la base qui la transforme en console de salon, cette caractéristique nomade par excellence est idéale pour les déplacements.

Une Nintendo Switch Animal Crossing collector

En plus de la Nintendo Switch classique et de la Nintendo Switch Lite, Nintendo a lancé en 2020 une version spéciale de sa célèbre console. La Nintendo Switch Animal Crossing est une version collector du produit phare de la firme. Ce pack spécial se compose d'un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons, mais surtout d'une console aux couleurs de la série.

A noter que les différentes versions de la Nintendo Switch sont rarement trouvables en promotion. Leurs prix est parfois amené à évoluer en fonction de l'actualité ou des stocks disponibles. Tâchez donc de rester à l'affût si vous désirez acquérir la console au meilleur prix !