Guide d'achat des accessoires pour la PS5

Vous avez craqué pour la Playstation 5 et vous aimeriez agrandir votre installation autour de la console ? Ces accessoires sont faits pour vous. Voici notre guide d'achat.

Dans la boîte de la Playstation 5, vous trouverez la console bien évidemment, son câble de branchement au secteur, son socle de maintien à l'horizontale ou à la verticale, une manette DualSense ainsi qu'un câble de recharge USB A vers USB C et enfin un câble HDMI. C'est précisément ce qu'il vous faut pour pouvoir brancher votre console sur votre télévision et profiter des nouveaux jeux PS5. En sus, Sony vous propose d'élaborer un peu plus votre installation à l'aide de nombreux accessoires optionnels que nous vous listons dans cet article.

Notez que la plupart des accessoires de cette liste sont tout à fait optionnels mais vous proposeront un plus grand confort dans l'utilisation de votre Playstation 5. Seules les manettes supplémentaires sont de véritables indispensables pour les joueurs habitués des parties à plusieurs autour d'un canapé. Rien de tel pour partager une partie de FIFA à plusieurs par exemple !

Une manette DualSense supplémentaire pour jouer à plusieurs

Dotée d'un système de vibrations vraiment bluffant, la manette DualSense a pour objectif de nous immerger encore un peu plus dans les jeux sur PS5. Vous pourrez également profiter des gâchettes adaptatives qui proposent une résistance plus ou moins grande suivant l'action que vous réaliserez en jeu. De quoi apporter un peu plus d'immersion à vos parties.

La station de recharge manettes

Afin de recharger plusieurs manettes en même temps, vous pouvez opter pour cette élégante station de recharge où deux contrôleurs peuvent être placés en même temps. Elle vous permettra également d'éviter d'avoir un câble disgracieux branché en permanence à l'avant de votre Playstation 5.

La télécommande multimédia pour profiter de vos films et séries

La PS5 vous permet évidemment de visionner des Blu-ray ainsi que de brancher vos comptes de streaming par abonnement (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et bien d'autres…) et de profiter de leur catalogue depuis votre canapé via la console. Bien qu'il soit tout à fait possible de naviguer dans les menus avec votre manette, vous pourrez également le faire avec cette télécommande multimédia.

Le micro-casque audio pour le son 3D

Sony a longuement insisté sur la technologie de son 3D embarqué dans le moteur de sa Playstation 5. Objectif : vous immerger encore un peu plus dans les jeux en rendant plus réalistes la spatialisation du son. Le constructeur a même mis en vente un casque audio spécifiquement conçu pour profiter de cette nouvelle technologie.

La caméra HD pour partager vos parties en ligne

La manette DualSense embarque un bouton intitulé "Create" qui s'adresse aux joueurs appréciant partager leurs parties de jeu vidéo que ce soit sur Youtube ou bien sur les services de streaming. Pour une plus grande personnalisation de ces petites vidéos, vous pouvez également ajouter une caméra qui vous permettra de montrer votre joli minois à la caméra, le tout en HD.