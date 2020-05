Xbox Game Pass : le catalogue obtient Minecraft Dungeons !

Comme nous vous l'avions annoncé, le jeu Alan Wake fait son entrée dans le catalogue du Xbox Game Pass. Toutefois, le 26 mai prochain, il sera accompagné par deux titres de qualité. On fait le point.

[Mise à jour le 22 mai 2020 à 12H27] Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite du mois de mai, il semble que le Xbox Games Pass réserve encore bien des surprises pour ses millions d'abonnés. Que ce soit pour les joueurs Xbox ou PC, il y aura de la nouveauté. Depuis cette semaine, Alan Wake est disponible, 10 ans après sa sortie. Ce n'est pas tout, puisque le jeu de construction Cities Skylines débarque lui aussi. Toutefois, les DLC ne sont pas compris. Plus surprenant encore, ce sera au tour de Minecraft Dungeons, le tout dernier titre de Mojang, de faire son apparition dans le catalogue. Microsoft peut enfin commencer à introduire ses propres exclusivités maison dans son catalogue.

Pour les joueurs qui ont souscrit à l'abonnement sur PC, vous pourrez jouer à Plebby Quest : The Crusades ainsi que Golf With Your Friends. Fatalement, certains titres disparaîtront en fin de mois. La rotation est ainsi programmée le 29 mai, avec #IDARB, Brothers : A Tale of Two Sons, Hydro Thunder Hurricane The King of Fighters '98 : Ultimate, et Old Man's Journey qui disparaîtront pour le catalogue Xbox. Pour le PC, il s'agit de Opus Magnum et Stealth Inc 2.

Lancé depuis 2017, ce service regroupe 10 millions de joueurs, soit cinq fois plus que le PlayStation Now. Bien que la PlayStation 4 de Sony ait connu un énorme succès, avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus, seuls 2,2 millions de personnes utilisent le service.



En savoir plus

Xbox Game Pass : c'est quoi ?

Le Xbox Game Pass est le service d'abonnement de Microsoft permettant aux détenteurs d'un compte Microsoft et d'un abonnement d'avoir accès à une pléthore de jeux sur la console de salon de la firme américaine. Depuis quelques années, Microsoft souhaite aussi développer son offre sur PC pour diversifier ses possibilités.

À son lancement, le Xbox Game pass disposait de 112 jeux, mais aujourd'hui il y en plus de 250. Les jeux disponibles ne sont pas fixes, et peuvent varier chaque mois, alors que plusieurs sont ajoutés. Il est ainsi possible de jouer à Just Cause 4, Halo : Masterchief Collection, The Division, Fallout 4, Shadow of the Tomb Raider ou encore RiME.

Avec un tel catalogue, il est facile de trouver son bonheur pour un très faible prix, puisque vous disposez alors de jeux de tous les genres, qu'ils soient connus ou non, Triple A ou indés. De plus, les jeux exclusifs Xbox One développés par Microsoft sont disponibles dans le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, et c'est le cas par exemple de Sea of Theives, Forza Horizon 4 ou encore Gears 5. Plus globalement, le catalogue est en constante augmentation, ce qui traduit une bonne dynamique pour le service de Microsoft. Récemment Minecraft Dungeons a été proposé dès sa sortie, en exclusivité.

Microsoft cherche depuis quelque temps à implanter le "Xbox Play Anywhere" qui permet de jouer aux jeux Xbox partout, et sur n'importe quel support disposant de Microsoft. C'est maintenant possible sous Windows 10 pour près de 100 jeux du Xbox Game pass depuis l'E3 2019. Le service est disponible sur PC pour 3.99€ par mois (pendant sa phase de bêta puis 9,99€ par mois) et nécessite simplement l'installation de l'application Xbox PC sur Windows 10. De nombreuses exclusivités PC s'y retrouvent, mais aussi des exclusivités consoles qui ont été portées sur PC via le Xbox Play Anywhere. Vous pouvez ainsi, entre autres, jouer à Gears 5, Sea of Thieves, Kingdom Come Deliverance, Imperator : Rome ou encore La terre du milieu : L'ombre de la guerre.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Xbox Game Pass est un service d'abonnement qui offre une grande bibliothèque de jeux. Xbox a beaucoup mis en avant le Game Pass depuis 2018 et espère qu'il devienne un des services les plus importants de la firme dans les prochaines années. Le Xbox Game Pass vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer n'importe quand, du moment que vous conservez votre abonnement au Game Pass. C'est la même chose que la EA Acces, ou Uplay +. L'abonnement au Game Pass coûte, de base, 9.99€/mois dans sa version standard. Mais il est possible d'obtenir un premier mois d'essai pour la somme de 2.99€. La version Ultimate quant à elle, vous donne accès aux catalogues PC et Xbox One ainsi qu'à l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur Xbox One. Il vous en coûtera alors 12.99€/mois.