Xbox Series X : la France serait un pays "prioritaire"

Selon la directrice de Xbox France, la France fait partie des pays prioritaires pour recevoir des stocks suffisants de Xbox Series X d'ici la fin de l'année.

[Mise à jour le 18 mai 2020 à 10h42] Finalement, il semble qu'il y aura, du moins en France, assez de stock pour que tout le monde reçoive sa console sans retard. En raison de la pandémie de coronavirus, la situation est des plus préoccupantes. Toutes les industries, y compris l'approvisionnement et l'assemblage des composants nécessaires à la Xbox Series X sont impactées. Toutefois, les éventuels retards ne devraient pas toucher les plus grands pays européens, et notamment la France. Ina Gelbert, la directrice de Xbox France, s'est confié à nos confrères de Xboxygen. Elle a tenu à rassurer les joueurs français, en expliquant qu'il n'y a "pas de risque pour la France". Malheureusement, elle rappelle que si un confinement devait être décrété quelques jours seulement avant la sortie de la console, il y aurait effectivement des retards. Sans surprise donc.

Même son de cloche du côté de Phil Spencer. La figure emblématique de la division gaming de chez Microsoft a expliqué qu'aujourd'hui que "la production de console ne devrait pas être impactée par la situation". Toutefois, il nuance en indiquant qu'un autre secteur, tout aussi vital, pourrait être impacté : celui du développement des jeux vidéo. En effet, l'ensemble des studios dans le monde entier sont impactés par cette situation de confinement généralisé. Si les développeurs peuvent continuer de travailler, c'est inévitablement dans un rythme moins soutenu et productif, en télétravail. Phil Spencer prévient donc la communauté des gamers : il y aura certainement des retards. Nous l'avons déjà vu, puisque plusieurs jeux ont vu leur sortie repoussée, comme c'est le cas chez le concurrent Sony.

Un prix beaucoup moins élevé que la PS5 ?

Selon un analyste réputé de l'industrie, Michael Pachter, la Xbox Series X pourrait coûter bien moins cher que la prochaine PS5. Et pour cause, alors que Sony pourrait proposer une console aux alentours de 500 $, celle de Microsoft pourrait se chiffrer à seulement 400 $. Cela explique également la tactique de Microsoft, qui attend que Sony donne son prix, avant d'annoncer celui de sa Xbox. Cet écart ne s'explique pas fatalement par les composants utilisés. Il s'agit surtout d'un marketing agressif, que Microsoft est prêt à assumer afin de prendre le maximum de consommateurs à son concurrent direct.

Tout cela s'inscrirait dans le cadre d'une stratégie nouvelle. Le premier composant de cette dernière est le Xbox Game Pass, qui proposera un catalogue instantané et riche de plus de 100 jeux pour les acheteurs de la Xbox Series X. Également, pour encourager les gens à acheter, plusieurs titres seront directement accessibles s'ils sont possédés sur Xbox One, via le Smart Delivery. Nous savons déjà que le Game Pass incluera les titres maisons, dont Halo Infinite. Enfin, la console de Microsoft propose une plus grande puissance brute. Cependant, comme l'ont rappelé plusieurs spécialistes développeurs, la PS5 ne sera pas nécessairement moins puissante en jeu, et possède bien d'autres arguments, comme la vitesse de son SSD.

Le prix annoncé par Sony lèvera le voile sur la stratégie adoptée par la firme japonaise. D'après les dernières rumeurs, deux visions s'opposeraient au sein de la société. Une première partie voudrait proposer un prix très accessible pour encourager les gens à acheter la console, quitte à perdre de l'argent. La seconde moitié, elle, souhaiterait miser dès le départ sur un prix aux alentours de 500 $, afin de ne pas vendre à perte. Sony sera très vigilant sur le prix, puisque l'échec du lancement de la PS3, avec un prix trop important pour le grand public, est resté dans les têtes.

