Valorant : la date de sortie du jeu officialisée

Le 2 juin prochain, Valorant, le shooter tactique très attendu de Riot Games sera officiellement déployé. Le titre est en bêta fermée depuis avril.

[Mis à jour le 22 mai 2020 à 11H39] On commence avec une excellente nouvelle, bien qu'attendue : Valorant sera gratuit pour tous les joueurs. Il apparaît logique que Riot Games réutilise le même modèle économique que celui de League of Legends, son autre titre à succès. Les achats en jeu, qui seront nombreux, ne concerneront que des éléments cosmétiques. Ainsi, tous les joueurs sont mis sur un pied d'égalité. Le 2 juin prochain, le titre sera disponible sur PC et "dans la majorité des régions du monde", selon Riot. En ce qui concerne la bêta fermée à proprement parler, elle se conclura le 28 mai prochain.

Valorant est un jeu en 5 contre 5 qui mêle des éléments d'Overwatch et de Counter-Strike. Depuis League of Legends, qui a fait ses débuts il y a dix ans, il s'agit de la première grande sortie de Riot. Depuis le début de la bêta, Valorant occupe la première place sur Twitch. Cela s'explique notamment par une formule inédite, dans laquelle les joueurs ne pouvaient accéder à la bêta que par l'intermédiaire des streamers. Alors que nous attaquons la dernière ligne droite de cette bêta fermée, le bilan est très largement positif. Si quelques scandales ont éclaté (solution anti cheat qui reste active alors que le jeu est fermé, harcèlement sexuel...), le titre est bien plus qu'une simple alchimie de CSGO et Overwatch. Plusieurs streamers de renoms, en provenance d'autres scènes esport, ont déjà fait le choix de muer en streamer Valorant.

En ce qui concerne les joueurs qui ont réussi à participer à la bêta, les progrès seront réinitialisés et ils "repartiront de zéro, en progressant à partir du même point de départ que les autres joueurs du monde entier". Pour autant, d'autres contenus supplémentaires sont à prévoir, avec l'arrivée d'une nouvelle carte et d'autres personnages que nous n'avons pas encore aperçus.

Découvrez les changements de la mise à jour 0.50

Dans la journée du 12 mai 2020, Valorant s'est mis à jour avec le correctif 0.50. Au menu, nous retrouvons des changements dans tous les domaines : sur les personnages, sur la carte, ou encore sur l'arsenal. Pour le cas des Agents, Sage, Cypher, Omen, Viper, Brimstone et Phoenix subissent tous des changements. Selon Riot, ceux-ci sont destinés à "mieux les harmoniser avec leurs rôles et à équilibrer les capacités que nous avons trouvées trop faibles ou trop puissantes dans des situations courantes". Concrètement, Sage subit un nerf sur son Orbe, Cypher un rééquilibrage et Omen un up.

Les coûts de certaines compétences des agents ont également été modifiés. Ce n'est pas tout, puisque Riot a ajouté un système qui, selon eux, punira les joueurs qui utiliseront l'exploit pour sortir de la carte de Haven. Les glitchs sont devenus de plus en plus récurrents et se diffusent rapidement par le biais des réseaux sociaux. Celui qui concernait Omen était très répandu.

De plus, les temps de récupération qui concernent l'ensemble des fusils ont été mis à jour. Dans les faits, cela permettra aux joueurs qui utilisent les armes au coup par coup et les rafales rapides d'être beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Ce que Riot nomme "l'imprécision" augmentera à chaque fois que l'arme tire une balle, avant la fin de son temps de récupération. Également, la précision en marchant est rallongée, de 0,6° à 0,8°. Enfin, la limite de crédit a été réduite de 12 000 à 9000.

En savoir plus

Lancée en grande pompe à 14h ce mardi 7 avril, la bêta fermée de Valorant est désormais disponible. Comme son nom l'indique, tout le monde ne peut pas encore y accéder et, pour faire monter la sauce autour du jeu, Riot Games a lancé un système un peu spécial pour donner envie aux joueurs de s'essayer à son jeu de tir en 5v5. Pour cela, il faut que vous associiez votre compte Riot (au besoin, il faut donc en créer un ici) à votre compte Twitch puis que vous regardiez des streams de Valorant sur la plateforme d'Amazon afin d'avoir une chance d'obtenir un code d'accès pour la bêta fermée de Valorant. On vous souhaite bonne chance dans votre quête de clé bêta et, en attendant, retrouvez toutes les dernières infos sur le jeu dans notre article ci-dessous.

