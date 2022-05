Starfield : une date de sortie repoussée ? Bethesda s'explique

C'est une nouvelle au final assez peu surprenante qui a frappé le net ces derniers jours. Bethesda a annoncé le report de la date de sortie de Starfield et s'explique dans un communiqué.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 10h47] Starfield, c'est un peu Bigfoot. On en entend parler depuis plusieurs années, on sait que c'est impressionnant, pourtant, difficile d'en trouver des images. Le futur projet clé de Bethesda et Xbox reste toujours aussi insaisissable. Une situation qui pourrait encore se prolonger un moment puisque le studio a annoncé très récemment le report de sa date de sortie initialement fixée pour l'hiver 2022, au premier semestre 2023. Une nouvelle assez peu surprenante au vu de l'état actuel de l'industrie vidéoludique, qui souffre encore des stigmates de la pandémie de coronavirus. Bethesda nous a d'ailleurs publié un petit communiqué justifiant ce choix, et celui du report de Redfall que l'on vous traduit ci-dessous :

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

"Nous avons pris la décision de reporter les lancements de Redfall et Starfield au premier semestre 2023. Les équipes d'Arkane Austin et Bethesda Game Studios ont des ambitions incroyables pour leurs jeux et nous souhaitons assurer que vous les receviez sous leurs meilleures versions possibles. Nous souhaitons tous vous remercier pour votre excitation concernant Redfall et Starfield. C'est une énergie immense qui nous inspire tous chaque jour et guide notre propre enthousiasme au sujet de ce que nous sommes en train de créer. Nous sommes impatients de partager avec vous notre plongée prochaine dans les gameplay de Redfall et Starfield. Merci de votre soutien."

Une décision justifiée par l'ambition de Starfield donc, qui pourrait être le projet le plus titanesque de Bethesda à ce jour. Et si vous voulez notre avis, il vaut mieux aujourd'hui reporter la sortie d'un jeu plutôt que de forcer une sortie brutale et inadéquate. Souvenez-vous des sorties de Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042, deux catastrophes engendrées par des départements marketings clairement déphasés vis à vis des services de développement de CD Projekt Red et DICE. D'autant plus que ces-derniers avertissaient leurs studios respectifs bien avant la date de sortie que leurs jeux n'étaient pas prêts à être distribués au grand public. Pour Bethesda, il s'agit de fournir des produits finis et de qualité, une décision soutenue par la majeure partie de leur communauté.

On sait peu de choses de Starfield, mais on sait que c'est un énorme projet. Priorité de Bethesda depuis bientôt trois ans, il s'agirait de son premier RPG spatial, situé dans un univers galactique futuriste. Un projet développé depuis plusieurs années, et désormais réalisable grâce aux technologies des consoles de dernière génération. Un pitch qui promet, et il est vrai que Bethesda possède le potentiel, et le temps de nous sortir un jeu de qualité. Par ailleurs, le studio développe un jeu qui ne fait pas partie de ses franchises habituelles (The Elder Scrolls, Fallout) et se place ainsi sous l'étoile du renouveau. Un bon signe ?

Starfield, si l'on en croit les mots de Todd Howard lui-même : "C'est un jeu de rôle (RPG) nouvelle génération où vous pourrez aller où vous voulez, être qui vous voulez, tout en suivant nos (Bethesda) histoires, et en forgeant la vôtre". Il s'agirait donc d'un jeu d'exploration et de rôle, où vous rejoindrez Constellation, le dernier groupe d'explorateurs spatiaux, afin de créer votre propre histoire. Vous pourrez y retrouver plusieurs villes / univers différents, dont trois nous ont été présentés par Emil Pagliarulo (directeur créatif) dans trois trailers comme celui ci-dessus à la Gamescom 2021. On peut y voir la ville de New Atlantis, capitale des Colonies Unies, la faction la plus puissante de l'univers de Starfield. On a aussi pu découvrir la ville de Neon, sorte de port de plaisance spatial, et la ville de Akila, capitale du Collectif des Étoiles Libres. A travers ces vues d'artiste, on a pu pour la première fois apprécier le travail de l'équipe créative de Bethesda, qui nous présente un univers riche et complexe, qui n'est pas sans rappeler certains mondes de Star Wars. Mais loin de nous l'idée de comparer ces deux univers, d'ailleurs, on sait encore trop peu de choses de celui Starfield.

Il est encore un petit peu tôt pour parler de précommande. De ce que l'on sait, Bethesda se trouve toujours aux balbutiements des procédés de création de ce RPG spatial ambitieux. Par contre, on sait que la firme américaine a prévu de sortir Starfield en 2022, et a déjà donné une date précise : le 11 novembre 2022. On sait aussi qu'il s'agira d'une exclusivité Xbox et PC, puisque le jeu sortira sur Xbox Series X|S et sur PC, directement dans le Xbox Game Pass. Pour les détenteurs de PS5, il faudra probablement prendre son mal en patience. En effet, une exclusivité peu être indéfinie ou durer un an à la manière d'un Deathloop par exemple.