Pendant une demi-heure, la conférence Inside Xbox a donné la place aux éditeurs tiers de présenter les jeux qu'ils développent pour la future Xbox Series X. L'occasion de voir les prochains jeux qui devraient mobiliser les joueurs dans les prochains mois. Assassin's Creed Valhalla, le prochain blockbuster d'Ubisoft, a également présenté quelques secondes de son gameplay dans son univers viking, mais ce n'est pas tout puisque de nombreux jeux, comme Dirt 5, The Medium, Yakuza : Like a Dragon, ont également été annoncés ou présentés à nouveau. Ci-dessous, retrouvez les trailers dévoilés pendant cet Inside Xbox exceptionnel.

Au terme de la conférence Inside Xbox du 7 mai, faisons un premier bilan des présentations faites par Microsoft à l'occasion des quelques séquences de gameplay montrées aux spectateurs. Que faut-il retenir de cette conférence ?

Avec environ une demi-heure de présentation de jeux développés sur Xbox Series X, Microsoft a tout d'abord souhaité mettre en avant les développeurs tiers avant ses propres studios internes. C'est un choix fort qui permet de mettre en lumière des jeux qui arriveront certes sur la console mais qui sont peut-être un peu moins sur les radars des joueurs.

Assassin's Creed Valhalla confirme son statut de blockbuster de la fin de l'année avec quelques images de gameplay

La fonctionnalité Smart Delivery, qui permet aux acheteurs d'un jeu Xbox One de l'obtenir gratuitement sur Xbox Series X semble être adoptée massivement par les éditeurs. Bon nombre des jeux présentés lors de la conférence étaient affublés d'un macaron "Smart Delivery".

La sélection de jeux présentés était variée : des jeux de course, de sport, des RPG, des FPS, des jeux d'aventure, des jeux d'horreur... Le catalogue de la Xbox Series X se veut divers pour plaire à tous les goûts !

Pas d'annonce de date de sortie pour la Xbox Series X pour le moment : toujours en fin d'année

Prochain rendez-vous au mois de juillet pour découvrir les jeux Xbox Game Studios dont Halo Infinite !

La liste des jeux présentés

La conférence Inside Xbox a débuté avec un certain nombre de trailers dédiés à certains des jeux développés en ce moment pour la Xbox Series X. Leur point commun ? Ils sont tous développés par des éditeurs tiers. Les jeux développés en interne par les studios Xbox seront présentés, quant à eux, au mois de juillet. Voici sans plus attendre la liste des jeux présentés le 7 mai sur Xbox Series X.

Bright Memory Infinite - Playism (FPS)

DIRT 5 - Codemasters (course)

Scorn - ebb Software

Chorus - Deep Silver 2021 (action spatial)

NFL 21 - EA (sport)

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - Paradox Interactive (RPG)

Call of the Sea - Raw Fury

The Ascent - Neon Giant (top down shooter)

The Medium - Bloober (horreur) Akira Yamaoka compositeur

Scarlet Nexus - Bandai Namco (beat them all)

Second Extinction - Systemic Reaction (FPS)

Yakuza : Like a Dragon - SEGA

Assassin's Creed Valhalla - Ubisoft

Les trailers de la conférence Xbox Series X

Ashraf Ismail, directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla, nous avait prévenu : Ubisoft n'allait pas dévoiler trop d'images de ce nouveau titre. Chose faite puisque la conférence Inside Xbox n'a montré que quelques secondes de gameplay de Valhalla. On a pu y découvrir Eivor, le héros du jeu, en mouvement mais aussi quelques images de sa bande de vikings en train d'assiéger des fortifications anglaises. Le jeu se déroulera au neuvième siècle et nous proposera d'envahir l'Angleterre de l'époque à l'aide de scandinaves assoiffés de gloire.

The Medium

Développé par Bloober, The Medium promet d'être un jeu d'horreur psychologique très cinématographique. On nous promet par ailleurs que le studio travaille en étroite collaboration avec le légendaire compositeur Akira Yamaoka.

Call of the Sea

Jeu d'aventure situé sur une île luxuriante du Pacifique Sud dans les années 1930, Call of the Sea est un jeu développé par Out of the Blue dans lequel une femme recherche son mari disparu lors d'une expédition où il recherchait une civilisation perdue.