Un cadeau pour les viewers Twitch, voici comment l'obtenir

Riot Games a compris que le système de drop de clés n'est pas passé inaperçu au sein de la communauté. Quelques voix de streamers populaires se sont élevées pour dénoncer son utilisation à outrance. Parfois, ce sont les utilisateurs qui se sont plaints d'avoir passé de nombreuses heures sur un flux, sans obtenir une clé pour autant. Cette fois-ci, ce sont tous les viewers qui auront regardé une diffusion de Valorant qui pourront obtenir cette carte exclusive. Cela concerne également les joueurs qui n'ont pas de clé (mais qui étaient devant Twitch...) !

Rappelons que pour le moment, aucune date de fin de bêta fermée n'a été officiellement évoquée. Cependant, cette carte sera disponible dès le lancement officiel du jeu, programmé pour cet été. Rappelons que votre progression durant la bêta ne sera pas sauvegardée. Pour obtenir cette carte exclusive Twitch pour Valorant, vous devez regarder au minimum deux heures de diffusion (afin d'être éligible au drop de clé), lier vos comptes Twitch et Riot Games, puis... attendre le lancement officiel du jeu.

Cette carte exclusive, qui met en scène Brimstone faisant un salut militaire, est un petit geste de remerciement pour la communauté. Toutefois, on peut facilement imaginer que beaucoup de personnes auraient aimé échanger cette carte symbolique contre une clé d'accès pour la bêta fermée du titre.

Le projet s'était teasé en octobre dernier, mais il a fallu attendre des leaks cette nuit pour que Riot réagisse. Au matin, des previews officielles sont apparues sur la toile, tout comme de nombreuses aperçues journalistiques. Le nouveau titre des créateurs de League of Legends s'appellera donc Valorant. Il s'agit d'un FPS free-to-play en 5v5, qui a pour ambition de proposer des parties très énergiques, en s'inspirant largement de Counter Strike : Global Offensive.

Les personnages qui ont été dévoilés ne sont pas issus de l'univers cartoon de LoL. L'ambiance générale, que l'on peut découvrir dans la vidéo de gameplay, semble embrasser l'univers SF. Les personnages jouables sont nommés "Agents". Chacun possède ses propres particularités, sorts et compétences. D'après les développeurs, le gameplay dépend pour beaucoup de l'aspect tactique, du travail d'équipe et donc de la coopération entre les joueurs.

L'inspiration du mode de déroulement des parties provient nettement de Counter Strike, avec un système de rounds. Il y aurait des "attaquants contre des défenseurs", ce qui fait écho aux terroristes contre antiterroristes de CSGO. Une partie est composée de 24 manches, et l'équipe en reportant le plus gagne. Également, le shooter se veut très compétitif, et récompensera la précision des participants. La visée sera globalement stable et fidèle (même si le recul demande à être apprivoisé), de sorte qu'un joueur précis avec un pistolet "battra toujours un sniper instable", d'après Anna Donlon, productrice de Valorant. Les compétences des agents semblent se réduire à un rôle de soutien, et non d'ultime comme c'est le cas dans un Overwatch. Bref, Riot mise sur le skill en reprenant beaucoup de mécaniques de Counter Strike.

Riot en a profité pour dévoiler la date de sortie de ce gros projet. Valorant est ainsi prévu pour cet été ! Le jeu est annoncé uniquement sur PC, pour le moment. Pour jouer en 60 images par seconde, il faudra une machine équipée au minimum de :

CPU: Intel i3-4150

GPU: Geforce GT730

10 personnages seront disponibles au lancement du titre

Dans une interview exclusive pour le site IGN, Anna Doulon déclare qu'il y aura 5 personnages disponibles par défaut au lancement de Valorant. Tout comme sur son jeu phare League of Legends, Riot Games proposera plusieurs solutions pour obtenir la totalité du roster de ces "Agents" jouables. Il sera régulièrement mis-à-jour, et les joueurs auront la possibilité de tout débloquer sans débourser un centime. Il faudra néanmoins jouer de nombreuses heures, de façon à accumuler de la monnaie virtuelle. Pour les plus impatients, il est possible d'aller plus vite en dépendant des euros.

