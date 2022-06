Starfield : la grande épopée de Bethesda dévoilée au Xbox Showcase

Starfield a marqué la saison estivale du jeu vidéo lors de sa présentation au Xbox & Bethesda Showcase. Le prochain jeu de Bethesda s'annonce titanesque, la preuve avec les premières images de gameplay.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 15h03] Annoncé pour la première fois au salon de l'E3 2018, Starfield est vite passé de simple jeu vidéo à projet mythique. Insaisissable et invisible, le titre de Bethesda a vite su attirer l'attention des joueurs du monde entier grâce aux diverses promesses distillées au compte-gouttes par Todd Howard. Quatre ans d'attente plus tard, le jeu a fait une apparition remarquée au Xbox & Bethesda Showcase 2022. Entre séquences de gameplay commentées par l'incontournable Todd, images impressionnantes, et fonctionnalités révolutionnaires, le jeu a su convaincre l'assistance et créer beaucoup d'attentes autour de l'annonce de sa date de sortie. On vous résume l'essentiel.

C'est donc en clou du spectacle que Todd Howard nous a présenté le plus récent et plus titanesque projet de Bethesda : Starfield. Plus d'une quinzaine de minutes d'images, de commentaires et de statistiques qui ont eu le don de nous donner le tournis. Vous pouvez revisionner les annonces du Xbox & Bethesda Showcase ci-dessus, mais pour vous résumer tout ça, le jeu risque bien de conquérir votre Xbox Series ou votre PC avant de conquérir les étoiles. Pour l'instant au stade final de son développement, le jeu est prévu pour le premier trimestre 2023. Pour ce qui est du gameplay, Starfield s'annonce comme un RPG en monde ouvert, une grande épopée spatiale d'exploration, d'intrigue et de combats qui intégrera quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un tel type de jeu aujourd'hui. Crafting, arbre de compétence, personnalisation avancée de personnage, impact des choix sur l'intrigue, construction de bases et de vaisseaux, combats au sol et dans l'espace... Todd Howard a eu de quoi se gargariser avec les nombreuses images qu'il avait à nous montrer.

Starfield sera donc un jeu de rôle futuriste situé dans le cosmos. Vous y incarnerez le personnage que vous aurez décidé de créer à la première ou à la troisième personne, dans sa quête pour se forger un nom à travers les étoiles. Plus de 1000 planètes y sont explorables, et vous pourrez y accéder grâce à votre vaisseau entièrement personnalisable. Vous y trouverez des ressources que vous devrez gérer, des ennemis dont vous devrez venir à bout, et différentes factions que vous pourrez décider de suivre ou non pour progresser dans l'intrigue. Ajoutez à cela des éléments de crafting et une personnalisation extrêmement poussée de personnage, et vous obtiendrez un projet gargantuesque qui pourrait bien venir à bout de votre disque dur avant de détruire votre framerate.

Mais ce n'est pas tout, Starfield est aussi un RPG pur et dur. Vous aurez donc accès à un arbre de compétence outre la customisation en profondeur de votre protagoniste. Vous choisirez d'y investir des points pour débloquer des effets passifs et actifs que vous pourrez ensuite améliorer à travers différents challenges. De quoi vite faire passer votre aventurier de zéro à héros. Côté progression, on retrouve aussi l'éternel crafting, qui vous permettra de modifier et d'améliorer vos armes à votre guise. A noter que le jeu intégrera aussi la possibilité de vous construire des bases d'opération où vous le souhaitez, et d'y embaucher des PNJ pour accomplir diverses tâches.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

"Nous avons pris la décision de reporter les lancements de Redfall et Starfield au premier semestre 2023. Les équipes d'Arkane Austin et Bethesda Game Studios ont des ambitions incroyables pour leurs jeux et nous souhaitons assurer que vous les receviez sous leurs meilleures versions possibles. Nous souhaitons tous vous remercier pour votre excitation concernant Redfall et Starfield. C'est une énergie immense qui nous inspire tous chaque jour et guide notre propre enthousiasme au sujet de ce que nous sommes en train de créer. Nous sommes impatients de partager avec vous notre plongée prochaine dans les gameplay de Redfall et Starfield. Merci de votre soutien."

Une décision justifiée par l'ambition de Starfield donc, qui sera le projet le plus titanesque de Bethesda à ce jour. Et si vous voulez notre avis, il vaut mieux aujourd'hui reporter la sortie d'un jeu plutôt que de forcer une sortie brutale et inadéquate. Souvenez-vous des sorties de Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042, deux catastrophes engendrées par des départements marketings clairement déphasés vis à vis des services de développement de CD Projekt Red et DICE. D'autant plus que ces-derniers avertissaient leurs studios respectifs bien avant la date de sortie que leurs jeux n'étaient pas prêts à être distribués au grand public. Pour Bethesda, il s'agit de fournir des produits finis et de qualité, une décision soutenue par la majeure partie de leur communauté. La moins bonne nouvelle en revanche, c'est que le la fenêtre de sortie du jeu a été élargie lors du Showcase Xbox & Bethesda de la Summer Game Fest, pour être finalement fixée à 2023.

Malheureusement pour les afficionados des consoles Sony, depuis l'acoquinage entre Xbox et Bethesda après le rachat de Zenimax Studios par Microsoft il y a deux ans, le futur des jeux Bethesda sur Playstation est plus qu'incertain. Starfield sortira donc uniquement sur Xbox Series et sur PC, la Xbox One ne possédant pas les ressources nécessaires pour assumer un tel titre. Une exclusivité next-gen de taille donc, qui aura de quoi rééquilibrer un peu la balance entre Sony et Microsoft après une année 2022 clairement en faveur du fabricant nippon de ce côté là (Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök...).

Pour faire court dans notre réponse à cette question : non, Starfield n'intégrera pas d'éléments multijoueur. Bien que rien ne soit jamais gravé dans la roche, le jeu a, depuis son annonce en 2020, toujours été annoncé comme un jeu solo. A noter qu'il est toujours difficile de proposer une expérience de la taille et de l'ambition de ce RPG en coopération ou en multijoueur. Une information qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, mérite peut être une petit larme, tant le potentiel d'un tel projet en coopération ou en multijoueur est titanesque. Explorer les étoiles c'est bien, à plusieurs ça serait quand même un peu mieux.