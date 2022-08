Gamescom 2022 : où et à quelle heure suivre la conférence en direct ?

Une nouvelle édition du plus européen des salons du jeu vidéo nous attend cette année avec l'arrivée imminente de la Gamescom 2022. Au menu, une grande soirée d'annonce et une petite semaine de célébration du jeu vidéo, en physique s'il vous plaît !

[Mis à jour le 23 août 2021 à 12h33] Alors que la période pas si amusante de la rentrée se profile pour de nombreux étudiants et travailleurs, le monde du jeu vidéo entre lui aussi dans une nouvelle année avec la Gamescom 2022. Le plus européen des salons du jeu vidéo revient en force et en présentiel avec plus d'une semaine d'expositions au Koelnmesse de Cologne. En prime, l'évènement nous offre une soirée du tonnerre avec la Gamescom Opening Night Live, présentée par le seul et l'unique Geoff Keighley. On pourra y retrouver de grosses annonces sur les prochaines sorties de l'industrie ainsi que quelques images et séquences de gameplay croustillantes. On vous explique tout sur la Gamescom 2022.

Pour marquer le début de tout salon du jeu vidéo qui se respecte, les exposants ont pour habitude de démarrer la semaine par une conférence d'ouverture qui réunit traditionnellement ses plus prestigieux exposants. Et la Gamescom 2022 ne fait pas exception avec la Gamescom Opening Night Live. Il s'agit d'une émission d'un peu plus d'une heure et demie, présentée en direct par le journaliste et influenceur Geoff Keighley, et qui nous proposera de découvrir des images de gameplay, des informations et des trailers exclusifs relatives aux différents exposants de la Gamescom. Il ne faudra donc pas attendre de nouvelles de jeux Nintendo, Playstation ou Activision-Blizzard, les grands absents de la semaine.

Parmi les exposants à la Gamescom 2022, on retrouve du très, très beau monde. En effet, on peut y apercevoir Xbox, Ubisoft, Bandai Namco mais aussi 2K Games, de quoi nous donner quelques indices sur les quelques annonces cruciales à attendre cette semaine. Parmi les différentes grosses sorties prochaines dont on peut espérer des nouvelles à la Gamescom, il y en a qui sont quasi-assurées de nous proposer de nouvelles informations, telles que Gotham Knights, Street Fighter 6, The Callisto Protocol ou encore A Plague Tale : Requiem et Warhammer 40 000 : Darktide.

Mais ce n'est pas tout, l'un des jeux les plus attendus de la soirée reste sans aucun doute Hogwarts Legacy. Le prochain RPG en monde ouvert de Warner Bros Games a l'ambition de nous plonger dans une version étendue de l'univers des célèbres livres de JK Rowling, et compte bien être la star du premier semestre 2023, à la manière d'un certain Elden Ring en 2022. Les joueurs et les fans attendent des images de ce titre assez discret lors de la Gamescom Opening Night, et on espère qu'ils seront servis.

Pour espérer des nouvelles du prochain Call of Duty : Modern Warfare 2 en revanche, il faudra attendre le 15 septembre et la conférence Call of Duty Next.

La Gamescom 2022 a lieu en présentiel au Koelnmesse à Cologne. Elle se tiendra du 23 août au 28 août. Cet évènement sera officiellement lancé par le Gamescom Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley le 23 août à 20h (heure française). Cette soirée risque d'être la clef de voute de l'évènement puisqu'elle regroupera plus d'une trentaine d'annonces en tout genre, parmi lesquelles on retrouvera différents projets encore inédits et inconnus, mais aussi des informations cruciales sur les prochaines sorties de 2K Games, Ubisoft, Xbox et bien d'autres géants de l'industrie vidéoludique. Grands absents cette année, Playstation, Activision-Blizzard, Take-Two Interactive et Nintendo, qui réservent leurs annonces à leurs propres évènements.

mardi 23 août :

19h30 : Soirée d'ouverture en direct

20h : Gamescom Opening Night Live

21h30 : Gamescom Opening Night Aftershow (un récapitulatif des annonces)

mercredi 24 août :

15h : Gamescom Studio Day 1

jeudi 25 août :

15h : Gamescom Studio Day 2

vendredi 26 août :

15h : Gamescom Studio Day 3

17h30 : Awesome Indies

samedi 27 août :

15h : Gamescom Award Show

dimanche 28 août :