On apprend également que le Battle Pass proposera des tiers gratuits et premium, comme il est désormais de coutume dans la plupart des jeux free-to-play. Là encore, aucune capacité ou boost spécial ne sera achetable. Toutes les récompenses seront des cosmétiques.

L'archer SOVA se dévoile en vidéo

Comme les autres Agents, SOVA débarque avec sa propre histoire. Il s'agit d'un archer russe, impitoyable et chasseur invétéré. Dans une courte vidéo diffusée sur Twitter, nous pouvons apercevoir des extraits de son gameplay. Là encore, les développeurs misent sur l'unicité, avec un personnage qui s'aborde d'une manière très différente des autres. Ses compétences s'appuient sur un système de reconnaissance, qui sera déterminant dans le rôle que son utilisateur jouera dans une manche. Assassin, éclaireur, son importance est plurielle et pourra être utile dans bien des circonstances, de par les informations qu'il apportera à sa team. Le gameplay alterne entre des phases dynamiques et des moments de contrôle à distance, ce qui donne lieu à une expérience riche. Ce personnage apparaît clairement comme un support, et nul doute que SOVA sera très utile à n'importe quelle équipe.

Grâce à la vidéo diffusée ci-dessous, on connaît plusieurs compétences :

Shock Bolt : SOVA tire une charge explosive, qui inflige des dégâts en zone.

: SOVA tire une charge explosive, qui inflige des dégâts en zone. Owl Drone : SOVA invoque un drone de reconnaissance, qui peut survoler la carte et récolter des informations sur l'emplacement des ennemis. Ce dernier est piloté par le joueur, et bénéficie d'un système de marquage.

: SOVA invoque un drone de reconnaissance, qui peut survoler la carte et récolter des informations sur l'emplacement des ennemis. Ce dernier est piloté par le joueur, et bénéficie d'un système de marquage. Recon Bolt : il s'agit de la compétence signature. En tirant une flèche spéciale, SOVA peut utiliser un sonar afin de connaître la position des ennemis. Cette dernière est destructible.

: il s'agit de la compétence signature. En tirant une flèche spéciale, SOVA peut utiliser un sonar afin de connaître la position des ennemis. Cette dernière est destructible. Hunter's Fury : la compétence ultime de SOVA. Trois flèches sont tirées en même temps. Elles traversent les murs, et peuvent atteindre les ennemis, même à l'autre bout de la carte.

Viper, experte en toxines

C'est le deuxième agent de Valorant à se dévoiler plus en détail. On connaît désormais son lore (histoire) ainsi que plusieurs de ses capacités. La version française n'a pas encore été dévoilée, ainsi les compétences sont en anglais. Pour rappel, il y aura 10 personnages jouables au lancement du jeu, dont cinq à débloquer.

Viper est, sans surprise, une spécialiste dans l'art du poison. Pour arriver à ses fins, elle utilise également de nombreux produits chimiques, qui se retrouvent dans ses compétences. On apprend également qu'elle est originaire des États-Unis.

Snakebite : lance un projectile toxique qui explose sur l'ennemi

: lance un projectile toxique qui explose sur l'ennemi Poison Coud : lance un émetteur à gaz qui peut être activé pour créer un nuage toxique. Il peut être récupéré et posé ailleurs durant un court cooldown

: lance un émetteur à gaz qui peut être activé pour créer un nuage toxique. Il peut être récupéré et posé ailleurs durant un court cooldown Toxic Screen : déploie une longue ligne d'émetteurs à gaz qui deviennent toxiques lorsque vous les activez

: déploie une longue ligne d'émetteurs à gaz qui deviennent toxiques lorsque vous les activez Ultime : Viper's Pit : émet un nuage toxique massif qui englobe une large partie du terrain et reste actif jusqu'à ce que Viper quitte le gaz. Les ennemis qui sont dans ce nuage toxique sont en surbrillance pour elle

Ainsi, son gameplay dépend beaucoup des toxines. Véritable experte dans la guerre chimique, c'est un peu le pendant de Singed dans League of Legends. L'ultime semble extrêmement intéressant, vous offrant une capacité d'invisibilité, tout en détectant les ennemis.

