GTA 6 : Rockstar dévoile la map et l'un des personnages du jeu

Bloomberg a frappé fort ce mercredi en nous révélant de nouvelles informations exclusives sur GTA 6. Le jeu se déroulera bien à Miami et comprendra pour la première fois un personnage féminin jouable. On vous explique tout.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 17h26] GTA 5, c'est plus de 155 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2013. Celui qui est l'un des jeux les plus vendus de tous les temps a définitivement propulsé son studio de développement, Rockstar, dans les plus hautes sphères du monde du jeu vidéo. Un studio qui est devenu l'un des piliers de l'industrie et qui semble avoir évolué en conséquence. C'est du moins ce que nous a révélé Bloomberg en sortant un article sur les changements récents au sein de Rockstar Games et leur impact sur le développement de GTA 6. En plus de cela, on connaît enfin la map sur laquelle le jeu se déroulera, et l'un des personnages jouables.

Rockstar change, et GTA aussi

Tout d'abord, commençons par accorder du crédit à qui de droit pour ces charmantes informations sur l'état actuel du développement de GTA 6, Jason Schreier, qui nous dévoile l'étendue de ses connaissances dans un excellent article de Bloomberg. Le journaliste respecté y détaille ses interviews avec différents employés et ex-employés de Rockstar au sujet de l'ambiance de travail au sein du studio. Fervent adepte de la "crunch culture" (pratique dans un studio de développement consistant à demander aux employés beaucoup de temps de travail en amont de la sortie d'un jeu), le studio américano-britannique semble donc avoir totalement revu ses pratiques de management depuis 4 ans. Fini les horaires improbables des employés en marge de la sortie d'un jeu, bonjour une entreprise rigoureuse, stable et professionnelle.

Ses employés la décrivent même comme étant "passée d'une fraternité masculine à une véritable et sérieuse entreprise." En se séparant de divers managers et autres têtes dirigeantes après la polémique de harcèlement qui l'a secoué en 2018, le studio est devenu un endroit exemplaire, essayant souvent de rester décent dans un monde parfois trop similaire à leur série de jeux dystopiques. Ainsi, encore une fois en 2018, après l'affaire George Floyd, le studio a retiré des modes de jeu Flics contre Bandits de son mode en ligne et a adopté une ligne de conduite irréprochable sur le plan de l'inclusivité, de la lutte contre les discriminations et contre l'homophobie. Des décisions qui se traduiraient apparemment en jeu dans GTA 6 qui sera le premier Grand Theft Auto à proposer aux joueurs de jouer un personnage féminin et latino.

Par ailleurs, ces changements directionnels de la part du management de Rockstar Games ont aussi des conséquences assez lourdes sur le développement de GTA 6. Le jeu prend en effet pas mal de retard, la faute à un environnement de travail plus sain et moins taxant, un mal pour un bien pour de nombreux employés du studio qui félicitent cette nouvelle culture de travail. En tous cas, pour ce qui concerne une éventuelle date de sortie pour GTA 6, Tom Henderson et d'autres insiders réputés planchent désormais pour 2024 - 2025. Il faudra donc attendre encore un petit peu avant de foncer dans les rues de Miami (et oui !) avec son bolide. En revanche, aucun doute sur le fait que le jeu sortira uniquement sur consoles next-gen.

Une campagne solo GTA, c'est aussi faire la rencontre de différents personnages, pas toujours très recommandables, voire quasiment jamais recommandables. Des destins étriqués et entrelacés dans des scénarios toujours plus épiques et loufoques. Et le sixième volet de la franchise ne compte pas changer de formule. Pour ce qui est des personnages présents dans GTA 6, on n'en sait pour l'instant pas grand chose. La seule information qui a filtré quant au contenu de ce prochain volet, c'est que l'un des personnages principaux jouables sera une femme d'origine latino. Elle sera la seconde moitié d'un couple de protagonistes inspiré Bonnie and Clyde.

C'est toujours grâce à un article de Bloomberg que l'on a appris de nouvelles infos sur la nature de l'intrigue de GTA 6. Outre le fait que l'un des personnages principaux soit une femme d'origine latino et d'inspiration Bonnie & Clyde, on sait désormais que l'action du jeu se déroulera à Miami. La ville côtière américaine sera le lieu principal à visiter en jeu, et d'autres villes y seront ajoutées progressivement au fil du temps. On sent ainsi l'intention de Rockstar d'éventuellement faire de GTA 6 un jeu service, avec différentes additions de contenu plus ou moins payantes le long de son existence. Mais ce n'est qu'une supposition bien entendu.

Rockstar a parlé, et Twitter s'est enflammé. A travers une note de blog dédiée au futur de GTA Online et relayée par plusieurs journalistes dont @Nibel sur la plateforme du petit oiseau bleu, le studio a confirmé que GTA sixième du nom était en développement. Une nouvelle qui, sans surprendre la majorité du monde du gaming, a été accueillie dans la liesse puisqu'il s'agit de la première fois que l'entreprise confirme officiellement l'arrivée de ce monstre du gaming. Si l'on se penche de plus près sur les lignes ci-dessus, Rockstar confirme que "le développement actif de la prochaine entrée dans la franchise Gran Theft Auto est bien avancé." et que le studio "[est] impatient de partager de plus amples nouvelles à ce sujet quand [il] sera prêt." Une information cruciale, qui reste bien maigre au regard d'une éventuelle fenêtre de sortie.

