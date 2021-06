Starfield : Trailer, gameplay, date de sortie...Toutes les infos

Starfield a été présenté avec un premier trailer lors de la conférence Xbox et Bethesda de l'E3 2021. Le RPG de conquête spatiale ambitieux arrive en 2022. Mais Starfield qu'est ce que c'est ?

Depuis un premier très court trailer présenté il y a trois ans lors de l'E3 2018, on n'avait pas eu beaucoup de nouvelles de Starfield, le RPG spatial de Bethesda. Bien heureusement, Bethesda est un studio qui a appris la patience aux joueurs et joueuses du monde entier (on pensera ici à The Elder Scrolls 6) et cette patience a été récompensée lors de l'E3 2021, où Starfield s'est révélé à travers un nouveau trailer en 3D. Bien qu'impressionnant, il ne nous révèle malheureusement pas grand chose sur le contenu du jeu, qui reste à ce jour bien mystérieux. Mais alors qu'est ce que Starfield ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cet article.

On sait peu de choses de Starfield, mais on sait que c'est un énorme projet. Priorité de Bethesda depuis bientôt trois ans, il s'agirait de son premier RPG spatial, situé dans un univers galactique futuriste. Un projet développé depuis plusieurs années, et désormais réalisable grâce aux technologies des consoles de dernière génération. Dans Starfield, si l'on en croit les mots de Todd Howard lui-même : "C'est un jeu de rôle (RPG) nouvelle génération où vous pourrez aller où vous voulez, être qui vous voulez, tout en suivant nos (Bethesda) histoires, et en forgeant la vôtre [...]". Il s'agirait donc d'un jeu d'exploration et de rôle, où vous rejoindrez Constellation, le dernier groupe d'explorateurs spatiaux, afin de créer votre propre histoire. Un pitch qui promet, et il est vrai que Bethesda possède le potentiel, et le temps de nous sortir un jeu de qualité. Par ailleurs, le studio développe un jeu qui ne fait pas partie de ses franchises habituelles (The Elder Scrolls, Fallout) et se place ainsi sous l'étoile du renouveau. Un bon signe ? En tout cas, il faudra patienter encore un peu car on sait déjà que le jeu sortira le 11 novembre 2022, sur Xbox Series X|S et sur PC.