Jett allie vitesse et agilité

Les caractéristiques les plus évidentes de Jett sont sa vitesse et son agilité, surtout par rapport aux autres personnages. Elle a la capacité d'exécuter des dashs pour se replacer et fuir le danger. À chaque escarmouche, elle se montre capable de tourner en rond, tel un vautour, afin de prendre par surprise ses ennemis. Pas de doute, ce personnage s'inscrit davantage dans la lignée d'un assassin classique que d'un véritable combattant de mêlée. Une présentation qui tombe à point nommé, puisque la première phase de bêta démarre ce 3 avril 2020. Voici le détail des compétences de Jett :

Cloudburst: compétence qui lance un nuage de brouillard. Ce dernier obscurcit la vision des joueurs à l'impact. Le joueur de Jett peut contrôler la trajectoire de lancée.

Updraft: Cast un sort qui permet de propulser Jett dans les airs.

Tailwind: Un dash, sur une courte distance. L'Agent bouge en fonction de la direction de déplacement, indiquée par le joueur.

Blade Storm : c'est l'ultimate. Jett s'équipe de plusieurs couteaux mortels, afin de les lancer sur un ennemi éliminé rapidement. Si vous parvenez à vos fins de cette manière, l'ensemble des couteaux seront restaurés. Il est également possible pour le joueur de lancer qu'une seule arme blanche.

Le harcèlement pose déjà problème dans la communauté

Cela fait plusieurs semaines que la bêta fermée de Valorant est en ligne. Les clés s'obtiennent par les divers streams, et la communauté s'agrandit à mesure que les jours passent. Au cours des dernières semaines, nous avons vu que Riot s'efforçait de modérer au mieux son jeu : bannissement massif des tricheurs, des revendeurs de clés, restrictions sur certains streamers qui abusaient du principe. Malheureusement, à l'instar de beaucoup de jeux, le harcèlement est parfois de vigueur. Après que l'une des leurs ait été victime de harcèlement sexuel, Riot a promis de trouver une solution durable contre ces mauvais acteurs. Comme l'a rapporté Dexerto, la designer de Riot "Greenily" a posté un court clip de certaines des mauvaises blagues sexistes qu'elle a dû supporter en jouant à Valorant. Elle reconnaît qu'elle reste généralement silencieuse jusqu'à ce que les remarques cessent afin de ne pas "nourrir les trolls" pour reprendre son expression. Toutefois, dans un jeu aussi dépendant de la communication que Valorant, la situation peut devenir un véritable problème, lorsque certains joueurs se trouvent dans l'incapacité de prendre le micro de peur de devoir subir une forme de harcèlement.

Très vite, les réactions ne se sont pas fait attendre. Ce sentiment est partagé par Anna "SuperCakes" Donlon, productrice exécutive de Valorant, qui a réagi au tweet. C'est cette dernière qui a annoncé que Riot travaillait d'arrache-pied pour résoudre ce genre d'altercation, qui dégrade l'expérience de jeu pour une bonne partie de la communauté. Comme nous l'avons dit ci-dessus, le problème ne se limite pas à Valorant. Du côté de chez Blizzard, l'entreprise a indiqué que son système de surveillance a permis de réduire de 40 % les mauvais comportements. Il y a deux ans, Rainbow Six Siege a commencé à distribuer des bannissements définitifs pour les joueurs qui ne mâchaient pas leurs mots, et notamment pour des raisons sexistes. Espérons désormais que les mesures prises par Riot soient efficaces, sur le court, moyen et long terme…

Today's: It's like this MOST of the time on solo queue voice comms REGARDLESS of the game I'm playing. I usually don't give in to this like in the video; I'm silent in an attempt to not incite more. Inevitably you get to a point where you have to mute them. More perspective: pic.twitter.com/7ruWcI78tL — Tea! (@Evergreenily) April 24, 2020

Riot prépare l'e-sport et passera par la censure

Selon Bloomberg, le " sang virtuel " devient un sujet de litige lorsque Riot Games entreprend de contacter les organisations sportives pour discuter des modalités de la scène compétitive planifiée pour Valorant. Les ligues sportives professionnelles (comprenez l'e-sport) affichent généralement des titres sans violence (Rocket League) et sans effusion de sang, ce qui permet de créer des spectacles plus inclusifs pour tous les âges. Évidemment, des jeux de tir comme CSGO ou Call of Duty, qui représentent des meurtres en bonne et due forme sont présents. Cependant, il faut savoir que ces deux derniers se privent de nombreux sponsors qui ne souhaitent pas s'associer à des contenus comprenant de la violence graphique.

