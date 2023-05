GTA 6 : Rockstar dévoile enfin aux joueurs son ambition

Rockstar s'est enfin exprimé sur GTA 6, montrant son intention de fournir aux joueurs un jeu quasi-parfait. De quoi expliquer un temps de développement aussi long.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 18h01] Si il existe un feuilleton dans l'industrie du jeu vidéo, c'est bien celui de Grand Theft Auto 6. La suite du célèbre GTA 5 sorti en 2013, est attendue par les fans depuis une petit dizaine d'année, et compte s'inscrire dans le succès vertigineux de son aîné, celui qui a totalisé plus de 155 millions de ventes, traversé trois générations de consoles, et qui est vite devenu le pionnier du jeu service grâce à son mode de jeu multijoueur. Plus de dix ans plus tard, et après un piratage vertigineux (voir plus bas), Rockstar s'est enfin exprimé sur ses intentions quant à cette sortie de taille. C'est par l'intermédiaire de son PDG Strauss Zelnick que le studio a montré son engouement pour ce projet titanesque.

Strauss Zelnick s'exprime

C'est dans une interview pour la modeste chaîne Youtube Aarthi and Sriram que le PDG de Take-Two Interactive a exprimé l'ambition de Rockstar quant à GTA 6. L'américain n'a pas caché son excitation quant à la suite de GTA 5, qualifiant l'échelle du projet de totalement inédite : "Les nouveaux GTA doivent être quelque chose que vous n'avez jamais vu, et c'est un très grand challenge pour l'équipe ". Le jeu sera une nouvelle fois un pionnier de son époque, ce qui explique son temps de développement extrêmement long selon le PDG. Pour lui, équipes de Rockstar doivent se tenir à l'obtention d'une perfection totale à chaque nouvelle sortie. Et c'est d'ailleurs cette rigueur qui a fait des récentes sorties du studio (hors remakes) les jeux légendaires qu'ils sont devenus.

En ce qui concerne les rumeurs récentes autour du jeu, il paraîtrait que Rockstar prépare un nouveau système de physique de l'eau, permettant aux joueurs de surfer en jeu. Mais il ne s'agit bien entendu que de rumeurs non confirmées à prendre avec des pincettes. Pour ce qui est d'une annonce éventuelle ou d'un trailer du jeu, aucune date n'est prévue prochainement, tandis que les analystes tablent pour une sortie au minimum en 2025.

Le studio star de Take-Two a pu apercevoir fin 2022 des séquences de gameplay de son prochain jeu en développement, GTA 6, divulguées sur les réseaux sociaux par un anonyme. Des publications qui ont embrasé la toile, suscitant l'intérêt de nombreux fans désireux d'en apprendre plus sur celui que l'on attend depuis presque dix ans. On peut y apercevoir quelques images de course poursuite, d'animations de déplacement, et quelques environnements d'un "build" du jeu qui daterait de 2019 selon plusieurs sources. Le "hacker" quant a lui a affirmé s'être également emparé du code source de GTA 6 et de GTA 5, souhaitant livrer le second au plus offrant. (source Tom Henderson).

C'est pour l'instant l'une si ce n'est la plus grosse fuite jamais observée dans l'industrie du jeu vidéo. Les réactions ont été nombreuses sur Twitter, certaines personnes allant jusqu'à féliciter le hacker pour avoir sorti Rockstar Games du silence au sujet de GTA 6. Pour d'autres personnalités plus au fait des réels enjeux d'une telle action, c'est plutôt l'inquiétude qui domine, surtout lorsque ledit hacker mentionne avoir fait l'acquisition d'assets et des codes sources de GTA 5 et 6. Si cette situation était avérée, les problèmes de sécurité pour Rockstar pourraient retarder le développement du prochain Grand Theft Auto.

Ces séquences de jeu, qui se comptaient par dizaines, on vite été supprimées par Rockstar Games et Take-Two. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir voir les images, il s'agissait notamment de séquences de poursuite en voiture, d'infiltration et de déplacement, montrant différentes nouvelles animations en jeu. Devant le succès de ses publications, l'individu derrière cette attaque vouloir contacter directement Rockstar. Il confirmait ce dimanche avoir des preuves de la véracité des images montrées, et appelait le service informatique de Rockstar à "vérifier son passage", pouvait-on lire sur GTA Forums avant la suppression de son message

"Ok, alors c'est devenu viral de manière inattendue, je me suis réveillé(e) avec 3 000 messages privés sur Telegram. Si vous êtes un employé de Rockstar ou Take-Two et que vous essayez de me contacter, envoyez-moi un message contenant 22559219889638875756 sur Telegram ou vous pouvez m'envoyer un e-mail à teapotuberhacker@protonmail.com à partir de l'adresse e-mail de votre entreprise. Je vais essayer de lire toutes ces réponses bientôt — je cherche à négocier un accord."