The Ascent

Lors de la conférence Xbox Series X du 7 mai, le studio de développement Neon Giant a révélé le jeu sur lequel il travaille : The Ascent. Il s'agit d'un action-RPG jouable à la fois en solo ou bien en coopératif dans lequel les joueurs arpenteront un univers cyberpunk.

Scarlet Nexus

Développé par les équipes de Bandai Namco, Scarlet Nexus est un beat them all situé dans un futur lointain dans lequel le joueur incarnera un personnage faisant partie d'un groupement de soldats capables d'utiliser des pouvoirs télékinétiques. On y affrontera des monstres nommés "Les autres" dans un futur où technologie cohabite avec capacités psyoniques.

Second Extinction

Prévu sur Xbox Series X, Second Extinction est un FPS coopératif jouable à trois joueurs dans lequel nous serons transporter dans un monde où des dinosaures mutants font tout pour nous dévorer. Il nous reviendra donc de les abattre à coup d'armes à feu pour, si possible, reprendre le contrôle de la Terre. Ci-dessous, le trailer :

Yakuza : Like a Dragon

La licence Yakuza s'agrandit sur Xbox Series X avec un jeu sous-titré Like a Dragon. Celui-ci semble adopter une ambiance beaucoup plus légère que la ligne habituelle des précédents jeux comme on peut le voir dans le trailer que nous vous proposons de regarder ci-dessous.

Scorn

A l'occasion de la conférence Inside Xbox du 7 mai, les développeurs d'Ebb Software ont à nouveau levé le voile sur leur prochain jeu : Scorn. Dans un trailer très mystérieux, on apprend donc qu'il s'agit d'un nouveau projet de jeu d'aventure horrifique à la première personne.

DIRT 5

Licence de jeux de course à succès de Codemasters, DIRT arrivera sur Xbox Series X avec un épisode sobrement appelé DIRT 5. On a par ailleurs appris que les acteurs Nolan North (Uncharted) et Troy Baker (The Last of Us) feront partie de l'aventure dans le casting de voix présentes dans le jeu.

CHORUS

CHORUS est un jeu d'action spatial dans lequel on incarnera une pilote dans un univers de science fiction. Le jeu, qui nous transporte aux commandes d'un vaisseau spatial, est développé par Fishlabs, édité par Deep Silver et sortira sur Xbox Series X en 2021. Voici le trailer de présentation.

Bright Memory Infinite

Tout premier jeu Xbox Series X à avoir été présenté lors de la conférence Inside Xbox, Bright Memory Infinite est développé en Chine au sein du studio FYQD et édité par Playism. Il s'agit d'un FPS futuriste qui se veut nerveux et offre notamment la possibilité de conduire des voitures.

En savoir plus

La question du prix de la Xbox Series X a été abordée de façon assez vague par Phil Spencer lors d'une interview avec IGN début 2020. On ne sait toujours pas quel sera le tarif de la prochaine console de salon de Microsoft. Pour l'heure, les deux constructeurs, Sony et Microsoft, se regardent dans le blanc des yeux sans avancer leurs pions. Dans tous les cas, Phil Spencer indique avoir un "plan gagnant" pour la génération de consoles à venir. D'après la figure emblématique de Microsoft Gaming, les responsables ont les yeux "grands ouverts". "Je crois que nous avons un plan qui peut gagner ; maintenant nous devons aller le mettre en œuvre", a-t-il déclaré. Il ne souhaite pas que la facture soit trop élevée, afin de respecter l'attente des fans. Pour rappel, la Xbox One a été lancée à 500 $ en Amérique.

Pour beaucoup, la manette Xbox est depuis la 360 la meilleure du monde en termes d'ergonomie. Reprenant les principaux arguments de ses grandes sœurs, la Xbox Series X proposera un modèle plus fin, avec une croix directionnelle totalement revue. Microsoft explique également que le temps de latence entre les signaux émis par la manette et la console seront grandement réduits. La console, elle, voit sa taille confirmée : 151 × 151 × 301 mm.

