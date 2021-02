Hitman 3 : l'agent 47 prend sa retraite, notre test

L'agent 47 revient pour un dernier tour de piste avec Hitman 3 qui conclut une trilogie lancée en 2016 par IO Interactive. Ce nouvel opus a tout de l'épisode somme tout en tendant la main aux nouveaux venus.

Depuis l'an 2000, il écume l'industrie du jeu vidéo, crâne rasé, code-barre tatoué au dessus de la nuque. L'agent 47, héros de la saga Hitman, est certes un visage moins connu que d'autres mais c'est un personnage qui compte dans le paysage vidéoludique. Tout d'abord parce qu'avec l'arrêt de service de Sam Fisher (Splinter Cell), il est un des derniers représentants du genre de l'infiltration. Ensuite, car son style inimitable n'a d'égal que son efficacité dans les missions qui lui sont confiées. Avec Hitman (2016), IO Interactive entendait relancer la licence et proposer un système de jeu actualisé aux standards du moment. Cinq années plus tard, le studio danois a regagné son indépendance et conclut sa trilogie "World of Assassination" avec Hitman 3, épisode somme qui emmène 47 dans une quête à rebondissements sur des théâtres d'opération où tout (ou presque) est possible.

Hitman 3 démarre après la reprise de contact de l'agent 47 et de son ami Lucas Grey. Avec l'aide de Diana Burnwood, ils se lancent dans une entreprise visant à se débarrasser une bonne fois pour toute de l'organisation secrète Providence. Cette mission mènera le tueur à gages aux quatre coins du monde, dans un scénario qui n'est pas sans rappeler ceux de films d'espionnage, Mission Impossible et James Bond en tête. C'est heureux puisque le prochain projet d'IO Interactive est justement de nous proposer de contrôler 007 du bout du stick. Au vu de ce qu'est capable de faire le studio avec Hitman, il est difficile de ne pas en baver d'envie.

Seul contre tous

© IO Interactive

Assassin émérite, l'agent 47 doit parcourir des niveaux ouverts où trouver des indices sur la situation de ses cibles, s'infiltrer dans des bâtiments hautement sécurisés sans que les gardes armés jusqu'aux dents ne le repèrent, éliminer lesdites cibles puis procéder à son exfiltration avant que les meurtres ne parviennent aux oreilles de la garde. Pour cela, le joueur a à sa disposition tout un attirail d'armes plus ou moins avancées (de la corde de piano aux bombes télécommandées en passant par le fusil de sniper…) et autant de possibilités pour atteindre son objectif. On pourra également faire confiance à 47 pour se parer des uniformes d'autres personnages afin de se fondre dans le décor et de se rapprocher un peu plus de ses cibles. Mais attention, certains auront tôt fait de repérer que le chauve au tatouage n'est pas vraiment scientifique au laboratoire, par exemple, et de le jeter en pâture à la garde. Dans Hitman 3, comme dans les précédents épisodes de la saga, il faut donc faire fonctionner ses méninges.

L'arsenal de l'assassin

Si, dans une certaine mesure, il est tout à fait possible de dézinguer à tout-va dans les niveaux de Hitman 3, le jeu récompense beaucoup plus le joueur si celui-ci a pris le temps d'évaluer la situation et d'adopter une stratégie plus discrète et non-létale. Sur cet aspect, le jeu de IO Interactive impressionne par l'éventail de possibilités, pléthoriques, pour mener à bien ses missions. L'exploration des niveaux permettra toujours au joueur de découvrir de nouvelles options, que ce soit pour s'infiltrer ou bien pour tuer ses cibles. Il n'est d'ailleurs par rare, en arrivant dans un nouveau lieu, d'être soufflé par sa réalisation et tous les détails qui fourmillent çà et là. L'ambiance de chaque mission est unique et donne un véritable cachet aux niveaux visités, ce qui donne d'autant plus envie de poursuivre ses investigations. Testé pendant une vingtaine d'heures sur Xbox Series X, Hitman 3 n'a jamais été pris en défaut du côté de l'optimisation : tout y est fluide et à niveau visuellement. On aura pu y noter quelques bugs assez insignifiants qui, en dehors des déconnexions-reconnexions intempestives des serveurs, n'ont pas gêné l'expérience de jeu.

© IO Interactive

Que les débutants se rassurent, les développeurs ont par ailleurs prévu tout ce qu'il fallait pour aider les nouveaux venus à prendre en main l'agent 47. Au tutoriel extensif s'ajoute le système d'intrigues à découvrir dans les niveaux. Chacune de ces intrigues permet au joueur de suivre un arc narratif menant, plus ou moins rapidement, au décès des cibles. Au-delà de permettre aux néophytes de ne pas trop s'y perdre, ces fils narratifs (dont certains sont particulièrement bien menés. On pensera au détective de Dartmoor par exemple) sont également l'occasion pour IO Interactive de proposer encore un peu plus de variété.

Une petite dernière ?

En ligne droite, Hitman 3 peut se terminer en une douzaine d'heures mais tout le sel du titre réside dans sa rejouabilité. A chaque fin de mission, le joueur obtient des récompenses en fonction des exploits menés durant la partie. Celles-ci permettent d'augmenter son niveau de maîtrise dans ladite mission et débloque de nouvelles possibilités : nouvelle cache d'armes, nouveau lieu de départ, nouvelle arme, raccourci… Les options sont si nombreuses qu'il est impossible de tout faire en une seule partie. Tout est pensé pour que le joueur se lance à nouveau dans une mission. Et l'on s'exécute avec plaisir tant il est agréable de tenter de nouvelles choses dans Hitman 3. Le jeu se propose d'ailleurs d'intégrer les deux précédents épisodes de la trilogie pour ceux qui les posséderaient déjà. Ce faisant, Hitman 1 et 2 jouissent désormais des avancées du troisième opus en termes de gameplay et de graphismes.

© IO Interactive

Tout comme les deux autres épisodes de la trilogie, Hitman 3 propose une expérience assez inimitable dans le genre de l'infiltration oublié par certains depuis trop longtemps au profit des jeux d'action. Aux commandes de l'agent 47, on prend plaisir à trouver des solutions toutes plus variées les unes que les autres pour approcher ses cibles et s'en défaire en assassin silencieux. IO Interactive a parfait son art depuis longtemps et le prouve une nouvelle fois avec Hitman 3, un des premiers très bons jeux de l'année 2021.

Acheter Hitman 3

Hitman 3 en quelques infos