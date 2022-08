Gamescom 2022 : programme, jeux, calendrier... L'évènement en détail

La Gamescom fait son grand retour cette année ! Le plus européen des salons du jeu vidéo nous offre un programme d'enfer, avec de nombreuses annonces à prévoir. On vous explique tout.

[Mis à jour le 22 août 2021 à 12h07] La Gamescom 2022 arrive à toute vitesse et nous offre une rentrée en beauté pour le monde du jeu vidéo. Pour la première fois après deux années de crise sanitaire, l'édition 2022 de la convention aura lieu en physique au Koelnmesse à Cologne (Allemagne). L'évènement réunira de gros acteurs du monde vidéoludique, parmi lesquels on retrouve notamment Bandai Namco, Xbox, Warner Bros Games et Ubisoft. Au menu de la Gamescom 2022, on retrouvera de nombreuses annonces, plus de 1100 exposants issus de 53 pays, une soirée d'ouverture présentée par Geoff Keighley, et bien sûr beaucoup d'annonces et de projets inédits. On vous résume tout ce qu'il faut savoir de l'évènement.

La Gamescom 2022 aura lieu en présentiel au Koelnmesse à Cologne. Elle se tiendra du 23 août au 28 août. Cet évènement sera officiellement lancé par le Gamescom Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley le 23 août à 20h (heure française). Cette soirée risque d'être la clef de voute de l'évènement puisqu'elle regroupera plus d'une trentaine d'annonces en tout genre, parmi lesquelles on retrouvera différents projets encore inédits et inconnus, mais aussi des informations cruciales sur les prochaines sorties de 2K Games, Ubisoft, Xbox et bien d'autres géants de l'industrie vidéoludique. Grands absents cette année, Playstation, Activision-Blizzard, Take-Two Interactive et Nintendo, qui réservent leurs annonces à leurs propres évènements.

mardi 23 août :

19h30 : Soirée d'ouverture en direct

20h : Gamescom Opening Night Live

21h30 : Gamescom Opening Night Aftershow (un récapitulatif des annonces)

mercredi 24 août :

15h : Gamescom Studio Day 1

jeudi 25 août :

15h : Gamescom Studio Day 2

vendredi 26 août :

15h : Gamescom Studio Day 3

17h30 : Awesome Indies

samedi 27 août :

15h : Gamescom Award Show

dimanche 28 août :

15h : Concours de Cosplay

Parmi les exposants à la Gamescom 2022, on retrouve du très, très beau monde. En effet, on peut y apercevoir Xbox, Ubisoft, Bandai Namco mais aussi 2K Games, de quoi nous donner quelques indices sur les quelques annonces cruciales à attendre cette semaine. Parmi les différentes grosses sorties prochaines dont on peut espérer des nouvelles à la Gamescom, il y en a qui sont quasi-assurées de nous proposer de nouvelles informations, telles que Gotham Knights, Street Fighter 6, The Callisto Protocol ou encore A Plague Tale : Requiem et Warhammer 40 000 : Darktide. Pour espérer des nouvelles du prochain Call of Duty : Modern Warfare 2 en revanche, il faudra attendre le 15 septembre et la conférence Call of Duty Next.