© Microsoft

La prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X, est prévue pour une sortie à la fin de l'année 2020. Au fur et à mesure que l'échéance se précise, chacun y va de son teasing. Phil Spencer connaît bien l'exercice, et a donné une longue interview à IGN. Il est notamment revenu sur les dégâts du coronavirus sur l'industrie du jeu vidéo. On en sait également davantage sur les jeux qui seront disponibles à la sortie de la console. Jusqu'alors, seul Halo Infinite était confirmé. S'il n'a donné aucune référence, il a néanmoins indiqué que plusieurs "grands jeux" provenant de Xbox et des partenaires tiers accompagneront la console. À cette occasion, il est revenu sur le lancement assez chaotique de la Xbox One, qui comportait au contraire trop de titres. Pour ne pas réitérer l'erreur, Phil Spencer précise que le catalogue de la Xbox Series X sera davantage "progressif ".

Pour le moment, voici les titres qui sortiront sur la prochaine console de salon de Microsoft. Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Gods And Monsters, Le Seigneur des Anneaux: Gollum, Watch Dogs Legion, Senua's Sage: Hellblade 2, Rainbow Six Quarantine. A noter que, pour l'instant, on ne sait pas encore quels jeux seront présents au lancement de la console. Phil Spencer a par ailleurs indiqué que plusieurs studios indépendants produiront des jeux exclusifs pour Microsoft et sa console, dans le futur. Il y a fort à parier que certains d'entre eux seront disponibles dès le lancement sur la console, programmé pour les fêtes de fin d'année.

À l'heure qu'il est, nous sommes toujours en attente d'une date de sortie officielle. Cependant, Microsoft a déjà confirmé que la Xbox Series X serait commercialisée en fin d'année 2020. Les dernières rumeurs coïncident toutes avec le mois de décembre. L'objectif est bien évidemment de placer un maximum de consoles de salon sous les sapins de Noël. Pour le moment, l'épidémie de coronavirus, qui paralyse l'industrie et surtout l'Asie, ne semble pas suffisante pour entraver la production de la Xbox Series X.

Alors que Sony n'a toujours pas communiqué sur sa prochaine PS5, Microsoft a pris les devants et annonce une fiche technique comprenant toujours plus de détails. Voici les principales caractéristiques de la Xbox Series X. Comme nous l'attendions, la machine est présentée comme étant "au moins quatre fois plus puissants qu'une Xbox One". Nous avons donc le détail complet du processeur, de la carte graphique, mais également de la RAM. En ce qui concerne la mémoire, il sera donc possible de l'étendre à 2 To grâce a une carte mémoire.

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz AMD Zen 2

GPU : 12 TFLOPS RDNA 2 (52 CU à 1,825 GHz)

APU gravé en 7 nm (process amélioré par rapport au 7 nm classique)

16 Go de RAM GDDR6 (10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s)

Stockage interne 1 To de SSD NVME

Port pour carte d'extension de 1 To

Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Ports USB 3.2 pour disques durs externes

D'après Microsoft, la console sera capable d'afficher des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire 120 images par seconde pour certains titres. On en sait également davantage sur l'architecture Xbox Velocity, qui contribuera largement aux temps de chargement bien plus rapides que la génération actuelle. Pour l'occasion, une vidéo a d'ailleurs été dévoilée. L'occasion de voir l'incroyable bond technologique entre une Xbox One X et une Xbox Series X : les chargements sont considérablement raccourcis, avec une console qui démarre en 10 secondes, quand l'ancienne prend plus d'une minute.

Une fonctionnalité Quick Resume

Nous avions déjà eu vent de cette fonction, qui permet notamment de passer rapidement entre plusieurs jeux, sans avoir besoin de revenir un menu principal. Déjà utilisé sur les téléphones portables, ce nouvel ajout permettrait de charger différents jeux en quelques secondes, afin de ne pas interrompre son expérience. Là encore, une vidéo a été diffusée, illustrant le concept. Ce qui est intéressant à noter, c'est que plusieurs générations sont supportées : il y a des jeux Xbox One, mais également 360.

