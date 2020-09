Mario Kart Live : Home Circuit, le meilleur jouet pour Noël déjà en précommande ?

Il est d'ores et déjà possible de commander votre jeu Mario Kart Live : Home Circuit, l'un des jouets phares de cette fin d'année 2020 ! Avec ce nouvel opus, Nintendo donne vie à Mario Kart avec un jouet en réalité augmentée qui se compose d'un kart, et de portiques à placer chez soi. Le tout à piloter avec sa console Switch bien sûr !

C'est l'une des sorties gaming événement de la rentrée et sans nul doute l'un des jouets phares de Noël 2020. Après avoir investi les rues et conquis le monde entier avec l'application Pokemon Go, Nintendo propose de transposer la réalité augmentée dans votre salon avec Mario Kart Live : Home Circuit. Avec cette nouveauté, Nintendo est au croisement de plusieurs jouets rappelant à la fois le circuit télécommandé à l'ancienne, la console de jeu mais aussi la réalité augmentée, permettant de superposer des éléments virtuels dans le réel. Concrètement, Mario Kart Live: Home Circuit se présente sous la forme d'un kart télécommandé, qu'on recharge avec un câble USB, et dans la boîte, on trouve des portiques que l'on peut placer à sa guise dans son salon, ou même ailleurs dans la maison. Le but est de concevoir son propre circuit, et on peut tout envisager, d'une ovale classique à un 8 plus complexe. Ce sont les portiques et les flèches qui servent d'indicateurs.

Jusqu'à quatre à faire la course dans votre salon !

Sur le kart, une petite caméra qui filme le parcours, et permet de mixer les images réelles, de votre salon, avec l'univers de Mario Kart. Le tout sur la Switch (ou Switch Lite) qui fait donc office de télécommande. Par défaut, on affronte des adversaires gérées par la console, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut même y jouer à plusieurs. Jusqu'à quatre joueurs peuvent placer leur kart sur le circuit. Tout l'univers de Mario Kart est respecté avec les différents bonus (champignons, bananes…) que l'on peut subir ou dont on peut bien sûr profiter. L'effet se traduit directement sur le kart puisqu'il peut accélérer, ou à l'inverse ralentir. Annoncé pour le 16 octobre, mais déjà disponible en précommande depuis le 2 septembre sur Amazon, le jeu sera vendu 99,99 euros, et il sera disponible en deux versions : Mario ou Luigi.