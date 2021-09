Xbox Game Pass : Subnautica, Aragami 2... Les prochaines arrivées

Le Xbox Game Pass n'en finit plus de s'enrichir avec de nouvelles additions dans son catalogue de septembre-octobre. Subnautica, Sable et Aragami 2 rejoignent le pass, aux côtés de bien d'autres.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 16h39] Microsoft continue de diversifier son offre sur le Xbox Game Pass. Le service d'abonnement enrichit régulièrement son catalogue, en triple A grâce aux grosses exclusivités Xbox et à son partenariat avec EA, mais aussi en petits jeux indépendants qui ne manqueraient pas l'occasion d'obtenir une visibilité telle que celle offerte par le Game Pass. C'est la rentrée, et le Game Pass ne chôme pas, les dernières semaines de l'été marquent l'arrivée de nombreux titres. On vous explique tout de ce service qui devient, il faut l'avouer, chaque jour plus intéressant.

Les prochaines additions au Xbox Game Pass © Xbox

Cette fin d'été ne signifie pas la fin des beaux jours pour le Xbox Game Pass. Pas de gros gros titre prévu dans les additions prochaines, mais pléthore de jeux sympathiques. On pourra remarquer l'arrivée de Subnautica : Below Zero, le jeu d'action aventure sous-marin, mais aussi de Sable dès sa sortie, la petite pépite du studio de Shedworks, jeu d'exploration à la patte graphique si particulière. Phoenix Point fait aussi son entrée sur le Game Pass, une nouvelle qui ravira les amateurs de shooters tactiques au tour par tour.

S'il comptait une centaine de jeux à son lancement en 2019, le Xbox Game Pass s'est depuis largement enrichi, proposant près de 384 titres à ses abonnés. Avec un tel catalogue, il est facile de trouver son bonheur pour un très faible prix, puisque vous disposez alors de jeux de tous les genres, qu'ils soient connus ou non, Triple A ou indépendants. De plus, les jeux exclusifs Xbox One et Xbox Series développés par Microsoft sont disponibles dans le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, et c'est le cas par exemple de Sea of Theives, Forza Horizon 4 ou encore Gears 5. Aujourd'hui vous pourrez y retrouver Minecraft et Minecraft Dungeons, Gears 5, Dead by Daylight, Madden NFL, UFC 4 ou encore FIFA 2021. Prenez garde, car la disponibilité de certains jeux dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez, que vous possédiez une Xbox One, une Xbox Series, ou un PC.

Microsoft cherche depuis quelque temps à implanter le "Xbox Play Anywhere" qui permet de jouer aux jeux Xbox partout, et sur n'importe quel support disposant de Microsoft. C'est maintenant possible sous Windows 10 pour près de 100 jeux du Xbox Game pass depuis l'E3 2019. Le service est disponible sur PC pour 9,99€ par mois et nécessite simplement l'installation de l'application Xbox PC sur Windows 10. De nombreuses exclusivités PC s'y retrouvent, comme les remasters des jeux Age of Empires, mais aussi des exclusivités consoles qui ont été portées sur PC via le Xbox Play Anywhere. On pourra ici penser à la franchise Halo, qui fut pendant longtemps exclusive à la Xbox, et qui est depuis la sortie de Halo : The Master Chief Collection disponible pour les joueurs PC.

Récemment, EA et Microsoft se sont associés afin d'inclure l'EA Play dans le Xbox Game Pass, et le Xbox Game Pass Ultimate. Ce service d'abonnement permet aux joueurs d'accéder à une multitude de titres d'EA, comme les FIFA, Madden, Battlefield, Battlefront ou encore UFC. Une offre extrêmement intéressante, permettant de découvrir le catalogue particulièrement varié du plus gros éditeur de jeux vidéo du monde, y compris les sorties récentes en avant première et jusqu'à dix heures de jeu. Malheureusement, s'abonner au Xbox Game Pass ne donne pas accès à l'EA Play Pro, le service d'abonnement complet d'EA qui inclut tous les jeux en illimités, y compris les nouvelles sorties.

Le Xbox Game Pass est un service d'abonnement qui offre une grande bibliothèque de jeux. Le Xbox Game Pass vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer n'importe quand, du moment que vous conservez votre abonnement au Game Pass. L'abonnement au Game Pass coûte 9.99€/mois dans sa version standard. La version Ultimate quant à elle, vous donne accès aux catalogues PC et Xbox One ainsi qu'à l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur Xbox One. Il vous en coûtera alors 12.99€/mois. Ces deux abonnements comprennent un accès à l'EA Play.