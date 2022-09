Cyberpunk 2077 : le jeu s'offre enfin un DLC de taille

Pour la première fois depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 a les yeux fixés sur l'avenir. CD Projekt Red nous a en effet présenté Phantom Liberty, le premier DLC du jeu, que l'on pourra découvrir en 2023.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 12h14] Une nouvelle aventure commence pour CD Projekt Red et son Cyberpunk 2077. Après un peu moins de deux ans à réparer et polir celui qui avait tant déçu lors de sa sortie, le studio polonais s'autorise pour la première fois à regarder de l'avant en nous proposant de découvrir son premier DLC, Phantom Liberty. Un bon signe pour le jeu qui semble se destiner à atteindre les sommets promis pendant de longues années aux fans, et surtout à développer son contenu. Phantom Liberty nous emmènera au cœur des intrigues politiques de Liberty City dans un action-thriller que l'on pourra découvrir en 2023.

Entre l'excellence et la médiocrité, la ligne est parfois fine. Cyberpunk 2077 en est l'exemple parfait et restera longtemps dans les mémoires pour avoir vu trop grand, trop vite et trop tôt. Promesses non tenues, problèmes techniques par centaines, celui qui devait révolutionner le RPG open-world a vite déchanté, devenant un fardeau pour CD Projekt Red qui s'est depuis empressé de le rafistoler. Avec une mise à jour next-gen cette année, et plus généralement de nombreux patchs depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 est devenu un jeu plus que solide, proposant une histoire originale, un gameplay franchement jouissif malgré sa technique imparfaite. Car hors de question de laisser tomber le poisson pour le studio polonais, qui a jeté aujourd'hui un petit caillou dans la mare en nous révélant Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, le premier DLC du jeu.

Gameplay

Pour ce qui est du contenu de Phantom Liberty, on peut déjà noter que l'on y retrouvera V, notre protagoniste s'est tiré de ses affaires avec Arasaka et semble avoir survécu à ses différentes aventures fatales (pourvu que vous ayez choisi la bonne fin). On la retrouvera dans un "nouveau district de Liberty City" aux prises avec différentes figures politiques des Nouveaux Etats-Unis d'Amérique. On peut aussi s'attendre à de nouveaux modes de déplacement, de nouvelles augmentations bioniques et bien entendu, de nouvelles armes à débloquer.

Phantom Liberty sera disponible courant 2023 sur toutes les plateformes next-gen du jeu. Un petit détail qui pourrait mettre en colère les propriétaires de Playstation 4 et de Xbox One, pour lesquels l'expérience Cyberpunk 2077 a été loin d'être parfaire. Seulement, les exigences techniques du jeu en font une exclusivité des consoles next-gen et PC, c'est en tout cas ce que nous prouve la décision de sortir ce nouveau DLC uniquement sur Stadia, PS5, Xbox Series et PC. Pour ce qui est d'une date de sortie exacte, on n'en connaît qu'une fenêtre, avec la simple mention de 2023 pour l'instant.