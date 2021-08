Gamescom 2021 : la conférence Xbox en live et le planning complet de l'évènement

La Gamescom 2021 approche à grands pas et avec elle l'excitation grandit. Le plus européen des évènements vidéo-ludiques aura lieu du 24 au 27 août, dans une version entièrement digitale qui promet d'être aussi festive que riche en innovations.

[Mis à jour le 24 août 2021 à 12h08] Après une édition 2020 marquée par la crise sanitaire, mais tout de même couronnée de succès, la Gamescom revient pour une édition 2021 encore une fois dans une version 100 % numérique. Et c'est tout un évènement, étant donné que l'année dernière ses conférences avaient été visionnées par le chiffre étourdissant de près de 50 millions de personnes. Cette année, nos voisins d'Outre-Rhin ont prévu de quoi marquer le coup pour une fin de semaine qui s'annonce riche en émotions, à l'image de la cérémonie d'ouverture, où près de trente jeux seront présentés.

C'est Xbox qui ouvre le bal avec une conférence diffusée en live en amont de la Gamescom le mardi 24 août à 19h. Microsoft a promis des nouvelles de ses titres les plus attendus, ainsi que de nombreuses annonces. On peut donc s'attendre à plus d'informations concernant Halo Infinite et Forza Horizon 5, mais aussi de nombreuses infos concernant les futures arrivées sur le Xbox Game Pass. La conférence sera diffusée en 1080p et à 60 images par seconde, sur Youtube, Twitch, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi la visionner ci-dessous :

La Gamescom 2021 aura lieu sous la forme de différentes diffusions en live qui se tiendront sur la période du 24 au 27 août. Cet évènement commencera par une conférence Xbox, qui aura lieu ce mardi 24 août à 19h (heure française) puis sera officiellement lancé par le Gamescom Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley le 25 août à 20h (heure française). Divers évènements et conférences auront lieu tout au long des journées du 26 et 27 août, dont nous vous détaillons le planning en détail ci-dessous.

mardi 24 août : 19h : Conférence Xbox

mercredi 25 août

19h30 : Soirée d'ouverture en direct

20h : Gamescom Opening Night Live

22h : Gamescom Studio Aftershow (en anglais)

jeudi 26 août

10h : Congrès Gamescom

12h : Village cosplay

14h : Gamescom Studio (en allemand)

17h30 : Rétro

19h30 : Gamescom Studio (en allemand)

20h30 : Gamescom Awesome Indies

22h : Gamescom Studio (en anglais)

vendredi 27 août