Dans le règlement officiel pour les organisateurs de tournoi dévoilé par Riot, une section est consacrée à la diffusion du jeu. Dans cette dernière, il est indiqué que l'option "Afficher le sang" doit être désactivée dans le menu du jeu. Rien n'y change côté gameplay, si ce n'est le fait que des étincelles jaillissent des joueurs quand les joueurs sont abattus, à la place du sang.

En plus des règles relatives au sang dans le jeu, Riot a défini quelques autres mesures que doivent suivre les diffuseurs. Ainsi, il est obligatoire que tous les tournois retransmis modèrent le chat pour "empêcher tout environnement vulgaire, abusif ou autrement malveillant". Cela s'applique aussi aux pseudonymes des participants. Riot précise aussi une liste de formes de publicité interdites comprenant les jeux de hasard, l'alcool ou les produits du tabac, ainsi que les armes à feu. En 2019, le secteur de l'e-sport est devenu une industrie pesant un milliard de dollars. Les enjeux sont donc considérables. Dans les médias modernes, les jeux vidéo ont très souvent été associés à la violence de la vie réelle, ce qui peut expliquer la réticence des grandes marques à soutenir des jeux jugés sanguinaires ou violents.

Riot s'explique enfin sur le système anti-cheat

Il s'agit d'une petite controverse dans la communauté de Valorant. Les joueurs qui ont accès à la bêta fermée ont ainsi découvert que le logiciel anti-triche se lance en même temps que votre ordinateur. Pire encore, il continue de tourner en arrière-plan, même lorsque l'application Valorant n'est pas en cours d'exécution. De ce postulat, certaines personnes avançaient l'hypothèse que cela pourrait influer négativement sur les performances d'autres jeux. Mais ce n'est peut-être pas le plus important : récemment, des utilisateurs ont repéré que ce logiciel anti-triche s'exécute dans le "Ring 0" de Windows, c'est-à-dire son plus haut niveau d'accès possible.

Fatalement, le système anti-triche de Valorant, Vanguard, obtient des privilèges dès le démarrage de votre ordinateur. Et l'idée d'un tel accès, pour une application étrangère à Windows, soulève des problèmes éthiques au sein de la communauté. La moindre erreur de Riot pourrait entraîner des conséquences sévères sur la machine de bon nombre d'utilisateurs. D'autres avancent que Riot espionnerait ses utilisateurs. Devant cette controverse, Paul Chamberlain, connu chez Riot sous le pseudonyme RiotArkem, a tenu à réagir.

Il a expliqué que ce pilote, qui démarre avec l'ordinateur, est nécessaire pour contrer les logiciels de triche qui s'exécutent avant le lancement de l'application concernée. Bref, selon lui, c'est une véritable course contre la triche, et il faut être le mieux armé pour gagner. Il précise néanmoins que le pilote reste en veille, la plupart du temps. Concrètement, cela signifie qu'il ne numérise aucun fichier système et n'envoie aucune information à Riot, tant que le jeu n'est pas en cours d'exécution. Selon l'entreprise, qui a consulté plusieurs équipes expertes dans la sécurité externe, c'était la solution la plus optimale. Néanmoins, les équipes planchent sur un logiciel anti-triche qui exploiterait des privilèges Windows bien moindres, à l'avenir.

Etre AFK sera prochainement pénalisé

C'est un fléau dans n'importe quel jeu en ligne, les joueurs qui s'absentent inopinément. Cette pratique, communément appelée AFK, peut avoir des conséquences considérables sur le destin d'une partie. Encore plus quand il s'agit du mode classé. Alors que Valorant se veut plus compétitif que jamais, les sanctions vont bientôt commencer à être distribuées. Sur le compte Twitter officiel du jeu, la nouvelle a été annoncée en trombe.

Bientôt, une personne qui se sera absentée en pleine partie, durant plusieurs manches, subira un allongement de ses files d'attente. Dans les faits, cette pratique est déjà en place depuis plusieurs années sur l'autre jeu phare de Riot Games : League of Legends. Ainsi, on peut s'attendre à des peines qui commencent avec 15 minutes d'attente avant de pouvoir rechercher une partie, avant de se transformer en heures puis en jours.

