Zelda Tears of the Kingdom : date de sortie, gameplay... L'exclu Switch en détails

Nintendo nous a gratifiés d'une bonne surprise à la fin de son Nintendo Direct. Un court trailer nous présentant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite tant attendue de Breath of the Wild a donc un nom, et même une date de sortie.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 11h28] Nintendo a frappé fort hier lors de son Nintendo Direct de rentrée. Après plus de quarante minutes de diffusion consacrées à diverses sorties sur Nintendo Switch, comme Bayonetta 3 ou encore Mario et les Lapins Crétins 2 : Sparks of Hope, la firme nipponne nous a tous surpris en nous présentant une courte et mystérieuse séquence. Un héros paré de vert et d'oreilles pointues, un monde splendide perché entre ciel et terre, pas de doute, on est bien à Hyrule. C'est donc à la toute fin de sa conférence que Nintendo nous offre des nouvelles de Breath of The Wild 2, ou plutôt, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite tant attendue du RPG en monde ouvert phénoménal du lancement de la Nintendo Switch. De quoi attiser l'excitation des foules ça ne fait aucun doute.

Tears of the Kingdom sera donc le nom de la suite de Breath of the Wild 2. Le prochain RPG en monde ouvert de Nintendo compte bien surpasser la qualité de son aîné, en proposant de poursuivre les aventures de Link et de Zelda sur les terres d'Hyrule. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi dans les cieux que l'on pourra explorer les mystères fantastiques de ce continent, grâce à de nouveaux moyens de locomotion et d'escalade, permettant à notre jeune aventurier de se déplacer librement sur terre et dans les airs.

Pour l'instant, assez peu de choses ont été révélées quant au contenu exact du jeu. Mais ces quelques images nous permettent déjà de comprendre certains aspects essentiels de Tears of the Kingdom. Au niveau de l'histoire, on sait déjà que le jeu reprendra l'histoire de Link là où le premier opus l'avait laissé. La mission du chevalier sera de vaincre le fléau "Ganon" une nouvelle fois, et de retrouver son amie Zelda dont il semble une nouvelle fois séparé. Côté gameplay, on a pu apercevoir dans le trailer plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille.

Premièrement, au niveau du monde dans lequel sera situé le jeu. Les plaines et les d'Hyrule ne semblent plus être le seul univers à explorer. En effet les royaumes des cieux seront une nouvelle fois accessibles, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Link pourra traverser verticalement des plateformes volantes, et explorer Hyrule à l'aide de différents modes de transport, y compris par les cieux et en planeur. Le pouvoir Cinetis est de retour, sauf qu'il ne s'agira plus de figer des objets dans le temps, mais de les renvoyer dans le passé. On peut aussi noter l'apparition d'un lance-flamme, et d'autres petites nouveautés qu'on découvrira en mai prochain.

On peut aussi noter l'importance donnée à la verticalité dans les différentes (et courtes) séquences de gameplay que l'on a pu distiller en long en large et en travers depuis l'annonce de la sortie du jeu il y a plus de 1000 jours. Nombreux sont les passages où l'on peut voir Link escalader des murs, des racines, pour ensuite se jeter dans le vide et retourner sur la terre ferme d'Hyrule. Car les royaume des cieux, on ne le répètera jamais assez, sont la grande nouveautés de cette suite tant attendue, et tout comme dans Skyward Sword, cela implique de nouveaux moyens de locomotion comme le planeur aperçu en fin de trailer ci-dessus.

Les fans peuvent se réjouir car The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a enfin une date de sortie. Le jeu est prévu pour le 12 mai 2023 et promet d'être un franc succès tant il était attendu des fans depuis son annonce il y a plus de 3 ans. Une sortie directement et exclusivement sur Nintendo Switch, bien entendu, et la promesse d'un énorme porte drapeau pour la console Nintendo qui était en léger manque d'exclusivités attrayantes depuis quelques mois.