Microsoft a d'ailleurs confirmé que la rétrocompatibilité serait assurée entre les différentes générations. En plus, plusieurs jeux supporteront le cross-generation. Ainsi, un mode multijoueur pourra faire s'affronter des utilisateurs Xbox One et Xbox Series X. Un argument particulièrement utile lors du lancement d'une console, rimant habituellement avec la peur d'une communauté assez réduite à court terme.

Enfin, Microsoft a également affirmé que plusieurs jeux achetés sur Xbox One pourront être gratuitement importés sur la Series X. C'est ce que le fabricant appelle la technologie "Smart Delivery" qui permet donc d'acheter son jeu une seule fois mais d'y avoir accès aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X. Cela déjà été confirmé pour Cyberpunk 2077, mais l'on apprend que ce sera probablement le cas pour Halo Infinite. Une première.

Le Ray Tracing, véritable argument de la Xbox Series X

Cette nouvelle technologie est censée simulée "certaines propriétés de la lumière et du son en temps réel, et cela avec plus de précision". Là encore, Microsoft se vente d'une avancée technologique significative, qui repasserait l'expérience utilisateur. Nous avons déjà plusieurs exemples de l'impact du Ray Tracing dans les jeux. Une fuite de Minecraft et du prochain Gears est à retrouver ci-dessous.

Alors que nous connaissons désormais les principales caractéristiques techniques des deux futures consoles, la Xbox Series X et la PS5, qui rejoindront bientôt la Nintendo Switch sur le marché du jeu vidéo, le catalogue des jeux reste le fer de lance de ces machines. C'est en fonction de cet élément que beaucoup de joueurs feront leur choix, estimant que les deux consoles majeures se valent en termes de performances, et qu'une bonne partie de leurs jeux seront en commun. Ainsi, les exclusivités permettent de trancher, et Sony l'avait bien compris au cours de la génération précédente : God of War, Uncharted, Spiderman ou encore The Last of Us, un grand nombre d'exclusivités étaient produites ou rééditées. Microsoft, de son côté, ne pouvait guère offrir mieux que Gears, Forza et Halo. Tout pourrait changer avec l'arrivée de la Xbox Series X. Selon l'insider shinobi602, elle proposerait le "meilleur catalogue de l'histoire de la Xbox".

Tout commence avec le rachat d'une quinzaine de studios par Microsoft. Ils ne sont pas tous aussi importants l'un que l'autre, mais l'idée est que la firme de Redmond veut lutter à armes égales avec Sony. D'après les dernières informations, l'ensemble des types de jeux seront concernés. Les exclusivités majeures bien évidemment, mais également le secteur des jeux indépendants ou plus "entertainment", c'est-à-dire le côté fun, pour des joueurs plus "casual". Selon l'insider, décidément bien renseigné, il y aura davantage de titres "comme Gears 5" pour la prochaine console. "En fait, vous n'allez plus devoir attendre très longtemps, sincèrement. Je suis vraiment enthousiasmé par tout ce qui se prépare chez Xbox. Des mondes fantastiques incroyables, des reboots, de la science-fiction" peut-on lire. Pour information, les sources de cet utilisateur sont souvent crédibles, il avait notamment annoncé des renseignements en avant-première sur Horizon Zero Dawn ou God of War !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pourtant, en janvier 2020, Microsoft communiquait davantage autour de sa rétrocompatibilité, plutôt que de son catalogue prévu au lancement. On apprenait alors que les principales exclusivités de la génération précédente seraient jouables dès le jour de lancement. Cependant, les principales sagas comme Halo ou Gears ne proposeront rien d'innovant au premier jour de la Xbox Series X… Phil Spencer, dans un entretien récent, a néanmoins déclaré que plusieurs studios indépendants planchent actuellement sur des jeux qui seront exclusifs à la console de Microsoft. Malgré tout, pas de titre majeur, pour le moment.