Depuis, cet internaute qui se faisait appeler "teapotuberhacker" a complètement disparu des réseaux sociaux, tout comme les vidéos de gameplay de Grand Theft Auto 6. L'individu semble réellement posséder les codes source de GTA 5 et 6, et, comme mentionné plus haut, aurait appelé Rockstar Games à négocier en linkant différentes adresses de contact. Une négociation en forme de rançon qui a évidemment attiré l'attention des services de Rockstar et de Take-Two. Son aplomb aurait d'ailleurs bien pu lui coûter son anonymat, étant donné l'absence totale de nouvelles de sa part depuis un peu plus de 24 heures.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

C'est d'ailleurs à ce sujet que Rockstar s'est exprimé lundi après-midi, confirmant la véracité des images montrées, et affirmant que les conséquences pour le développement de GTA 6 seraient minimes. On peut y lire : "Nous avons récemment souffert d'une intrusion sur notre réseau durant laquelle un tiers a eu accès et pu télécharger des informations confidentielles sur notre système, et notamment des séquences de développement du prochain Grand Theft Auto. Présentement, nous ne prévoyons aucun impact de cette faille sur nos services de jeu en ligne ni sur le développement du jeu à long terme. Nous sommes très déçus de n'avoir pas pu partager autrement ces images du prochain GTA avec vous. Notre travail sur ce prochain Grand Theft Auto continue dans les temps et nous restons plus que jamais investis afin de vous fournir une expérience excédant toutes vos attentes. Nous vous tiendrons informés de la situation et vous présenterons ce prochain titre comme il se doit le moment venu. Nous souhaitons vous remercier de votre soutien tout au long de cette situation. - L'équipe Rockstar."

Alors devons-nous attendre des nouvelles de GTA 6 prochainement ? Rien n'est moins sûr. Cette année, le jeu avait déjà été sous le feu des projecteurs suite à un article de Jason Schreier pour Bloomberg qui avait révélé certains de ses éléments clefs. On parle notamment d'un intrigue qui se déroulerait à Vice City (à savoir Miami), et d'un protagoniste féminin, le premier dans l'histoire de la franchise. Des affirmations qui semblent avoir été confirmées par les images volées ce week-end, montrant à la fois un personnage féminin et masculin dans diverses séquences de jeu, et des décors qui pourraient bien faire penser à Vice City.

Pour ce qui est du développement du jeu, Rockstar semble être en bonne voie. Plusieurs rapports d'insiders ont fait état de bons progrès de ce côté là dans les bureaux du studio américain, bien qu'aucune date ou même fenêtre de sortie n'aient été révélées. Pour l'instant, il semblerait que le jeu soit prévu pour 2024-2025, une période qui en ferait probablement un jeu strictement next-gen. Reste à savoir si l'immense fuite ayant eu lieu en cette rentrée 2022 ne va pas impacter le développement du jeu plus en profondeur que Rockstar ne souhaite l'avouer.

L'entreprise ayant été longtemps pointée du doigt pour ses pratiques de "crunch" (à savoir la période de développement précédant la sortie d'un jeu où le studio demande à ses employés des horaires pouvant dépasser les 70 heures par semaine), Rockstar semble avoir fait son mea-culpa, et certains rapports louent son ambiance récente de travail. Certaines employées auraient même affirmé avoir eu l'impression de passer d'une maison de fraternité universitaire à un véritable studio de développement. Une restructuration en profondeur qui pourrait avoir impacté le développement de GTA 6.

L'histoire solo de Grand Theft Auto, c'est toujours des personnages loufoques embrigadés dans des scénarios impossibles avec une pointe caricaturale d'American Dream. C'est aussi des hommes, beaucoup d'hommes, sympas et moins sympas, Franklin, Trevor, Carl, Michael... Tous les protagonistes de la série ont toujours été de sexe masculin. C'est maintenant de l'histoire ancienne avec GTA 6, puisque Jason Schreier nous a affirmé que le prochain personnage principal du jeu serait une femme, d'origine latino et issue d'un couple inspiré de Bonny and Clyde.

Si GTA 5 nous avait permis de découvrir les rues de Los Santos, une ville librement inspirée de Los Angeles, GTA 6 compte nous ramener dans tes temps plus immémoriaux. En effet, la prochaine sortie de la franchise de Rockstar Games se tiendra à Vice City, ou plus clairement Miami. La ville du jeu éponyme sera le terrain de jeu de nos protagonistes dans ce sixième opus de la série, et Rockstar marque un petit retour en arrière qui plaira sans aucun doute aux nostalgiques. Pour l'instant, on sait que Miami sera la ville la plus importante de GTA 6, et que d'autres cités seront rajoutées au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Un organisation qui n'est pas sans nous rappeler nos meilleurs amis les jeux-service, avec un déploiement de contenu dilué sur le temps d'existence du jeu. Pour l'instant, Rockstar n'a pas confirmé son intention de faire de GTA 6 un jeu type jeu-service.

Bien que sa date de sortie soit relativement éloignée, il ne serait pas illogique d'attendre que GTA 6 sorte uniquement sur consoles de nouvelle génération. Il est très probable que d'ici 2024, ces consoles soient omniprésentes sur le marché, et qu'il s'agisse donc de la plus grande audience possible. Rappelons aussi que les caractéristiques techniques de la Playstation 5 et des Xbox Series X|S semblent largement plus adaptées à un titre aussi ambitieux que le prochain Grand Theft Auto. Quant à une sortie sur PC, elle est fort probable bien qu'elle puisse avoir lieu une ou plusieurs années après la sortie sur consoles, si l'on se fie au modèle de GTA V.

Au vu des actualités sur le jeu, à savoir la confirmation récente du bon développement de Grand Theft Auto 6, et la divulgation des images de gameplay du jeu, les spécialistes du milieu tablent sur une sortie du jeu entre 2024 et 2025. Rockstar n'a pour l'instant évidemment rien confirmé, laissant seulement planer le doute quant à de prochaines révélations qui pourraient se profiler afin de "présenter correctement" GTA 6 au public. On peut cependant déjà tabler sur le fait que le jeu sortira uniquement sur consoles next-gen et PC.