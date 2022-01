Xbox Series X : la console disponible pendant les soldes ! Les stocks en 2022

La Xbox Series X est de retour pendant les soldes d'hiver 2022, les revendeurs bénéficient de réassorts assez réguliers dont il est possible de se saisir. Ce mercredi, on la retrouve chez CDiscount.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h45] Plus d'un an après sa sortie la Xbox Series X est toujours en rupture de stock chez les revendeurs traditionnels. Une bien drôle manière de fêter son premier anniversaire, mais la pénurie mondiale de microcomposants affecte sa production autant que celle de sa concurrente, la PS5. Seulement, la demande est moins forte pour la console de Microsoft, malgré des performances en tous points similaires à celle de Sony. Par ailleurs, la situation s'améliore en ce début d'année 2022. On retrouve la console chez certains revendeurs depuis ce mercredi de début de soldes, notamment chez CDiscount ce mercredi matin.

Notre point sur les stocks de Xbox Series X du mercredi 12 janvier

11h38 : La console est disponible chez CDiscount sous forme de packs !

Si vous souhaitez faire le plus beau cadeau qu'il soit à un jeune ou moins jeune gamer en cette fin d'année 2021, sachez qu'une Xbox Series X fera tout à fait l'affaire. La console est très prisée tant pour ses performances que pour sa totale absence sur les étalages des revendeurs. Les maigres stocks souffrent face aux "scalpeurs" (des revendeurs malhonnêtes qui raflent les stocks disponibles grâce à des outils informatiques afin de les revendre à prix d'or) et à une demande très forte pendant les fêtes. Cependant on a pu récemment apercevoir quelques réassorts réguliers chez certains revendeurs. Il est donc toujours possible de trouver une console, mais pour cela, il faut respecter certains rituels pour mettre toutes les chances de son côté. Nos astuces :

Créez des alertes : certains sites comme Micromania ou la Fnac vous proposent des alertes pour vous informer de la disponibilité des stocks

: certains sites comme Micromania ou la Fnac vous proposent des alertes pour vous informer de la disponibilité des stocks Sauvegardez les sites de revendeurs dans un dossier de favoris : une démarche qui peut vous faire gagner de précieuses secondes en cas de réassorts

: une démarche qui peut vous faire gagner de précieuses secondes en cas de réassorts Ajoutez la Xbox Series X dans votre liste d'envies : une manipulation particulièrement utile chez Amazon, qui peut vous permettre de contourner certains bugs d'ajout dans panier

: une manipulation particulièrement utile chez Amazon, qui peut vous permettre de contourner certains bugs d'ajout dans panier Créez des comptes et renseignez vos informations de paiement : une action qui peut être cruciale, encore une fois au nom de la vitesse

: une action qui peut être cruciale, encore une fois au nom de la vitesse Surveillez les horaires de mise en vente : généralement aux alentours de 9-10h pour la plupart des sites

: généralement aux alentours de 9-10h pour la plupart des sites Suivez des comptes d'alerte sur Twitter : il existe quelques Twittos décidés à aider les acheteurs à se procurer une console, on pense notamment à Dealabs, Hamster Joueur ou encore ChocoBonPlan, qui peuvent vous aider à être informés au plus vite des réassorts

Le lancement des consoles de nouvelle génération fût pour le moins particulier. Tout d'abord effectué alors que bon nombre de pays du monde étaient sous le coup de confinements partiels ou nationaux, les trois machines font toujours face à des problématiques de fabrication, là encore dues à la pandémie de coronavirus. Il a donc été difficile pour Microsoft comme pour Sony de fabriquer autant de consoles que prévu pour le lancement. Cela explique donc les pénuries dont la Xbox Series X et la PS5 font l'objet. Du stock est cependant parfois disponible chez certains revendeurs spécialisés pour la Series S.

Malheureusement, c'est la Series X qui intéresse la plupart des joueurs. Pour rappel, la Xbox Series X est capable d'afficher des jeux en 4k avec un taux de rafraîchissement de 60 ou 120 images par seconde. Elle est également pourvue d'un lecteur de disque Blu-ray UHD ainsi que d'un disque dur de stockage d'1 To pour stocker vos jeux. La machine bénéficie également de l'apport du Xbox Game Pass, abonnement proposant un catalogue de plus d'une centaine de jeux (tout comme la Series S). Elle se place en direct concurrence avec la Playstation 5, proposant des performances et un prix similaires.

L'autre point commun de ces deux consoles, c'est qu'il est quasiment impossible d'en trouver sur le marché. Près de huit mois après sa sortie, la Xbox Series X souffre toujours des mêmes problèmes d'approvisionnement en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui frappe tous les marchés, de l'automobile jusqu'aux consoles de salon, en passant par les cartes graphiques. Bien que la situation semble légèrement s'améliorer, attendez-vous à un véritable chemin de croix si vous souhaitez vous procurer une Series X aujourd'hui. Restez à l'affut d'alertes de revendeurs spécialisés (il est recommandé de suivre ces sites sur Twitter) et croisez les doigts. Selon certaines prévisions, la production de semi-conducteurs ne devrait pas revenir à la normale avant 2023...

