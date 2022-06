"Diablo 4 : le mal se dévoile dans un trailer de gameplay au Xbox Showcase 2022"

Les joueurs de la version PC de Diablo 4 bénéficieront d'une large gamme d'options pour personnaliser leurs expériences. Parmi les nouveautés, il sera possible d'utiliser une manette au lieu de la souris.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 12h42] Diablo 4 est probablement l'un des jeux les plus attendus de la dernière décennie. La légendaire franchise de Blizzard nous tease ce quatrième volet depuis maintenant près de trois ans, et nombreux sont les fans qui l'attendent avec impatience. Sauf qu'une pandémie et trois années plus tard, on tout le monde commençait à s'impatienter. La bonne nouvelle, c'est que le jeu a fait une apparition très remarquée au Xbox & Bethesda Showcase de la Summer Game Fest ce dimanche, nous dévoilant des images de gameplay, des infos de développeur et des fonctionnalités inédites que l'on a hâte de vous présenter en détail dans cet article.

Après le relatif scandale entourant la sortie de Diablo Immortal (vite renommé Diablo Immoral par les fans), Blizzard avait grand besoin de bonne publicité lors de la Summer Game Fest. C'est lors du Xbox Showcase que Diablo IV est apparu pour la première fois cette année, nous dévoilant un trailer en images de synthèse et plus de 5 minutes de gameplay commentées par les développeurs. Et la licence de hack'n'slash légendaire semble revenir en force. Outre des graphismes relativement impressionnants, et son combat toujours aussi jouissif, le jeu nous a présenté quelques fonctionnalités inédites dans un jeu Diablo. On y retrouve la personnalisation visuelle de personnage, qui prend une part apparente dans le jeu sans sembler pour l'instant très poussée, mais aussi la celle de style de jeu qui vous offre différentes manières d'aller massacrer du démon. Bien entendu, cette dernière passe par différents objets et arbres de compétences que vous pourrez équiper et déverrouiller à votre guise.

Outre ces éléments relativement attendus, on a aussi eu le droit à quelques statistiques et informations de taille lors du Showcase de Xbox. Diablo IV comprendra plus de 150 donjons, que vous pourrez partir explorer à votre guise grâce au nouveau système de monde ouvert. Ces donjons seront divisés en différentes catégories, et certains Bastions pourront être repris des mains du Mal pour être transformés en villes accueillantes. Une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un vrai impact sur le monde qui vous entoure en le façonnant par vos différents choix. En parlant d'impact sur le monde, vous pourrez aussi créer des groupes de joueur pour venir à bout d'évènement de World Boss pour une expérience encore plus portée sur le multijoueur.

Qui dit Blizzard, dit aussi et inévitablement un trailer en images de synthèse impressionnant, et le Xbox Showcase ne nous a pas déçus. C'est en se focalisant sur l'une des classes les plus populaires du jeu que Blizzard a tenté de nous impressionner hier, en nous présentant les prêtres de Rathma, ou plutôt les Nécromanciens. Ces adeptes de magie noire n'hésitent pas à utiliser d'anciennes et interdites sorcelleries pour utiliser le pouvoir des morts à leur avantage. Visuellement Blizzard a pu faire mieux, mais quand il s'agit de Diablo IV, même un dessin animé aurait suffit rendre l'assistance bouche bée.