C'est la nouvelle qui enflamme la toile depuis quelques mois. Jez Corden, respecté rédacteur en chef de Windows Central a évoqué un éventuel rachat de Take Two Interactive, le méga-studio derrière 2K Games et Rockstar Games par Microsoft. La faim du géant de l'informatique semble insatiable, puisqu'on le rappelle, Microsoft a récemment fait l'acquisition du catalogue de Zenimax Media, et des jeux Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. On peut citer Jez Corden :

"Il y a quelques mois, j'ai entendu, de la part de deux de mes sources fiables de l'industrie, que le prochain grand studio ou grand éditeur à être acquis serait Take Two. Mais c'était il y a longtemps. En même temps, un distributeur comme Take-Two prendrait beaucoup de temps à être acquis. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de preuve à l'appui."

Attention toutefois, le journaliste lui-même rappelle que cette information n'est pas confirmée, et dans le cas d'une acquisition de cette taille, il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes. Car si Microsoft rachète Take-Two, c'est tout un pan de l'industrie vidéo-ludique qui tomberait sous l'égide Xbox. On parle de 2K, Red Dead Redemption, Bioshock, Mafia et surtout Grand Theft Auto, la plus célèbre et lucrative des licences de l'histoire du jeu vidéo. Encore une fois, difficile d'imaginer pareil scénario, et difficile aussi de penser que, si cette acquisition est confirmée, Microsoft se priverait de l'énorme marché que constitue les joueurs Playstation pour les plus grosses licences de Take Two Interactive.

C'est tout Twitter qui est en émoi, et pour cause, Grand Theft Auto est l'une des franchises les plus légendaires de l'histoire du jeu vidéo. Pour rappel, GTA 5 a récemment franchi la barre des 140 millions de copies vendues depuis sa sortie en 2013, et vit encore des jours glorieux grâce à un mode multijoueur GTA Online fréquemment rafraîchi par de nombreuses additions de contenu. Dire que GTA 6 est attendu serait un euphémisme, seulement Rockstar reste particulièrement silencieux à son sujet. Cependant, selon Tom Henderson et Jason Schreier, il semblerait que sa sortie serait prévue pour 2024-2025.

Par ailleurs, la firme américaine a dû revoir ses méthodes de développement en raison d'une récente polémique entourant sa pratique du "crunch". Il s'agit d'une période de pression intense subie par les employés d'un studio de développement, habituellement afin de respecter les délais imposés par le calendrier d'une nouvelle sortie. C'est d'ailleurs pourquoi Rockstar semble avoir revu ses ambitions à la baisse avec GTA 6, notamment en termes de taille de la carte. C'est aussi en partie pourquoi il ne faudrait pas s'attendre à une sortie avant 2024-2025. Un calendrier plus flexible qui devrait permettre d'accommoder au mieux les équipes de développement, et d'assurer une sortie uniquement sur consoles next-gen. Il faut aussi garder en tête que cette décision fait sens d'un point de vue marketing. Aujourd'hui le marché des consoles est en pleine transition entre deux générations, et souffre de gros problèmes d'approvisionnement. C'est pourquoi patienter avant la diffusion massive des nouvelles consoles dans les salons du monde entier avant de sortir un titre comme le prochain Grand Theft Auto semble être une idée raisonnable.

Toujours selon Henderson et Schreier, GTA 6 devrait se dérouler dans un monde moderne, ce qui contredit les précédentes rumeurs au sujet d'un univers situé dans les années 70-80. En effet, une période contemporaine correspondrait plus aux ambitions du mode en ligne, offrant de nombreuses possibilités de collaboration et de partenariats avec des célébrités ou des labels, à l'image de GTA 5 Online. Une autre nouvelle récente concerne la carte de GTA 6. On devrait y retrouver plusieurs endroits différents, y compris une version remasterisée de la légendaire Vice City. Cette carte serait de taille moyenne et devrait être "évolutive", pouvant être modifiée au fil d'évènements et d'additions de contenu après lancement. On sait aussi que ce sixième volet, tout comme son aîné comprendra plusieurs personnages jouables, dont une femme, une première dans l'univers jusqu'ici exclusivement masculin des Grand Theft Auto.

Bien que sa date de sortie soit relativement éloignée, il ne serait pas illogique d'attendre que GTA 6 sorte uniquement sur consoles de nouvelle génération. Il est très probable que d'ici 2024, ces consoles soient omniprésentes sur le marché, et qu'il s'agisse donc de la plus grande audience possible. Rappelons aussi que les caractéristiques techniques de la Playstation 5 et des Xbox Series X|S semblent largement plus adaptées à un titre aussi ambitieux que le prochain Grand Theft Auto. Quant à une sortie sur PC, elle est fort probable bien qu'elle puisse avoir lieu une ou plusieurs années après la sortie sur consoles, si l'on se fie au modèle de GTA V.

Pour conclure cet article, il est nécessaire de rappeler que pour le moment Rockstar reste entièrement mutique au sujet du prochain Grand Theft Auto. Tom Henderson et Jason Schreier ont beau être des sources extrêmement fiables, aucune annonce officielle n'est encore venue corroborer leurs allégations. D'un autre côté, comme nous avons si souvent pu le répéter au sujet des rumeurs dans le monde du jeu vidéo : il y a rarement fumée sans feu. Il faudra donc patienter un peu plus afin d'en savoir plus sur GTA 6, et avant une éventuelle sortie à l'horizon 2025.