Première information capitale : il n'y a pas une nouvelle Xbox mais deux. La Xbox Series X, nouveau vaisseau amiral de Microsoft pour cette génération, est le modèle haut de gamme permettant des performances 4K à 60 ou 120 images par seconde. Le constructeur promet qu'il s'agit de la Xbox "la plus puissante jamais créée". Elle est dotée d'un lecteur de disques Blu-ray et propose, très logiquement, des performances plus élevées que sa petite sœur la Series S, le tout pour un tarif élevé : 499,99€. Dans les premiers tests publiés par la presse, beaucoup ont d'ailleurs noté que la Series X était une console extrêmement silencieuse.

La Xbox Series S, de son côté, est bâtie pour des performances un peu moins élevées, sur la base d'une résolution 1440p. Dépourvue de lecteur Blu-ray onéreux, la Xbox Series S force les joueurs à acheter leurs jeux en ligne et à les stocker sur le disque dur d'une capacité réduite de 500 Gigas. A ce titre, la Xbox Series S est proposée au prix de 299,99€ soit le prix d'une Nintendo Switch. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les stocks en France de Xbox Series X sont épuisés mais il est toujours possible d'acheter une Xbox Series S si le modèle convient à vos besoins.

Xbox Series S Cdiscount 299,99 € Voir

Fnac 299,49 € Voir

Electro Dépôt 299,61 € Voir

Micromania 299,99 € Voir

Rakuten 309,89 € Voir

LDLC.com 309,95 € Voir

Voici les principales caractéristiques de la Xbox Series X : la machine est présentée comme étant "au moins quatre fois plus puissants qu'une Xbox One". Ci-dessous, vous trouverez le détail complet du processeur, de la carte graphique, mais également de la RAM. En ce qui concerne la mémoire, il sera donc possible de l'étendre à 2 To grâce a une carte mémoire.

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz AMD Zen 2

GPU : 12 TFLOPS RDNA 2 (52 CU à 1,825 GHz)

APU gravé en 7 nm (process amélioré par rapport au 7 nm classique)

16 Go de RAM GDDR6 (10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s)

Stockage interne 1 To de SSD NVME

Port pour carte d'extension de 1 To

Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Ports USB 3.2 pour disques durs externes

D'après les tests de la presse spécialisée, la console est capable d'afficher des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire 120 images par seconde pour certains titres. L'architecture Xbox Velocity contribue, quant à elle, aux temps de chargement bien plus rapides que la précédente génération. Pour l'occasion, une vidéo a d'ailleurs été dévoilée pour témoigner du bond technologique entre la Xbox One X et la Xbox Series X : les chargements sont considérablement raccourcis, avec une console haut de gamme qui démarre en 10 secondes, quand la Xbox One X peut prendre plus d'une minute.

Halo Infinite ayant été décalé à 2021, les deux nouvelles Xbox furent privées d'une grosse sortie exclusive pour la fin d'année 2020. Les consoles de Microsoft peuvent cependant compter sur les jeux importants des éditeurs tiers pour attirer les joueurs vers la nouvelle génération. On pense notamment à Assassin's Creed Valhalla chez Ubisoft, au jeu de course Dirt 5, à FIFA 21, NBA 2K21, Call of Duty Black Ops Cold War mais aussi Cyberpunk 2077. Notez également que Microsoft a longuement insisté sur la rétro-compatibilité de ses consoles qui prennent en charge les jeux sortis sur les machines précédentes, ce qui offre donc un catalogue élargi dès le lancement des Xbox Series X et Xbox Series S.

Assassin’s Creed Valhalla Xbox Cdiscount 69,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 29,99 € Voir