Comme le note Riot, une personne AFK n'est pas systématiquement en tort. Il peut arriver que sa connexion soit mauvaise et qu'elle ne puisse tout simplement pas jouer. Tout sera pris en compte dans l'algorithme de Valorant, qui promet des sanctions seulement "si nécessaire". La décision a été accueillie avec enthousiasme par les joueurs. PVPX, de la team Cloud 9, a ainsi directement rapporté que ces 20 dernières parties comportaient un joueur absent.

Les développeurs réagissent aux récentes baisses de FPS

À chaque problème majeur qui s'ébruite dans la communauté grandissante de Valorant, les développeurs s'empressent de réagir afin de calmer les débats. Ce fut le cas avec le harcèlement dans la communauté, le système d'anti-triche, mais également avec les soucis d'équilibrage entre les divers agents. Cette fois encore, il s'agit d'un problème technique qui a touché une frange assez considérable de la communauté. Depuis la sortie de la version bêta le 7 avril dernier, les joueurs ont des soucis avec leur fréquence d'images. Tout d'abord, il semble que les causes soient multiples, ce qui ralentit le travail de correction de la part de Riot Games. Cependant, les problèmes les plus fréquents seront bientôt corrigés.

Chez certains, cela provient tout bonnement des capacités et des tirs, qui sont pourtant des mécanismes essentiels de Valorant. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, un joueur a démontré tout l'impact du gameplay sur les performances que rencontraient sa machine. On remarque que le fait de tirer, ou bien de viser les capacités fait chuter le nombre d'images par seconde de plus de 50 %. Bien évidemment, le problème ne touche pas l'ensemble de la communauté, mais handicape considérablement certains utilisateurs. Dans un long message posté sur Reddit, un développeur Koalifier a tenu à réagir afin de clarifier la situation. L'équipe est consciente des divers problèmes qui sévissent actuellement et enquête "activement sur le problème, surtout sur Split qui est la carte la plus touchée par ces problèmes". D'ici les prochaines semaines, un patch correctif devrait être déployé, afin d'améliorer les performances sur la grande majorité des cartes graphiques !

My last 20 unrated games had someone leave mid game. Hopefully this helps — C9 PVPX (@PVPX_) May 13, 2020

Dans une interview accordée à nos confrères du site Polygon.com, on apprend sans surprise que Riot souhaite réitérer le succès de League of Legends. Les joueurs pourront acheter des skins et d'autres éléments cosmétiques grâce à des microtransactions. Tous ces achats ne changeront pas la manière dont le jeu se déroule ou ne rendra pas plus fort, seulement l'apparence de certains équipements. Pour l'instant, les cosmétiques comprennent des skins d'armes et des sprays, qui peuvent être tagués sur la carte à tout moment. On est loin d'un modèle pay-to-win, de moins en moins populaire ces dernières années.

En revanche, la tendance naissante (depuis Fortnite) de la pratique du passe de combat sera reprise ici. Dans le même genre que Valorant, Counter Strike : Global Offensive l'a introduit il y a plusieurs mois. Les récompenses seront donc également accessibles en achetant ce battle-pass pour moins de 10€, si toutefois vous passez de longues heures en parties. Il a également été confirmé qu'il n'y aura pas de "caisses" de butin dans Valorant et l'ensemble des skins payants seront achetables de façon permanente.

Contrairement à League of Legends, il n'y aura pas de skin de personnage. Du moins, au lancement. Les développeurs souhaitent proposer un jeu équilibré, et les efforts sont concentrés sur le gameplay. L'ajout de skin pour chacun des personnages entraîne généralement des problèmes de hitbox (masque de collision) et donc un potentiel déséquilibre. Riot souhaite proposer des parties ultra-compétitives, ce qui nécessite un pied d'égalité pour l'ensemble du roster de personnages. La société est également préoccupée par les situations où il devient moins évident d'identifier certains personnages en jouant. Le sujet n'est donc pas clos, mais il n'est clairement pas prioritaire.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le prochain FPS de Riot Games sortira d'ici quelques mois, mais vous pouvez déjà réservé votre pseudonyme. Vous pourrez d'ailleurs l'utiliser durant les différentes phases de bêta qui se dévoileront progressivement. En créant un Riot ID, ce dernier sera utilisable sur l'ensemble du catalogue de jeux Riot Games (LoL entre autres). C'est l'équivalent d'un identifiant Battle.net, puisqu'il permet de se connecter à son compte, mais ce n'est pas pour autant celui utilisé en jeu. Ce dernier sera à choisir ultérieurement.

Voici la marche à suivre pour créer son pseudo :