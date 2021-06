Zelda Breath of the Wild 2 : tout ce qu'on sait sur la suite du RPG de Nintendo

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, c'était l'annonce qui a fait trembler les murs de l'E3 2021. Le RPG de Nintendo revient dans un second opus qui s'annonce assez extraordinaire.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 16h44] The Legend of Zelda Breath of the Wild a été un succès exceptionnel. Novateur, facile à prendre en main, contemplatif et suffisamment ardu par moments, il a su plaire à une vaste communauté de joueurs de tous horizons. Il est aussi l'une des raisons du lancement très efficace de la Nintendo Switch, il y a bientôt quatre ans. Un tel succès qui a poussé les joueurs et les joueuses du monde entier à en demander plus, et à espérer la sortie d'un Breath of the Wild 2. C'est il y a maintenant deux ans, lors de l'E3 2019, que ce vœu a été exaucé, un trailer de quelques minutes nous avait alors annoncé que la suite du RPG à succès était en cours de développement. Depuis, nous avions eu assez peu de nouvelles. C'est pourquoi l'une des plus grosses surprises de l'édition 2021 de l'E3 a eu lieu lors de la conférence Nintendo Direct. Nintendo nous a proposé un nouveau trailer montrant les premières images de Zelda Breath of the Wild 2 (titre non confirmé). De quoi ravir les nombreux fans qui attendaient cet évènement avec impatience.

Vous l'aurez compris, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est bien en développement, et ces premières images nous montrent l'avancée des équipes d'Eiji Aonuma, qui semblent bien parties pour nous fournir un jeu de très haute qualité. Ce qui vient assez vite à l'esprit quand on regarde ce trailer, c'est la qualité visuelle que nous propose Breath of the Wild 2. Hyrule n'a jamais été aussi bien représenté, que ce soit ses campagnes où ses cieux. On peut s'attendre à la recette qui a fait le succès du premier Breath of the Wild, avec des paysages extrêmement travaillés, des phases d'exploration diversifiées, une histoire fascinante et un gameplay très fluide et facile d'accès.

Pour l'instant, assez peu de choses ont été révélées quant au contenu exact du jeu. Mais ces quelques images nous permettent déjà de comprendre certains aspects essentiels de Breath of the Wild 2 (nom non confirmé, on le rappelle). Au niveau de l'histoire, on sait déjà que Breath of The Wild 2 reprendra l'histoire de Link là où le premier opus l'avait laissé. La mission du chevalier sera de vaincre le fléau "Ganon" une nouvelle fois, et de retrouver son amie Zelda dont il semble une nouvelle fois séparé. Côté gameplay, on a pu apercevoir dans le trailer plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille. Premièrement, au niveau du monde dans lequel sera situé le jeu. Les plaines et les d'Hyrule ne semblent plus être le seul univers à explorer. En effet les royaumes des cieux semblent une nouvelle fois accessibles, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Link pourra traverser verticalement des plateformes volantes, et explorer Hyrule à l'aide de différents modes de transport, y compris par les cieux. Le pouvoir Cinetis est de retour, sauf qu'il ne s'agira plus de figer des objets dans le temps, mais de les renvoyer dans le passé. On peut aussi noter l'apparition d'un lance-flamme.

Après 2 années d'attente, la présentation Nintendo Direct de l'E3 2021 a révélé une fenêtre de sortie pour Breath of The Wild 2. Le jeu devrait logiquement sortir au cours de l'année 2022. Une annonce qui manque de précision, mais qui permettra aussi au studio de prendre le temps nécessaire afin de créer un produit de qualité. Il est vrai que 2022 c'est assez loin et vague, mais il s'agit déjà d'une date. Par ailleurs, on peut noter que le jeu est annoncé sur Nintendo Switch. Nintendo maintient donc le silence au sujet de la Nintendo Switch Pro, et il faudra donc attendre avant d'en savoir plus sur la nouvelle console.