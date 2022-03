Zelda Breath of the Wild 2 : date de sortie repoussée pour le second volet

C'est une bien mauvaise nouvelle qui arrive sur la planète Nintendo cette semaine. Breath of The Wild 2, la suite de l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch, a vu sa sortie repoussée à l'année prochaine.

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 16h09] C'est une nouvelle qui, ne le cachons pas, nous surprend à moitié en ce début d'année 2022. La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, nommée sommairement Breath of the Wild 2, qui avait été annoncée pour 2022 a finalement vu sa date de sortie repoussée au printemps 2023. Une information que nous a communiqué Eiji Aonuma, le producteur historique de la licence des jeux Zelda, via le compte Twitter de Nintendo. Dans cette vidéo, Aonuma communique à la fois sur les raisons du retard de la sortie du jeu, le studio affirmant vouloir prendre le temps nécessaire pour bien développer ce second volet, que sur le contenu du jeu. Côté joueurs, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle, étant donné la qualité de Breath of the Wild, hors de question que sa suite ne soit pas à la hauteur. Les exemples récents de jeux sortis trop tôt (Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042) ont fini de refroidir les ardeurs des fans impatients.

Le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, a de nouvelles informations à communiquer sur la date de sortie de la suite de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/FGLjfk0LLo — Nintendo France (@NintendoFrance) March 29, 2022

Heureusement, comme le disait si bien Eiji Aonuma, le monde de Breath of the Wild 2 nous réserve de nombreuses surprises. Comme le montre ce trailer qui a su faire exploser internet il y a quelques mois, ce second volet nous fait retourner sur les terres d'Hyrule, mais pas seulement. Le joueur aura l'opportunité de découvrir de nombreux secrets en plus des cieux de ce monde fabuleux, qui deviendront une partie essentielle de l'exploration de cette prochaine sortie. On retrouvera de plus de nouvelles mécaniques de gameplay, comme l'annonce d'Aonuma, ainsi que de nouveaux objets à récupérer partout dans ce monde ouvert.

Pour l'instant, assez peu de choses ont été révélées quant au contenu exact du jeu. Mais ces quelques images nous permettent déjà de comprendre certains aspects essentiels de Breath of the Wild 2 (nom non confirmé, on le rappelle). Au niveau de l'histoire, on sait déjà que Breath of The Wild 2 reprendra l'histoire de Link là où le premier opus l'avait laissé. La mission du chevalier sera de vaincre le fléau "Ganon" une nouvelle fois, et de retrouver son amie Zelda dont il semble une nouvelle fois séparé. Côté gameplay, on a pu apercevoir dans le trailer plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille. Premièrement, au niveau du monde dans lequel sera situé le jeu. Les plaines et les d'Hyrule ne semblent plus être le seul univers à explorer. En effet les royaumes des cieux semblent une nouvelle fois accessibles, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Link pourra traverser verticalement des plateformes volantes, et explorer Hyrule à l'aide de différents modes de transport, y compris par les cieux. Le pouvoir Cinetis est de retour, sauf qu'il ne s'agira plus de figer des objets dans le temps, mais de les renvoyer dans le passé. On peut aussi noter l'apparition d'un lance-flamme.

Un peu plus de 1000 jours après l'annonce de son existence, Breath of The Wild 2 a donc vu sa date de sortie repoussée au printemps 2023. Une annonce qui manque de précision, mais qui permettra aussi au studio de prendre le temps nécessaire afin de créer un produit de qualité. Il est vrai que printemps 2023 c'est assez loin et vague, mais il s'agit déjà d'une date. Par ailleurs, on peut noter que le jeu est annoncé sur Nintendo Switch. Nintendo maintient donc le silence au sujet de la Nintendo Switch Pro, et il faudra donc attendre avant d'en savoir plus sur une éventuelle prochaine console pour prendre le relai de la vénérable Nintendo Switch.