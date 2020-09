Nintendo Game & Watch Super Mario Bros : comment la précommander, à quel prix ?

Pour les 35 ans de Super Mario, Nintendo dévoile une nouvelle console Game & Watch. Pour moins de 50 euros, c'est une ode au retro-gaming avec trois jeux inclus et désormais un écran couleur.

On vous parle d'un jeu que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître ! A l'époque, on appelait ça sobrement "un jeu électronique", et c'est comme ça qu'un soir de Noël ou pour son anniversaire, on a découvert Donkey Kong, Zelda et bien sûr Mario et Luigi, les plus célèbres des plombiers. Chez Nintendo, cette mini-console portable s'appelait "Game & Watch" et la firme a décidé de séduire les amateurs de rétro-gaming avec la sortie de Game & Watch : Super Mario Bros. Attendue le 13 novembre prochain, il s'agit tout simplement d'une réplique du jeu électronique avec l'authentique croix multi-directionnelle, les boutons rouge A et B et le petit écran au milieu.

A l'intérieur, trois jeux sont disponibles : Super Mario Bros., Super Mario Bros : The Lost Levels et une version dédiée de Ball avec Mario évidemment. Comme au milieu des années 80, ce petit jeu fait aussi office d'horloge avec des dizaines d'animation. La nouveauté, c'est que c'est en couleur, et non plus en noir et blanc, et l'ensemble fonctionne avec une batterie que l'on peut recharger en USB. Fini donc les petites piles bouton qui s'épuisaient trop vites, et qui étaient difficiles à trouver. Côté prix, c'est plutôt raisonnable : 49,9 euros sur la FNAC. Mais attention… Il s'agit d'une édition limitée, et on peut s'attendre à ce que les prix flambent lorsque les stocks seront écoulés. Il faut ainsi savoir que les éditions originales du jeu des années 80 peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars dans les ventes aux enchères.