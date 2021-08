Gamescom 2021 : visionnez le Gamescom Opening Night Live en direct

Le plus européen des salons du jeu vidéo commence ce mercredi avec le Gamescom Opening Night, une conférence à ne surtout pas manquer. Alors où, quand, comment et pourquoi visionner cet évènement ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 17h37] Après une édition 2020 marquée par la crise sanitaire, mais tout de même couronnée de succès, la Gamescom revient pour une édition 2021 encore une fois dans une version 100 % numérique. Et c'est tout un évènement, étant donné que l'année dernière ses conférences avaient été visionnées par le chiffre étourdissant de près de 50 millions de personnes. Cette année, nos voisins d'Outre-Rhin ont prévu de quoi marquer le coup pour une fin de semaine qui s'annonce riche en émotions, à l'image de la cérémonie d'ouverture, où près de trente jeux seront présentés.

L'édition entièrement numérique de la Gamescom débute ce mercredi 25 août 2021 à 20h (heure française) avec le Gamescom Opening Night Live. Un show présenté par l'incontournable Geoff Keighley, et qui prévoit de nous livrer de nombreuses informations sur les prochaines sorties pendant près de 2h. Si cette durée vous semble un peu longue, ne vous inquiétez pas, puisque les équipes de la Gamescom ont prévu de nous présenter près d'une trentaine de jeux au cours de la soirée. Pas de quoi voir le temps passer donc, avec des annonces concernant les plus gros triple A, mais aussi des jeux indépendants.

Parmi la trentaine de titres présentés, quelques uns ont certainement retenu l'attention des fans du monde entier. Au menu de ce soir, on retrouve LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, les fameux jeux d'aventure qui ont si souvent séduit petits et grands mais aussi le très attendu Call of Duty Vanguard qui devrait nous présenter son multijoueur. Autre invité d'honneur de cette soirée, Far Cry 6, le petit protégé d'Ubisoft qui aura lui aussi son moment de gloire. Mais la surprise de cette fin d'été c'est bien l'annonce du retour de la saga déjantée Saints Row, qui pourrait bien faire de l'ombre aux GTA. Pour ne rien manquer, visionnez le live en direct à 20h ici :

C'est Xbox qui a ouvert le bal avec une conférence diffusée en live en amont de la Gamescom le mardi 24 août. Microsoft avait promis des nouvelles de ses titres les plus attendus, ainsi que de nombreuses annonces. Promesse tenue, puisque le géant américain nous a présenté hier quelques séquences de gameplay de certaines grosses sorties. On a pu découvrir de nouvelles images de Dying Light 2, ainsi qu'une longue séquence de gameplay de Forza Horizon 5. Pas de nouvelles en revanche d'Halo Infinite, dont on sait que les équipes de développement sont tenues de respecter un calendrier de sortie tendu. Du nouveau aussi du côté du Game Pass, qui officialise son partenariat avec les jeux indépendants Humble Games, et du côté d'Age of Empire 4 qui a présenté les fonctionnalités les plus éducatives de son jeu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours consulter nos articles ci-dessous :

La Gamescom 2021 aura lieu sous la forme de différentes diffusions en live qui se tiendront sur la période du 25 au 27 août. Cet évènement sera officiellement lancé par le Gamescom Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley le 25 août à 20h (heure française). Un évènement qui promet d'être chargé puisqu'il a été annoncé que près d'une trentaine de jeux différents seraient présentés au cours des 2h d'émission. Divers évènements et conférences auront lieu tout au long des journées du 26 et 27 août, dont nous vous détaillons le planning ci-dessous.

mardi 24 août : 19h : Conférence Xbox

mercredi 25 août

19h30 : Soirée d'ouverture en direct

20h : Gamescom Opening Night Live

22h : Gamescom Studio Aftershow (en anglais)

jeudi 26 août

10h : Congrès Gamescom

12h : Village cosplay

14h : Gamescom Studio (en allemand)

17h30 : Rétro

19h30 : Gamescom Studio (en allemand)

20h30 : Gamescom Awesome Indies

22h : Gamescom Studio (en anglais)

vendredi 27 août