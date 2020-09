Xbox Series X et Xbox Series S : où précommander la console ? Les infos

Quelques jours après la PS5, les nouvelles Xbox sont désormais disponibles à la précommande dans les boutiques françaises. Prix, date de sortie, jeux... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la Xbox Series X et la Xbox Series S.

[Mise à jour le 22 septembre 2020 à 9h08] Comme prévu, Microsoft vient de donner le coup d'envoi des précommandes de ses nouvelles machines de jeu : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Prévues pour un lancement conjoint le 10 novembre, les deux consoles sont désormais disponibles au pré-achat pour permettre aux plus pressés de l'avoir et d'en profiter dès la date de sortie. Pour rappel, la Xbox Series X est le modèle haut de gamme de cette génération de consoles Xbox avec des capacités d'affichage 4K. Microsoft nous promet qu'il s'agit de la console Xbox "la plus puissante jamais créée" et la propose à un tarif de 499,99€. La petite soeur, la Xbox Series S, est dépourvue de lecteur de disque et a des capacités d'affichage moindres (1440p) mais est, de fait, proposée au prix de vente conseillé de 299,99€.

Les précommandes des deux nouvelles Xbox sont désormais disponibles chez la plupart des revendeurs habituels en France. Auchan a par exemple lancé ses pré-ventes dans la nuit tandis que CDiscount, Fnac et Darty ont attendu 9 heures du matin tout comme l'enseigne Micromania-Zing. Si vous souhaitez précommander la console en magasin chez Micromania, sachez que vous devrez déposer un acompte de 50€. Pour l'heure, Amazon n'a pas encore mis à disposition ses précommandes mais cela ne devrait plus trop tarder. Au moment de la mise en place des précommandes de la PS5, le leader de la vente en ligne avait attendu 11 heures du matin.

En savoir plus

Les précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ont ouvert comme prévu le mardi 22 septembre. Plusieurs sites de vente en ligne comme Cdiscount ou la Fnac proposent ainsi les deux nouvelles Xbox en pré-achat. Pour rappel, la précommande permet d'être sûr de disposer de votre nouvelle console dès sa sortie le 10 novembre prochain. Voici les liens disponibles pour pré-commander votre Xbox :

Console Microsoft Xbox Series X Noir 499,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Les précommandes seront également ouvertes pour la version "digitale" dite Xbox Series S proposée à un prix moins important.

Console Microsoft Xbox Series S Blanc 299,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

C'est le 9 septembre que Microsoft a levé le voile sur son calendrier de sortie pour ses deux consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Après beaucoup de questionnements sur un éventuel report de la date de sortie jusque là prévue en fin d'année, la division gaming de Microsoft a officialisé une date de sortie le 10 novembre 2020 pour ses deux machines qui sortiront donc conjointement.

Le 9 septembre, Microsoft a officialisé le prix de ses deux futures consoles de nouvelle génération. La Xbox Series X, version haut de gamme du duo, est proposée au prix de vente conseillé de 499,99€. Sa petite sœur, la Xbox Series S, est légèrement moins puissante et privée du lecteur Blu-Ray 4K UHD ce qui permet à la facture d'être moins élevée : le prix de la Xbox Series S est fixé à 299,99€.

Autre fait important à noter, Microsoft compte commercialiser un programme d'abonnement à partir de 24,99€ par mois pendant 24 mois intitulé Xbox All Access qui donnera accès à une des deux nouvelles Xbox ainsi qu'au Xbox Game Pass, l'offre d'accès à plus de 100 jeux moyennant un abonnement qui s'épaissira prochainement du catalogue de l'EA Play avec 60 jeux développés par les studios d'Electronic Arts. On pense à FIFA 20, Titanfall 2, Need For Speed Heat mais aussi à certaines licences phares du studio dont Battlefield, Mass Effect ou encore Les Sims. Microsoft doit détailler son offre Xbox All Access dans les prochaines semaines.

Pour beaucoup, la manette Xbox est depuis la 360 la meilleure du monde en termes d'ergonomie. Reprenant les principaux arguments de ses grandes sœurs, la Xbox Series X proposera un modèle plus fin, avec une croix directionnelle totalement revue. Microsoft explique également que le temps de latence entre les signaux émis par la manette et la console seront grandement réduits. Le fabricant prévoit que tous les contrôleurs disponibles sur Xbox One sont également compatibles avec la Xbox Series X. De même, la nouvelle manette Xbox Series X sera également utilisable avec la Xbox One.

© Microsoft

Voici les principales caractéristiques de la Xbox Series X. Comme nous l'attendions, la machine est présentée comme étant "au moins quatre fois plus puissants qu'une Xbox One". Nous avons donc le détail complet du processeur, de la carte graphique, mais également de la RAM. En ce qui concerne la mémoire, il sera donc possible de l'étendre à 2 To grâce a une carte mémoire.

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz AMD Zen 2

GPU : 12 TFLOPS RDNA 2 (52 CU à 1,825 GHz)

APU gravé en 7 nm (process amélioré par rapport au 7 nm classique)

16 Go de RAM GDDR6 (10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s)

Stockage interne 1 To de SSD NVME

Port pour carte d'extension de 1 To

Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Ports USB 3.2 pour disques durs externes

D'après Microsoft, la console sera capable d'afficher des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire 120 images par seconde pour certains titres. On en sait également davantage sur l'architecture Xbox Velocity, qui contribuera largement aux temps de chargement bien plus rapides que la génération actuelle. Pour l'occasion, une vidéo a d'ailleurs été dévoilée pour témoigner du bond technologique entre la Xbox One X et la Xbox Series X : les chargements sont considérablement raccourcis, avec une console qui démarre en 10 secondes, quand l'ancienne prend plus d'une minute.

Le 10 novembre 2020, les joueurs auront le choix entre deux consoles estampillées Xbox : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Comment se décider entre les deux si vous souhaitez rejoindre Microsoft ou poursuivre avec le consolier ? Sachez que la Xbox Series X est pensée comme le modèle haut de gamme avec les performances les plus élevées. Elle est également dotée d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et se pose également comme un lecteur multimédia. On y trouve par ailleurs un disque dur d'1 téraoctet qui permettra évidemment de stocker plus de jeux que sa petite sœur.

La Xbox Series S, à l'inverse, se veut plus comme l'entrée de gamme pour cette nouvelle génération. Une entrée de gamme, certes, mais sans trop renier sur les performances en jeu puisque les deux machines ont des architectures très similaires. Là où la différence se fait le plus, c'est en ce qui concerne le lecteur de disque : la Xbox Series S n'en possède pas. Vous ne pourrez donc pas acheter de jeux en boîte en magasin et devrez télécharger tous vos jeux depuis internet et les stocker dans votre disque dur.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On note par ailleurs que la Xbox Series S est dotée d'un disque dur deux fois plus petit que la Xbox Series X. Quand on sait que les jeux actuels pèsent souvent plusieurs dizaines de Gigaoctets sans compter leurs mises à jour, c'est une information qu'il vous faudra prendre en compte lors de votre achat pour considérer soit l'achat d'un disque dur annexe soit la suppression régulière de vos jeux du disque dur pour pouvoir en télécharger de nouveaux. Dernier élément à évaluer : le prix bien évidemment. La Xbox Series X est proposée au prix de 499,99€ tandis que la Xbox Series S est vendue deux cent euros moins cher à 299,99€.