Fnac 69,99 € 29,99 € Voir

Micromania 69,99 € 29,99 € Voir

Amazon 50,00 € Voir

La Redoute 53,99 € Voir

Boulanger 53,99 € Voir

Rue du Commerce 71,08 € Voir

Nba 2k21 Xbox Series X Amazon 74,99 € 7,99 € Voir

La Redoute 7,99 € Voir

Rakuten 10,50 € Voir

Boulanger 7,99 € Voir

Fnac 12,99 € Voir

Cdiscount 17,49 € Voir

Micromania 17,99 € Voir

Call Of Duty : Cold War Xbox One Fnac 59,99 € 37,49 € Voir

Rakuten 47,53 € Voir

Amazon 74,99 € 48,40 € Voir

Cdiscount 50,70 € Voir

La Redoute 48,14 € Voir

Rue du Commerce 52,03 € Voir

Boulanger 58,99 € Voir

Micromania 64,99 € Voir

Pour se distinguer de son concurrent direct, Sony qui a lancé la Playstation 5 le 19 novembre 2020 en France, Microsoft pousse le Xbox Game Pass, une formule d'abonnement tout compris dans lequel on peut obtenir tous les jeux Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Bien loin de ce contenter de cela, Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux jeux d'éditeurs tiers plus ou moins récents pour un catalogue total d'une centaine de jeux auxquels s'ajoute également le catalogue EA Play composé des licences les plus connues de l'éditeurs Electronic Arts. On y trouvera donc Anthem, Battlefield 1, A Way Out, Burnout Paradise Remastered, Les Sims 4, Star Wars Battlefrond 2, Mass Effect Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Dragon Age Inquisition et bien d'autres encore... Le Xbox Game Pass est proposé au tarif de 9,99€ par mois pour l'abonnement console ou PC et 12,99€ par mois pour l'abonnement console et PC.

En savoir plus

Le 9 septembre 2020, Microsoft a officialisé le prix de ses deux futures consoles de nouvelle génération. La Xbox Series X, version haut de gamme du duo, est proposée au prix de vente conseillé de 499,99€. Sa petite sœur, la Xbox Series S, est légèrement moins puissante et privée du lecteur Blu-Ray 4K UHD ce qui permet à la facture d'être moins élevée : le prix de la Xbox Series S est fixé à 299,99€.

Autre fait important à noter, Microsoft a commercialisé un programme d'abonnement nommé Xbox All Access pour permettre au plus grand nombre d'obtenir une Xbox Series S ou une Xbox Series X dans un système proche de ce que peuvent proposer les vendeurs de smartphones par exemple. Pour 24,99€ par mois pendant 24 mois, vous obtenez une Xbox Series S ainsi qu'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui vous ouvre l'accès à un catalogue de plus de 100 jeux sur Xbox mais aussi PC ainsi que le catalogue de jeux Electronic Arts via l'EA Play. Pour 32,99€ par mois pendant 24 mois, c'est une Xbox Series X que vous obtenez en plus d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

A l'heure qu'il est, deux enseignes proposent les formules Xbox All Access : Fnac et Micromania. Voici la section Xbox All Access sur le site de la Fnac. Micromania, de son côté, propose une solution en ligne disponible ici. Notez que vous aurez besoin de fournir un certain nombre de documents pour finaliser votre souscription :

une pièce d'identité valide

un justificatif de domicile de moins de 3 mois

un relevé d'identité bancaire

une carte bancaire valide

Pour beaucoup, la manette Xbox est depuis la 360 la meilleure du monde en termes d'ergonomie. Reprenant les principaux arguments de ses grandes sœurs, la Xbox Series X propose un modèle plus fin, avec une croix directionnelle totalement revue. Microsoft explique également que le temps de latence entre les signaux émis par la manette et la console sont grandement réduits. Le fabricant promet que tous les contrôleurs disponibles sur Xbox One sont également compatibles avec la Xbox Series X. De même, la nouvelle manette Xbox Series X est également utilisable avec la Xbox One.

© Microsoft

Depuis le 10 novembre 2020, les joueurs ont le choix entre deux consoles estampillées Xbox : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Comment se décider entre les deux si vous souhaitez rejoindre Microsoft ou poursuivre avec le consolier ? Sachez que la Xbox Series X est pensée comme le modèle haut de gamme avec les performances les plus élevées. Elle est également dotée d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et se pose également comme un lecteur multimédia. On y trouve par ailleurs un disque dur d'1 téraoctet qui permettra évidemment de stocker plus de jeux que sa petite sœur.

La Xbox Series S, à l'inverse, se veut plus comme l'entrée de gamme pour cette nouvelle génération. Une entrée de gamme, certes, mais sans trop renier sur les performances en jeu puisque les deux machines ont des architectures très similaires. Là où la différence se fait le plus, c'est en ce qui concerne le lecteur de disque : la Xbox Series S n'en possède pas. Vous ne pourrez donc pas acheter de jeux en boîte en magasin et devrez télécharger tous vos jeux depuis internet et les stocker dans votre disque dur.

On note par ailleurs que la Xbox Series S est dotée d'un disque dur deux fois plus petit que la Xbox Series X. Quand on sait que les jeux actuels pèsent souvent plusieurs dizaines de Gigaoctets sans compter leurs mises à jour, c'est une information qu'il vous faudra prendre en compte lors de votre achat pour considérer soit l'achat d'un disque dur annexe soit la suppression régulière de vos jeux du disque dur pour pouvoir en télécharger de nouveaux. Dernier élément à évaluer : le prix bien évidemment. La Xbox Series X est proposée au prix de 499,99€ tandis que la Xbox Series S est vendue deux cent euros moins cher à 299,99€.