Xbox Series X : la console de nouveau chez CDiscount ! Les stocks

Call Of Duty : Cold War Xbox One

Pour se distinguer de son concurrent direct, Sony qui a lancé la Playstation 5 le 19 novembre 2020 en France, Microsoft pousse le Xbox Game Pass, une formule d'abonnement tout compris dans lequel on peut obtenir tous les jeux Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Bien loin de ce contenter de cela, Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux jeux d'éditeurs tiers plus ou moins récents pour un catalogue total d'une centaine de jeux auxquels s'ajoute également le catalogue EA Play composé des licences les plus connues de l'éditeurs Electronic Arts. On y trouvera donc Anthem, Battlefield 1, A Way Out, Burnout Paradise Remastered, Les Sims 4, Star Wars Battlefrond 2, Mass Effect Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Dragon Age Inquisition et bien d'autres encore... Le Xbox Game Pass est proposé au tarif de 9,99€ par mois pour l'abonnement console ou PC et 12,99€ par mois pour l'abonnement console et PC.

Le 9 septembre 2020, Microsoft a officialisé le prix de ses deux futures consoles de nouvelle génération. La Xbox Series X, version haut de gamme du duo, est proposée au prix de vente conseillé de 499,99€. Sa petite sœur, la Xbox Series S, est légèrement moins puissante et privée du lecteur Blu-Ray 4K UHD ce qui permet à la facture d'être moins élevée : le prix de la Xbox Series S est fixé à 299,99€.

Autre fait important à noter, Microsoft a commercialisé un programme d'abonnement nommé Xbox All Access pour permettre au plus grand nombre d'obtenir une Xbox Series S ou une Xbox Series X dans un système proche de ce que peuvent proposer les vendeurs de smartphones par exemple. Pour 24,99€ par mois pendant 24 mois, vous obtenez une Xbox Series S ainsi qu'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui vous ouvre l'accès à un catalogue de plus de 100 jeux sur Xbox mais aussi PC ainsi que le catalogue de jeux Electronic Arts via l'EA Play. Pour 32,99€ par mois pendant 24 mois, c'est une Xbox Series X que vous obtenez en plus d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

A l'heure qu'il est, deux enseignes proposent les formules Xbox All Access : Fnac et Micromania. Voici la section Xbox All Access sur le site de la Fnac. Micromania, de son côté, propose une solution en ligne disponible ici. Notez que vous aurez besoin de fournir un certain nombre de documents pour finaliser votre souscription :

une pièce d'identité valide

un justificatif de domicile de moins de 3 mois

un relevé d'identité bancaire

une carte bancaire valide

Pour beaucoup, la manette Xbox est depuis la 360 la meilleure du monde en termes d'ergonomie. Reprenant les principaux arguments de ses grandes sœurs, la Xbox Series X propose un modèle plus fin, avec une croix directionnelle totalement revue. Microsoft explique également que le temps de latence entre les signaux émis par la manette et la console sont grandement réduits. Le fabricant promet que tous les contrôleurs disponibles sur Xbox One sont également compatibles avec la Xbox Series X. De même, la nouvelle manette Xbox Series X est également utilisable avec la Xbox One.

Depuis le 10 novembre 2020, les joueurs ont le choix entre deux consoles estampillées Xbox : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Comment se décider entre les deux si vous souhaitez rejoindre Microsoft ou poursuivre avec le consolier ? Sachez que la Xbox Series X est pensée comme le modèle haut de gamme avec les performances les plus élevées. Elle est également dotée d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et se pose également comme un lecteur multimédia. On y trouve par ailleurs un disque dur d'1 téraoctet qui permettra évidemment de stocker plus de jeux que sa petite sœur.

La Xbox Series S, à l'inverse, se veut plus comme l'entrée de gamme pour cette nouvelle génération. Une entrée de gamme, certes, mais sans trop renier sur les performances en jeu puisque les deux machines ont des architectures très similaires. Là où la différence se fait le plus, c'est en ce qui concerne le lecteur de disque : la Xbox Series S n'en possède pas. Vous ne pourrez donc pas acheter de jeux en boîte en magasin et devrez télécharger tous vos jeux depuis internet et les stocker dans votre disque dur.

On note par ailleurs que la Xbox Series S est dotée d'un disque dur deux fois plus petit que la Xbox Series X. Quand on sait que les jeux actuels pèsent souvent plusieurs dizaines de Gigaoctets sans compter leurs mises à jour, c'est une information qu'il vous faudra prendre en compte lors de votre achat pour considérer soit l'achat d'un disque dur annexe soit la suppression régulière de vos jeux du disque dur pour pouvoir en télécharger de nouveaux. Dernier élément à évaluer : le prix bien évidemment. La Xbox Series X est proposée au prix de 499,99€ tandis que la Xbox Series S est vendue deux cent euros moins cher à 299,99€.