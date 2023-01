Xbox Game Pass : Monster Hunter Rise, Persona 3 et 4... Les nouveautés de janvier

Le Xbox Game Pass poursuit sa très belle histoire avec l'arrivée de deux licences célèbres dans son catalogue, toutes les deux issues du Japon.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 14h49] Avec son immense catalogue de jeux, le Xbox Game Pass a les atouts pour séduire encore et toujours plus de joueurs. Cette offre révolutionnaire proposée par Microsoft depuis cinq ans domine largement sa très jeune catégorie, proposant aux joueurs PC et Xbox une quantité astronomiques de jeux en libre service en l'échange d'un abonnement mensuel extrêmement abordable. En ce moment, ce sont les prochains jeux à intégrer la fameuse offre qui sont au coeur de l'actualité, avec l'arrivée de Monster Hunter Rise et de Persona 3 et 4 d'ici quelques jours. On fait le point sur les nouvelles additions au Xbox Game Pass en janvier 2023.

Les additions au Xbox Game Pass en janvier 2023 © Xbox

Alors qu'il arrivera incessamment sous peu sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Rise, dernier du nom de la célèbre licence de jeux de combats de boss en coopération, arrive dès le 20 janvier prochain dans le Xbox Game Pass. Cette exclusivité Switch de grande envergure vous propose de découvrir un univers de fantaisie unique, où les monstres de toutes tailles et envergures sont légions. Un jeu qui a fait ses preuves sur Nintendo Switch et PC et qui rejoint pour la première fois l'offre d'abonnement de MIcrosoft. L'autre monument du jeu vidéo qui rejoint le catalogue n'est autre que la série Shin Megami Tensei, ou Persona, qui nous offre ses épisodes 3 et 4 dès le 19 janvier prochain.

S'il comptait une centaine de jeux à son lancement en 2019, le Xbox Game Pass s'est depuis largement enrichi, proposant près de 384 titres à ses abonnés. Avec un tel catalogue, il est facile de trouver son bonheur pour un très faible prix, puisque vous disposez alors de jeux de tous les genres, qu'ils soient connus ou non, Triple A ou indépendants. De plus, les jeux exclusifs Xbox One et Xbox Series développés par Microsoft sont disponibles dans le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, et c'est le cas par exemple de Sea of Theives, Forza Horizon 4 ou encore Gears 5. Aujourd'hui vous pourrez y retrouver Minecraft et Minecraft Dungeons, Gears 5, Dead by Daylight, Madden NFL, UFC 4 ou encore FIFA 2021. Prenez garde, car la disponibilité de certains jeux dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez, que vous possédiez une Xbox One, une Xbox Series, ou un PC.

Microsoft cherche depuis quelque temps à implanter le "Xbox Play Anywhere" qui permet de jouer aux jeux Xbox partout, et sur n'importe quel support disposant de Microsoft. C'est maintenant possible sous Windows 10 pour près de 100 jeux du Xbox Game pass depuis l'E3 2019. Le service est disponible sur PC pour 9,99€ par mois et nécessite simplement l'installation de l'application Xbox PC sur Windows 10. De nombreuses exclusivités PC s'y retrouvent, comme les remasters des jeux Age of Empires, mais aussi des exclusivités consoles qui ont été portées sur PC via le Xbox Play Anywhere. On pourra ici penser à la franchise Halo, qui fut pendant longtemps exclusive à la Xbox, et qui est depuis la sortie de Halo : The Master Chief Collection disponible pour les joueurs PC.

Récemment, EA et Microsoft se sont associés afin d'inclure l'EA Play dans le Xbox Game Pass, et le Xbox Game Pass Ultimate. Ce service d'abonnement permet aux joueurs d'accéder à une multitude de titres d'EA, comme les FIFA, Madden, Battlefield, Battlefront ou encore UFC. Une offre extrêmement intéressante, permettant de découvrir le catalogue particulièrement varié du plus gros éditeur de jeux vidéo du monde, y compris les sorties récentes en avant première et jusqu'à dix heures de jeu. Malheureusement, s'abonner au Xbox Game Pass ne donne pas accès à l'EA Play Pro, le service d'abonnement complet d'EA qui inclut tous les jeux en illimités, y compris les nouvelles sorties.

Le Xbox Game Pass est un service d'abonnement qui offre une grande bibliothèque de jeux. Le Xbox Game Pass vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer n'importe quand, du moment que vous conservez votre abonnement au Game Pass. L'abonnement au Game Pass coûte 9.99€/mois dans sa version standard. La version Ultimate quant à elle, vous donne accès aux catalogues PC et Xbox One ainsi qu'à l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur Xbox One. Il vous en coûtera alors 12.99€/mois. Ces deux abonnements comprennent un accès à l'EA Play.